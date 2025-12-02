Perú Deportes

Alianza Lima tendrá nuevo arquero en el 2026: llegará de Sporting Cristal y competirá con Guillermo Viscarra

El director deportivo Franco Navarro acelera las contrataciones en medio de la disputa por las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2025

Guardar
Solo falta la firma para que se cierra la transferencia del guardameta a La Victoria. (L1 Max)

Alianza Lima se enfrentará a Sporting Cristal durante la noche de hoy, martes 2 de diciembre, como parte de la primera semifinal de los playoffs de la Liga 1 2025. Los dos clubes buscarán ganar este compromiso a realizar en el Estadio Nacional para cerrar su clasificación a la final el próximo sábado 6.

A poco de la semifinal ida, se conoció una información que involucra a ambos elencos. Y es que Alianza tendrá nuevo arquero para el 2026 y llegará procedente de Cristal, de acuerdo a la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez. Se trata de Alejandro Duarte, quien no ha tenido mucho protagonista en tienda ‘celeste’ en el último tiempo.

Ya está casi cerrado, falta la firma, pero es casi un hecho que Alejandro Duarte va a ser arquero de Alianza Lima, va a llegar a Alianza”, dijo la reportera en la última edición del programa llamado L1 Radio, desatando muchos comentarios de sus compañeros en la mesa.

Alejandro Duarte será el nuevo
Alejandro Duarte será el nuevo arquero de Alianza Lima en el 2026.

Por ejemplo, el exarquero Erick Delgado y padrino deportivo de Duarte opinó sobre su llegada a Matute. “No voy a decir que es la decisión más acertada, porque es un chico que he visto en crecimiento, debería buscar tapar, porque después de dos o dos años y medio sin tapar, debe buscar tapar. Le aconsejaría tener minutos porque va a ir a pelear un puesto con Viscarra que este año ha tenido continuidad”.

Alejandro Duarte llega a Alianza como reemplazo de Angelo Campos, quien no continuará después de cinco campañas, en las cuales consiguió un bicampeonato (2021 y 2022). Por lo que tendrá que luchar un puesto con Guillermo Viscarra, actual titular y cancerbero de la selección de Bolivia.

Si bien los dos comenzarían la pretemporada de cero, Viscarra parte con ventaja al haber sido inicialista durante todo el 2025 bajo la dirección de Néstor Gorosito. Además que Duarte no ataja un partido oficial desde el 10 de mayo cuando participó de la goleada de Cristal sobre Ayacucho FC.

Alianza Lima tendrá nuevo arquero
Alianza Lima tendrá nuevo arquero en el 2026: llegará de Sporting Cristal y competirá con Guillermo Viscarra.

Dos refuerzos más para Alianza Lima

Franco Navarro, director deportivo de los ‘íntimos’, acelera las contrataciones de futbolistas nacionales para conseguir los objetivos de la próxima temporada, los cuales serán campeonar en la Liga 1 después de tres años y hacer una mejor campaña internacional que la de este 2025.

En ese sentido, Alejandro Duarte no llegaría solo procedente de un club del fútbol peruano. Hay dos defensores que se sumarán para darle más variantes a Néstor Gorosito en esa posición. Algo de lo que adoleció durante esta campaña producto de las lesiones, expulsiones y sanciones extradeportivas hacia algunos de sus dirigidos.

El primero en llegar será D’Alessandro Montenegro, quien se puede desempeñar como central y lateral, y fue comprado por el club ‘victoriano’ a ADT, según el periodista de L1 Max, Ernesto Macedo. El joven de 22 años jugó un total 31 partidos, en los cuales marcó 2 goles y dio 4 asistencias. Asimismo, formó parte de la selección peruana como sparring.

D’Alessandro Montenegro jugará en
D’Alessandro Montenegro jugará en Alianza Lima durante el 2026.

Después, Alianza concretará otra compra y sumará a Cristian Carbajal de Sport Boys y reciente convocado a la ‘bicolor’ durante el proceso de Manuel Barreto. El lateral izquierdo llegará a competir con Miguel Trauco tras confirmarse la partida de Ricardo Lagos.

Según el comunicador Macedo, el ‘equipo del pueblo’ desembolsará un total de 150 mil dólares, lo que equivale a 506 mil soles, por la ficha del jugador, quien a la par firmará un contrato por los siguientes tres años. De esta manera, se viene armando el cuadro ‘blanquiazul’ con miras al 2026.

Temas Relacionados

Alianza LimaSporting CristalAlejandro DuarteLiga 1peru-deportes

Más Noticias

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026

Se revelaron los primeros futbolistas que dejarán la institución ‘cervecera’ luego de un análisis de la directiva con el técnico brasileño

La purga empezó en Sporting

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘cremas’ se enfrentarán a las ‘chalacas’ en el Miguel Grau del Callao en búsqueda de acortar distancias con el líder, Alianza Lima. Conoce todos los detalles de este cotejo

Universitario vs Rebaza Acosta: día,

Gonzalo Núñez regresó a la radio y reveló por qué se ausentó por varios meses: su cambio físico y su nueva rutina

El periodista volvió a su programa deportivo después de estar alejado de las cámaras por un tiempo considerable. Sus compañeros le dieron una cálida bienvenida

Gonzalo Núñez regresó a la

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La FPV dio a conocer la programación de la fecha 9 del torneo nacional, donde se marcará el primer duelo entre las ‘blaquiazules’ y las ‘pumas’ por la fase 1 de la competición. Entérate de los detalles

Alianza Lima vs Universitario: día,

Leao Butrón dio sincera opinión por salida de Hernán Barcos y el masivo apoyo de hinchas de Alianza Lima: “Se siente muy cargado el ambiente”

A horas del duelo contra Sporting Cristal, el exarquero se refirió a la postura de la hinchada del cuadro ‘blanquiazul’ ante la no continuidad del ‘Pirata’

Leao Butrón dio sincera opinión
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Daniel Salaverry es absuelto por

Daniel Salaverry es absuelto por el PJ y no irá 8 años a prisión

JNJ no cumplió con reponer a Delia Espinoza y consejeros serían denunciados por desacato

Migrantes en situación irregular no ingresarán a Perú, advierte canciller Hugo de Zela

TC establece que hermanos del congresista Esdras Medina sí pueden contratar con el Estado y anula sanciones previas

Delia Espinoza rechaza eventual decisión del TC a favor de la JNJ y advierte a magistrados que estarían cometiendo “prevaricato”

ENTRETENIMIENTO

Imitador de Diego Bertie cautivó

Imitador de Diego Bertie cautivó en su segunda presentación de Yo Soy, pero no se salvó de observaciones del jurado

¿Cuánto cuesta el lujoso bolso que le dio Pamela Franco a Christian Cueva por su cumpleaños?

La respuesta de Samahara Lobatón tras la versión de Bryan Torres por su ruptura: “Se victimizan a pesar de sus malas acciones”

Magaly Medina critica a Melissa Klug por beso público con Jesús Barco: “Patética es tu actitud”

Pamela López expone chequeo de ETS y pide nuevamente el divorcio a Christian Cueva: “Qué asco”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partido por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

La purga empezó en Sporting Cristal: los 4 jugadores que no están en los planes de Paulo Autuori para el 2026

Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gonzalo Núñez regresó a la radio y reveló por qué se ausentó por varios meses: su cambio físico y su nueva rutina

Alianza Lima vs Universitario: día, hora y canal TV confirmado del clásico por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026