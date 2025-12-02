Alianza Lima tendrá nuevo arquero en el 2026: llegará de Sporting Cristal y competirá con Guillermo Viscarra.

Solo falta la firma para que se cierra la transferencia del guardameta a La Victoria. (L1 Max)

Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal durante la noche de hoy, martes 2 de diciembre, como parte de la primera semifinal de los playoffs de la Liga 1 2025. Los dos clubes buscarán ganar este compromiso a realizar en el Estadio Nacional para cerrar su clasificación a la final el próximo sábado 6.

A poco de la semifinal ida, se conoció una información que involucra a ambos elencos. Y es que Alianza tendrá nuevo arquero para el 2026 y llegará procedente de Cristal, de acuerdo a la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez. Se trata de Alejandro Duarte, quien no ha tenido mucho protagonista en tienda ‘celeste’ en el último tiempo.

“Ya está casi cerrado, falta la firma, pero es casi un hecho que Alejandro Duarte va a ser arquero de Alianza Lima, va a llegar a Alianza”, dijo la reportera en la última edición del programa llamado L1 Radio, desatando muchos comentarios de sus compañeros en la mesa.

Alejandro Duarte será el nuevo arquero de Alianza Lima en el 2026.

Por ejemplo, el exarquero Erick Delgado y padrino deportivo de Duarte opinó sobre su llegada a Matute. “No voy a decir que es la decisión más acertada, porque es un chico que he visto en crecimiento, debería buscar tapar, porque después de dos o dos años y medio sin tapar, debe buscar tapar. Le aconsejaría tener minutos porque va a ir a pelear un puesto con Viscarra que este año ha tenido continuidad”.

Alejandro Duarte llega a Alianza como reemplazo de Angelo Campos, quien no continuará después de cinco campañas, en las cuales consiguió un bicampeonato (2021 y 2022). Por lo que tendrá que luchar un puesto con Guillermo Viscarra, actual titular y cancerbero de la selección de Bolivia.

Si bien los dos comenzarían la pretemporada de cero, Viscarra parte con ventaja al haber sido inicialista durante todo el 2025 bajo la dirección de Néstor Gorosito. Además que Duarte no ataja un partido oficial desde el 10 de mayo cuando participó de la goleada de Cristal sobre Ayacucho FC.

Alianza Lima tendrá nuevo arquero en el 2026: llegará de Sporting Cristal y competirá con Guillermo Viscarra.

Dos refuerzos más para Alianza Lima

Franco Navarro, director deportivo de los ‘íntimos’, acelera las contrataciones de futbolistas nacionales para conseguir los objetivos de la próxima temporada, los cuales serán campeonar en la Liga 1 después de tres años y hacer una mejor campaña internacional que la de este 2025.

En ese sentido, Alejandro Duarte no llegaría solo procedente de un club del fútbol peruano. Hay dos defensores que se sumarán para darle más variantes a Néstor Gorosito en esa posición. Algo de lo que adoleció durante esta campaña producto de las lesiones, expulsiones y sanciones extradeportivas hacia algunos de sus dirigidos.

El primero en llegar será D’Alessandro Montenegro, quien se puede desempeñar como central y lateral, y fue comprado por el club ‘victoriano’ a ADT, según el periodista de L1 Max, Ernesto Macedo. El joven de 22 años jugó un total 31 partidos, en los cuales marcó 2 goles y dio 4 asistencias. Asimismo, formó parte de la selección peruana como sparring.

D’Alessandro Montenegro jugará en Alianza Lima durante el 2026.

Después, Alianza concretará otra compra y sumará a Cristian Carbajal de Sport Boys y reciente convocado a la ‘bicolor’ durante el proceso de Manuel Barreto. El lateral izquierdo llegará a competir con Miguel Trauco tras confirmarse la partida de Ricardo Lagos.

Según el comunicador Macedo, el ‘equipo del pueblo’ desembolsará un total de 150 mil dólares, lo que equivale a 506 mil soles, por la ficha del jugador, quien a la par firmará un contrato por los siguientes tres años. De esta manera, se viene armando el cuadro ‘blanquiazul’ con miras al 2026.