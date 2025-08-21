Perú Deportes

Universitario vs Palmeiras EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de la Copa Libertadores 2025

Los dirigidos por Jorge Fossati deberán ganar por cuatro goles en Sao Paulo para forzar los penales. El ‘verdao’ tiene casi asegurada su clasificación a cuartos de final. Sigue todas las incidencias

06:41 hsHoy

Universitario vs Palmeiras: peruanos y brasileños se volverán a medir hoy, jueves 21 de agosto, en el duelo de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Este nuevo enfrentamiento está programado para las 19:30 horas de Perú y tendrá como escenario el Allianz Parque, situado en la ciudad de Sao Paulo.

Palmeiras aplastó a Universitario en la ida

En el primer choque entre Universitario y Palmeiras terminó con un resultado abultado a favor del cuadro brasileño. Los dirigidos por Abel Ferreira aprovecharon los errores de los ‘cremas’ y sacaron una ventaja de tres goles en apenas 30 minutos. Gustavo Gómez de penal, José Manuel López y Vitor Roque marcaron en el primer tiempo.

Como si fuera poco, la cancha del Monumental se inclinó aún más a favor del ‘verdao’ en el complemento. El defensor Williams Riveros fue expulsado y dejó con 10 hombres a la ‘U’. La superioridad numérica fue utilizada por el elenco visitante, anotando un tanto más gracias al ‘Flaco’ López, quien completó su doblete y sentenció el 4-0 en Lima.

El 'verdao' aplastó 4-0 a los peruanos en Lima. (Video: ESPN)
06:41 hsHoy

¿Qué resultados necesita la ‘U’ para clasificar?

Con el 4-0 en la ida, el conjunto de Ate tendrá que marcar al menos cuatro goles y no recibir ninguno para forzar la tanda de penales. En caso que logre la hazaña de anotar cinco tantos, clasificará de manera directa a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Algo complicado, más no imposible, ya que en el fútbol puede pasar todo.

06:41 hsHoy

¿Cómo llegan?

La ‘U’ viene de igualar 1-1 con Sport Huancayo en condición de visitante. La escuadra de Jorge Fossati comenzó ganando con un golazo de Alex Valera, sin embargo, no supo mantener su ventaja y Javier Sanguinetti lo igualó en el segundo tiempo.

Este cotejo tuvo una polémica por el gol anulado a Valera por supuesta posición adelantada de José Carabalí, el cual pudo significar el triunfo de los ‘cremas’ en la ciudad incontrastable. Finalmente, fue invalidado por el árbitro con ayuda del VAR.

Para el segundo encuentro ante Palmeiras, Fossati presentará dos bajas sensibles en su oncena titular. Williams Riveros no está disponible tras ser expulsado en la ida, mientras que Rodrigo Ureña se encuentra lesionado y tendrá semanas de ausencia.

Empate 1-1 en el IPD por la jornada 6. (Video: L1MAX)

El ‘verdao’, por su parte, consiguió un triunfo importante el último fin de semana al vencer 1-0 a Botafogo de visita con gol de Felipe Anderson. Este resultado le permitió trepar posiciones en la tabla del Brasileirao y actualmente marcha segundo con 39 puntos, a cuatro del líder, Flamengo.

06:40 hsHoy

Horarios del Universitario vs Palmeiras

El árbitro chileno Piero Maza pitará el inicio de las acciones en el Allianz Parque a las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Brasil. En cuanto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:30 horas de México; a las 19:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:30 horas de Estados Unidos, Bolivia, Venezuela y Chile; y a las 21:30 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay.

06:40 hsHoy

Dónde ver Universitario vs Palmeiras: canal TV de la vuelta por octavos

El Universitario vs Palmeiras será transmitido por ESPN 5 en Perú y el resto de Latinoamérica, a excepción de Argentina, que se emitirá por Fox Sports 2. En México y Centroamérica irá por la plataforma de streaming llamada Disney Plus.

Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá la cobertura completa de este encuentro. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más en esta nota y su página web. No te lo puedes perder.

Universitario va por la hazaña
Universitario va por la hazaña ante Palmeiras en Sao Paulo.
06:40 hsHoy

Posibles alineaciones

- Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera. DT: Jorge Fossati.

- Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez,; Emiliano Martinez, Lucas Evangelista, Mauricio; José Manuel López, Ramón Sosa y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

