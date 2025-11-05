Diego Rebagliati señaló que Sporting Cristal hará una revolución de plantel para el 2026: “Se van 15 jugadores y van a mirar al mercado local”

El comentarista deportivo contó una información entorno a la planificación del club 'celeste' para el próximo año. (Video: DyT)

Sporting Cristal ha tenido una temporada que podría salvarla si, al menos, se hace con el cupo de Perú 2 para clasificar de forma directa a la Copa Libertadores 2026. De hecho, sus hinchas han expresado su molestia en varias ocasiones, tanto por redes sociales como en el estadio Alberto Gallardo y de otras formas por la imposibilidad de que el equipo no se adjudique la Liga 1 que le es esquiva desde 2020.

Ante esta situación, la directiva del club ‘celeste’ planea realizar una fuerte reestructuración de cara a la próxima temporada con la intención de competir por el máximo título nacional. En ese sentido, Diego Rebagliati señaló que la institución ‘cervecera’ hará una revolución en el plantel.

Todo comenzo cuando en el programa de YouTube, ‘DyT’, donde los panelistas venían hablando sobre la campaña de Cusco FC. En eso, la periodista deportiva, Talía Azcárate, manifestó que el técnico del cuadro ‘dorado’, Miguel Rondelli, está siendo tentado por la entidad ‘rimense’. “Lo que me dicen es que Rondelli, que tiene contrato hasta el próximo año, su agente ha tenido algún contacto con Sporting Cristal”, dijo en primera instancia.

La comunicadora no se mostró muy sorprendida por esta versión, ya que no considera que Paulo Autuori, actual DT de Sporting Cristal, tenga su presencia asegurada con miras al siguiente curso. “Es un trascendido de la gente que estaba en Huánuco haciendo el partido (ante Alianza Universidad). Pero yo no lo sé, porque hay muchas sensaciones respecto a Autuori. En muchos pasajes lo he sentido muy harto de muchas cosas y eso hasta reflejándolo en el once (titular), con onces difíciles de explicar. Creo que Autuori para quedarse necesita un cambio radical”, acotó.

Paulo Autuori no tendría asegurada su continuidad en Sporting Cristal para 2026. Crédito: Sporting Cristal

Diego Rebagliati sobre la revolución de Sporting Cristal en el plantel para 2026

Ahí fue cuando Diego Rebagliati dio a conocer que, según su información, Paulo Autuori va a continuar como entrenador de Sporting Cristal 2026. “Yo tengo una información totalmente distinta. A mí lo que me dijeron este fin de semana es que Autuori tiene contrato, se va a quedar, y que el cambio radical se va a dar", precisó.

No obstante, el comentarista deportivo declaró que habrá una purga de futbolistas más impactante que la que se realizó a mitad de este año, entre los que integran el primer equipo y los que están cedidos. “Me hablaron entre 14 y 15 jugadores (saldrán), pero ahí tienes que incluir a muchos chicos que están a préstamo y que no están actualmente en el plantel. En muchos casos no es que los sacan, sino que simplemente no les renuevan el contrato. Pero va a cambiar mucho el plantel", sostuvo.

Eso no fue todo, ya que Rebagliati hizo énfasis en que, a diferencia de otros años, los altos mandos ‘bajopontinos’ apuntarán a contratar nuevamente jugadores del medio local. En esa línea, reveló que el departamento de scouting busca fichar a dos futbolistas de Cienciano. “Me llegó la información de que hay dos jugadores de Cienciano, y no voy a decir los nombres porque Cienciano juega con Cristal el viernes, que es probable que vayan a Cristal”, añadió.

Pedro Garay hizo un balance del presente del equipo 'celeste' y su evaluación de algunos jugadores. (Video: Exitosa Deportes)

Como se mencionó líneas arriba, Sporting Cristal ejecutó una depuración en el plantel en el último mercado de fichajes. Dejó ir a Gianfranco Chávez a Alianza Lima, así como permitió que Pedro Aquino llegue a La Victoria. Sin contar que dio salida a Adrián Ascues, Jostin Alarcón, Misael Sosa y Franco Romero.

Ahora, de los nombres de Cienciano que sonaron para arriba a la escuadra ‘celestes’ es el defensa Maximiliano Amondarain y el volante Santiago Arias. Empero, se desconoce si seguirán en agenda para 2026. Todo se sabrá en la siguiente ventana de transferencias. Por lo pronto, Christian Cueva es uno nombre apuntado en rojo.