Perú Deportes

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Tras el empate en el Estadio Nacional, ‘blanquiazules’ y ‘celestes’ se volverán a enfrentar para definir el pase a la final contra Cusco FC. Revisa todos los detalles de la revancha

Guardar
Alianza Lima y Sporting Cristal
Alianza Lima y Sporting Cristal empataron 1-1 en el Estadio Nacional de Lima. Crédito: Liga 1

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal no decepcionó. La ida de las semifinales de los ‘play‑offs’ de la Liga 1 2025 dejó un duelo intenso y lleno de emociones, dejando la serie completamente abierta. Todo se definirá hasta el último minuto en la revancha que se disputará en Matute. A continuación, te contamos todos los detalles que marcarán el partido de vuelta entre ‘celestes’ y ‘blanquiazules’.

El primer cruce se jugó en el Estadio Nacional de Lima, con miles de hinchas ‘celestes’ presentes en las gradas y un ambiente cargado de tensión y pasión. Desde el inicio, ambos equipos buscaron imponer su juego, generando varias oportunidades y demostrando la intensidad característica de un duelo de esta magnitud.

Sporting Cristal golpeó primero a través de Martín Távara, quien rompió la igualdad con un preciso remate desde el punto penal. Sin embargo, Alianza Lima no se dio por vencido y encontró la respuesta desde el banco de suplentes. La entrada de Hernán Barcos cambió el rumbo del partido y, a los 82 minutos, el delantero argentino anotó un golazo tras un córner ejecutado por Miguel Trauco, igualando el marcador.

Con el 1-1 final, la serie queda abierta y la definición se trasladará a Matute. El elenco de Néstor Gorosito jugará como local con el apoyo exclusivo de sus seguidores, mientras que el cuadro de Paulo Autuori buscará mantener su solidez y aprovechar cualquier oportunidad para tomar ventaja. La revancha promete emociones hasta el último minuto y será clave para determinar quién se acerca al cupo “Perú 2” rumbo a la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día y hora del duelo en Matute

Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a verse las caras en la búsqueda del boleto a la final de los play‑offs de la Liga 1 2025. Esta vez, la definición se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva el sábado 6 de diciembre desde las 20:00 horas de Perú, y solo los hinchas locales tendrán acceso para alentar de cerca a los ‘blanquiazules’ en esta crucial revancha.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: canal TV para ver el duelo

La transmisión oficial del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal estará a cargo de L1MAX, señal que posee los derechos exclusivos del campeonato peruano. Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por la señal televisiva como a través de la aplicación de streaming del canal, desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

Además, en Infobae Perú ofreceremos una cobertura minuto a minuto desde Matute. La previa, las incidencias en tiempo real, los goles, las mejores jugadas y todos los detalles del cotejo estarán disponibles en nuestra página web, para que no te pierdas ningún momento de este decisivo encuentro.

Cusco FC espera a su rival

Mientras Alianza Lima y Sporting Cristal se juegan todo en Matute, Cusco FC espera al ganador de esta semifinal para definir quién se quedará con el cupo “Perú 2”, que otorga acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los cusqueños miran con mucha atención la definición de esta serie entre ‘celestes’ y ‘blanquiazules’.

Por su parte, el equipo que pierda esta semifinal ocupará el cuarto lugar, mientras que el perdedor de la final de los play-offs se quedará con el tercer puesto: ambos disputarán las fases previas de la Libertadores. Cabe recordar que Universitario de Deportes aseguró su boleto como Perú 1 al coronarse tricampeón de la Liga 1 2025, dejando los otros cupos abiertos a definición en esta serie.

Temas Relacionados

Alianza LimaSporting CristalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Gol de penal de Martín Távara en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El mediocentro nacional asumió la responsabilidad de cambiar el disparo desde los doce pasos por un gol que desató la euforia de los simpatizantes ‘rimenses’ en el estadio Nacional

Gol de penal de Martín

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El ‘Pirata’ igualó el marcador 1-1 en el Estadio Nacional tras aprovechar un córner y celebró besando el escudo del club ‘íntimo’

Golazo de Hernán Barcos con

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Martín Távara abrió el marcador con penal colocado, pero Hernán Barcos, entrando desde el banco, marcó la paridad con sutil remate tras un tiro de esquina. La vuelta será el sábado 6 de diciembre en Matute

Alianza Lima vs Sporting Cristal

Antonio Rizola reconoce un panorama complicado para Perú Sub 19 rumbo a los Bolivarianos 2025: “Será un campeonato difícil”

El seleccionador nacional de vóley explicó las dificultades en la preparación y las bajas que golpearon al equipo juvenil. Además, dejó clara la meta para el torneo

Antonio Rizola reconoce un panorama

Peter Arévalo invitó a Pol Deportes a narrar en vivo el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “El fútbol te dará el lugar que mereces”

El reconocido narrador deportivo integró al joven relator a la cabina de transmisión, donde tendrá un rol protagónico durante el clásico en el Estadio Nacional

Peter Arévalo invitó a Pol
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal Henry Amenábar, detenido en

Fiscal Henry Amenábar, detenido en un baño con coima en dólares, participó en operativo para arrestar a Alan García en 2019

Vocero de Somos Perú en contra de reincorporar a mineros suspendidos del Reinfo: “No se puede retroceder”

JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

Congreso aprueba suspender viáticos y pasajes para parlamentarios y asesores durante la campaña electoral

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

ENTRETENIMIENTO

Así fue el ingreso de

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

Bryan Torres confirma que ruptura con Samahara Lobatón fue por sus hijas: “Uno siempre tiene que ser más padre que pareja”

Ricardo Mendoza revelará el sexo de su bebé en un show especial de ‘Hablando Huevadas’

Bryan Torres abandona casa de Samahara Lobatón con gran bolsa negra con sus cosas: “Su mamá lo ayudó”

La acalorada discusión que habría anticipado la ruptura de Samahara Lobatón y Bryan Torres por su hija mayor: “No voy a dejarla tirada”

DEPORTES

Gol de penal de Martín

Gol de penal de Martín Távara en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Antonio Rizola reconoce un panorama complicado para Perú Sub 19 rumbo a los Bolivarianos 2025: “Será un campeonato difícil”

Peter Arévalo invitó a Pol Deportes a narrar en vivo el Alianza Lima vs Sporting Cristal: “El fútbol te dará el lugar que mereces”