Carlos Zambrano estalló contra el arbitraje tras una expulsión que considera injusta: “Algunas decisiones llegan inclinadas antes de ocurrir”

Carlos Zambrano registra siete expulsiones en el año con Alianza Lima. Crédito: Difusión

Alianza Lima ha perdido una pieza capital de cara a la llave frente a Sporting Cristal por los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025. Carlos Zambrano fue expulsado por séptima vez en el año y no será parte del primer encuentro de la serie. El juez del encuentro entre los ‘blanquiazules’ y UTC, Julio Quiroz, le enseñó la tarjeta roja al Kaiser en una acción confusa.

Luego de hacer sonar su silbato, el colegiado se dirigió al punto penal, pero se encontró con la humanidad del defensor peruano. Para el réferi, el futbolista lo ‘pecheó’ y decidió amonestarlo por segunda vez en el encuentro. El ex Boca Juniors no entendió la sanción y se pronunció a través de sus redes sociales.

“Respeto el fútbol y sus reglas, y siempre soy autocrítico cuando cometo una falta tonta que amerite una tarjeta”, inicia el comunicado. Para el futbolista, la acción de la expulsión “no tiene explicación deportiva”. Zambrano no se guardó nada y arremetió contra los árbitros: “Deja la sensación de que algunas decisiones llegan ya inclinadas antes de ocurrir”.

Carlos Zambrano se pronunció a través de su cuenta de Instagram.

En sintonía con la oración anterior, el deportista peruano señaló que “la decisión del árbitro fue tan desproporcionada que es imposible no pensar que ya venía con una idea formada antes de la jugada”. Además, lamentó que “no se mide con el mismo criterio”.

El otrora seleccionado nacional cerró su pronunciamiento con una exhortación a que las autoridades puedan revertir la sanción y estar disponible en el primer juego ante Sporting Cristal. “Confío en que las imágenes hablarán por sí solas y en que se revise todo con transparencia, por el bien del juego y de la competencia”, concluyó.

Menos mal para los 'blanquiazules', el portero Viscarra atajó el penal. (Video: L1MAX)

Siete expulsiones en un año

Carlos Zambrano arribó a tienda blanquiazul en 2023, en uno de los mercados de verano más importantes en cuanto a nombres para el cuadro de La Victoria. El central dejó Boca Juniors de Argentina para aportar con su experiencia y sagacidad defensiva.

Sin embargo, desde su llegada, el futbolista solo ha celebrado un Torneo Apertura y ha visto cómo el rival ha celebrado un tricampeonato.

En el presente curso, Zambrano representó un verdadero baluarte para el equipo de Néstor Gorosito, pero sus expulsiones en encuentros claves, empañaron su rendimiento. En total, suma siete cartulinas rojas en el año: tres en Liga 1, dos en Copa Libertadores y dos en Copa Sudamericana.

Debido a esta tesitura, Zambrano ha enfrentado críticas. Asimismo, no ha estado exento de cuestionamientos por aparecer en actividades nocturnas luego de resultados adversos del equipo.

Carlos Zambrano fue expulsado por infantil codazo en Alianza Lima vs Cienciano por Liga 1 2025. - captura: L1 MAX

Fechas de las semifinales de los play-offs

La goleada de Alianza Lima por 3-0 sobre UTC no movió las posiciones finales de la tabla acumulada, pues Cusco FC se impuso en Huancayo y se quedó con el segundo lugar. De esta manera, el equipo de Pipo Gorosito volverá a disputar un mano a mano, esta vez en el plano local.

El cuadro de La Victoria medirá fuerzas ante Sporting Cristal para definir al equipo que se medirá ante Cusco FC en la fase final. Cabe recordar que el ganador de los ‘play-offs’ se queda con el boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

En ese sentido, el encuentro de ida entre victorianos y rimenses está pactado para el martes 2 de diciembre en el estadio Nacional y la vuelta se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva. El ganador tendrá que verse las caras con los ‘dorados’ el 10 y 14 del mismo mes. Todo para definir los puestos a la próxima Libertadores.