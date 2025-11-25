Alianza Lima aplicaría exclusiva cláusula a Carlos Zambrano para evitar expulsiones e indisciplinas: “No es una multa”

Reimond Manco reveló información de una decisión que tomaría la directiva 'blanquiazul' con el 'Kaiser'. (Video: Juego Cruzado)

Alianza Lima culminó el Torneo Clausura con una contundente goleada 3-0 sobre UTC en condición de local. Sin embargo, en este partido hubo un suceso que llamó la atención y fue la inédita expulsión de Carlos Zambrano, la cual fue la sétima en esta temporada y marcando un récord a nivel mundial. En ese escenario, el club ‘blanquiazul’ aplicaría una exclusiva cláusula al ‘Kaiser’ para evitar expulsiones e indisciplinas.

Esta información fue dada a conocer por Reimond Manco en el programa de YouTube, ‘Juego Cruzado’, donde manifestó que la directiva de la entidad ‘íntima’ tiene en mente juntarse con el experimentado defensa para reevaluar su contrato, el cual culmina a finales de 2026, con algunas modificaciones.

“Yo tengo información de que están esperando que termine el torneo y se van a sentar a conversar con Carlos. Al parecer, están pensando en ponerle cierta cláusula de expulsiones y también de disciplina para lo que va a ser el próximo año. Eso es lo que me han contado”, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, el ‘Rei’ aseguró que no se trata de un castigo, sino un arreglo en el vínculo firmado con el ‘León’. “No es multa, es una cláusula. A lo mejor le pueden decir ‘te expulsan una vez y te vas’, ¿quién sabe? No sé qué cláusula le pondrán”, sostuvo, dando a entender de que si el zaguero acepta esa cláusula y no la cumple, podría dejar Alianza Lima.

Carlos Zambrano ha ejercido como capitán de Alianza Lima en varios partidos. - créditos: Difusión

Con todo lo mencionado, Reimond Manco se mostró a favor de esta medida por parte de los altos mandos de Alianza Lima, que lo hacen por las reiteradas faltas cometidas por Carlos Zambrano. “A mí no me parece a la mala. Yo puedo hablar contigo y tú me puedes decir sí y te voy a creer, pero qué garantía me das de que no va a volver a pasar. Esto va en el contrato y si tú te vas a portar bien, no pasa nada”, acotó.

La expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs UTC

El 3-0 que le propinó Alianza Lima a UTC que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva quedó marcado por la expulsión de Carlos Zambrano luego de que el árbitro Julio Quiroz le sacara la primera tarjeta amarilla a los 46 minutos tras una falta en la banda izquierda contra Brandon Palacios, a quien cortó su arremetida a velocidad.

La falta cobrada por el ‘gavilán del norte’ se dio en los pies de Juan Cruz Vega, quien lanzó un centro para Jarlín Quintero. El delantero colombiano venía forcejeando con Gianfranco Chávez hasta que se distanció y quedó tendido en el césped. El juez principal no dudó en cobrar penal y se dirigió al punto señalado.

Ahí se encontraba el ‘Kaiser’, que abrió los brazos a modo de protesta y, luego de algunos segundos, el colegiado decidió mostrarle la segunda tarjeta amarilla y, por consiguiente, la roja. Se desconoce si fue por el gesto de Zambrano por si hubo algún mensaje de parte del futbolista.

Con ello, Carlos acumuló siete tarjetas rojas en el año: tres en la Liga 1, dos en la Copa Libertadores y dos en la Copa Sudamericana. Zambrano quedó anodado por la decisión arbitral e incluso se pronunció por su cuenta de Instagram con un potente escrito.

Menos mal para los 'blanquiazules', el portero Viscarra atajó el penal. (Video: L1MAX)

La vez que Alianza Lima separó a Carlos Zambrano

Cabe mencionar, que Carlos Zambrano ya tuvo alguna reunión con la directiva de Alianza Lima y ocurrió en 2023, cuando después de perder las finales de la Liga 1 ante Universitario de Deportes, fue separado y tuvo que entrenar por su cuenta. Pese a tener contrato hasta finales de 2024, la idea de la dirigencia era buscar su salida tras participar en una fiesta con varios elementos ‘aliancistas’ y algunos temas de indisciplina.

No obstante, luego de una autocrítica del jugador, se pudo reincorporar y esa temporada se convirtió en la gran figura del conjunto ‘victoriano’.