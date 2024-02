Carlos Zambrano a corazón abierto en su vuelta a Alianza Lima: reconoció errores, se arrepintió y buscará revancha

Carlos Zambrano hizo autocrítica por errores en Alianza Lima y reveló detalles de su regreso. - créditos: Icon Sport

Luego de más de un mes con dudas en cuanto a su futuro, Carlos Zambrano se quedará en Alianza Lima a cumplir con su contrato que vence a finales del 2024. En un principio, no entraba en los planes de la nueva dirección deportiva que encabeza Bruno Marioni y se le buscó un destino, sonando su nombre en equipos de Argentina y Uruguay. Sin embargo, no llegó a más y finalmente se quedará en La Victoria. En ese sentido, el defensa peruano se expresó a corazón abierto por esta noticia, admitio los errores que cometió y dio más detalles.

“El fútbol me ha llevado a defender con honor los colores de grandes instituciones, pero el sentimiento y honor que se siente al defender a la institución de la que uno es hincha desde niño es inexplicable e inigualable”, citó el defensa en su cuenta de Instagram en primera instancia.

De la misma manera, admitió que tuvo fallas durante su estancia en el equipo ‘íntimo’ y dejó en claro que hubo un diálogo previo con los altos mandos para encaminarse al proyecto que pretende el club de cara a la actual temporada. “Algunas situaciones me alejaron del primer equipo de Alianza Lima. Las acepto y me hago responsable. La frustración y sed de revancha me llevaron a buscar el diálogo con la dirección deportiva del club. Encontré un espacio serio y profesional para conversar y alinearme a los objetivos de la institución”, agregó el futbolista de 34 años.

Para finalizar, reafirmó su compromiso con Alianza Lima e hizo hincapié en que se enfocará en dar lo mejor de sí para revertir su situación. “Hoy vuelvo con más ganas y compromiso que nunca y soy un agradecido de estar de vuelta esta temporada en el club más grande del Perú. Solo me queda demostrar dentro y fuera de la cancha de lo que soy capaz. Con estos colores hasta la muerte. ¡Arriba Alianza Lima toda la vida!”, concluyó.

Bruno Marioni anticipó regreso de Carlos Zambrano a Alianza Lima

El jueves 29 de febrero, el director deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni, ya había anticipado el regreso de Carlos Zambrano, quien fue el que tomó la iniciativa de entablar un diálogo a raíz de las lesiones que sufieron algunos jugadores de la defensa como Yordi Vílchez y Ricardo Lagos

“Se presentó una situación que no se esperaba. Esto es dinámico y tenemos que tomar decisiones. A partir de eso, se comunicó Carlos Zambrano, para tener una charla conmigo, a la cual accedí. Nos juntamos hace unos días, charlamos bastante, él me expresó su deseo y ganas de reincorporarse viendo la situación que estábamos atravesando”, declaró en conferencia de prensa.

Asimismo, el directivo le explicó la realidad del club con una nueva normativa en cuanto a disciplina y rigor físico. “Carlos expresó su deseo de volver a componer parte de la plantilla. Yo le conté cómo estaba el club hoy, cómo es el proyecto y las formas que se están trabajando. La disciplina que hay todos los días, la intensidad con la que se trabaja, el compromiso que tiene cada uno de los componentes de la plantilla, no solamente los futbolistas, sino desde el comando técnico, los auxiliares y los utileros”, sostuvo.

Bruno Marioni, gerente deportivo de Alianza Lima, se refirió a la continuidad de Carlos Zambrano en el primer equipo

Alianza Lima en Liga 1 2024

Desde el lunes 4 de marzo, Carlos Zambrano será un elemento más disponible para la escuadra que dirige el entrenador Alejandro Restrepo, la cual se ubica en la cuarta casilla del Torneo Apertura con 12 puntos, a uno de los líderes Sporting Cristal (1°), Sport Huancayo (2°) y Universitario de Deportes (3°).

Para el ‘Kaiser’ significará una revancha con la camiseta ‘victoriana’, ya que si bien en el primer semestre del 2023 fue una de las figuras del equipo, para la segunda parte estuvo lesionado y protagonizó algunas escenas extradeportivas que hicieron que el club no quiera contar con sus servicios. No obstante, con su jerarquía, los ‘aliancistas’ buscarán potenciar la retaguardia para pelear en la Liga 1 y la Copa Libertadores.