Alianza Lima vs Sporting Cristal: día, hora y canal TV de la semifinal vuelta por ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Alianza Lima y Sporting Cristal empataron 1-1 en el Estadio Nacional de Lima. Crédito: Liga 1

El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal no decepcionó. La ida de las semifinales de los ‘play‑offs’ de la Liga 1 2025 dejó un duelo intenso y lleno de emociones, dejando la serie completamente abierta. Todo se definirá hasta el último minuto en la revancha que se disputará en Matute. A continuación, te contamos todos los detalles que marcarán el partido de vuelta entre ‘celestes’ y ‘blanquiazules’.

El primer cruce se jugó en el Estadio Nacional de Lima, con miles de hinchas ‘celestes’ presentes en las gradas y un ambiente cargado de tensión y pasión. Desde el inicio, ambos equipos buscaron imponer su juego, generando varias oportunidades y demostrando la intensidad característica de un duelo de esta magnitud.

Sporting Cristal golpeó primero a través de Martín Távara, quien rompió la igualdad con un preciso remate desde el punto penal. Sin embargo, Alianza Lima no se dio por vencido y encontró la respuesta desde el banco de suplentes. La entrada de Hernán Barcos cambió el rumbo del partido y, a los 82 minutos, el delantero argentino anotó un golazo tras un córner ejecutado por Miguel Trauco, igualando el marcador.

Con el 1-1 final, la serie queda abierta y la definición se trasladará a Matute. El elenco de Néstor Gorosito jugará como local con el apoyo exclusivo de sus seguidores, mientras que el cuadro de Paulo Autuori buscará mantener su solidez y aprovechar cualquier oportunidad para tomar ventaja. La revancha promete emociones hasta el último minuto y será clave para determinar quién se acerca al cupo “Perú 2” rumbo a la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: día y hora del duelo en Matute

Alianza Lima y Sporting Cristal volverán a verse las caras en la búsqueda del boleto a la final de los play‑offs de la Liga 1 2025. Esta vez, la definición se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva el sábado 6 de diciembre desde las 20:00 horas de Perú, y solo los hinchas locales tendrán acceso para alentar de cerca a los ‘blanquiazules’ en esta crucial revancha.

Alianza Lima vs Sporting Cristal: canal TV para ver el duelo

La transmisión oficial del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal estará a cargo de L1MAX, señal que posee los derechos exclusivos del campeonato peruano. Los aficionados podrán seguir el encuentro tanto por la señal televisiva como a través de la aplicación de streaming del canal, desde cualquier dispositivo móvil u ordenador.

Además, en Infobae Perú ofreceremos una cobertura minuto a minuto desde Matute. La previa, las incidencias en tiempo real, los goles, las mejores jugadas y todos los detalles del cotejo estarán disponibles en nuestra página web, para que no te pierdas ningún momento de este decisivo encuentro.

Cusco FC espera a su rival

Mientras Alianza Lima y Sporting Cristal se juegan todo en Matute, Cusco FC espera al ganador de esta semifinal para definir quién se quedará con el cupo “Perú 2”, que otorga acceso directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los cusqueños miran con mucha atención la definición de esta serie entre ‘celestes’ y ‘blanquiazules’.

Por su parte, el equipo que pierda esta semifinal ocupará el cuarto lugar, mientras que el perdedor de la final de los play-offs se quedará con el tercer puesto: ambos disputarán las fases previas de la Libertadores. Cabe recordar que Universitario de Deportes aseguró su boleto como Perú 1 al coronarse tricampeón de la Liga 1 2025, dejando los otros cupos abiertos a definición en esta serie.