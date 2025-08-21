Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

06:41 hs

Universitario vs Palmeiras: peruanos y brasileños se volverán a medir hoy, jueves 21 de agosto, en el duelo de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este nuevo enfrentamiento está programado para las 19:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Allianz Parque, situado en la ciudad de Sao Paulo.

Palmeiras aplastó a Universitario en la ida

En el primer choque entre Universitario y Palmeiras terminó con un resultado abultado a favor del cuadro brasileño. Los dirigidos por Abel Ferreira aprovecharon los errores de los ‘cremas’ y sacaron una ventaja de tres goles en apenas 30 minutos. Gustavo Gómez de penal, José Manuel López y Vitor Roque marcaron en el primer tiempo.

Como si fuera poco, la cancha del Monumental se inclinó aún más a favor del ‘verdao’ en el complemento. El defensor Williams Riveros fue expulsado y dejó con 10 hombres a la ‘U’. La superioridad numérica fue utilizada por el elenco visitante, anotando un tanto más gracias al ‘Flaco’ López, quien completó su doblete y sentenció el 4-0 en Lima.