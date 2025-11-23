Perú Deportes

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ recibirán al ‘gavilán del norte’ para quedarse con el segundo lugar de la competencia, y al frente estará un equipo que se quiere salvar del descenso. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Guardar
02:35 hsHoy

¡Domingo crucial! Alianza Lima recibirá a UTC hoy, domingo 23 de noviembre, en Matute por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El equipo de Néstor Gorosito necesita el triunfo y debe esperar que Cusco FC pierda con Sport Huancayo para quedarse con el segundo lugar de la Liga 1 2025.

02:35 hsHoy

Los elegidos de Alianza Lima

Con el regreso de Pablo Lavandeira, Néstor Gorosito presentó a sus convocados para enfrentar a UTC en Matute.

Los convocados de Alianza Lima
Los convocados de Alianza Lima para enfrentar a UTC por el Torneo Clausura 2025
02:35 hsHoy

Así llega Alianza Lima al partido

El equipo de Néstor Gorosito tienen una última chance para terminar en el segundo lugar de la Liga 1 2025. Los ‘blanquiazules’ no dependen de sí mismo debido a que Cusco FC tiene una ventaja de dos puntos, pero lucharán para adueñarse de esa posición.

Alianza Lima quiere cerrar el Torneo Clausura como segundos para llegar de la mejor manera a los ’play offs’ por boleto a la Copa Libertadores 2026. Y para lograrlo, le deberá ganar a UTC en Matute y cruzar los dedos para que los ‘dorados’ pierdan ante Sport Huancayo de visita.

Paolo Guerrero lleva 16 goles
Paolo Guerrero lleva 16 goles anotados con Alianza Lima en 2025. - Crédito: Difusión
02:35 hsHoy

Así llega UTC al partido

El ‘gavilán del norte’ está luchando para no descender y el partido con Alianza Lima es vital para lograr su objetivo. UTC está obligado a sacar un triunfo ante los ‘blanquiazules’ y esperar que Ayacucho FC pierda con Cienciano en su condición de visita para salvarse de la baja.

El equipo cajamarquino está en el puesto 16 con 32 puntos, tiene solo tres unidades más que los ‘zorros’ y deberá mantener la ventaja para manterse en Primera División.

UTC se medirá con Alianza
UTC se medirá con Alianza Lima con la misión de salvarse del descenso.
02:35 hsHoy

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para quedarse con el segundo lugar de la Liga 1 2025?

- Si Alianza Lima le gana a UTC:este escenario será la mitad de la tarea de los‘blanquiazules’para quedarse con el segundo lugar porque deberá cruzar los dedos para que Cusco FC pierda con Sport Huancayo de visita. Solo así, asegurará su lugar en la tabla acumulada.

- Si Alianza Lima empata con UTC: este resultado acabará con las chances del equipo de Néstor Gorosito de quedar segundos en la Liga 1 2025. Sin importar el resultado de los ‘dorados’, los victorianos se quedarán con la tercera posición.

- Si Alianza Lima pierde con UTC: los ‘grones’ se quedarán como terceros de la competencia y serán rivales de Sporting Cristal en la primera semifinal por cupo a la Copa Libertadores 2026.

Piero Cari disputando el partido
Piero Cari disputando el partido contra UTC del pasado Apertura 2025. - Crédito: Liga 1
02:34 hsHoy

Precios de entradas

Los hinchas todavía pueden adquirir sus boletos para alentar al equipo de sus amores a través del portal de Joinnus. Quedan tribunas disponibles.

- Sur: S/. 22.90 soles

- Norte: S/ 22.90 soles (AGOTADO)

- Oriente (Conadis): S/. 29.90 soles (AGOTADO)

- Oriente: S/. 59.90 soles

- Occidente Lateral: S/. 99.90 soles

- Occidente Central: S/. 129.90 soles

Precios de entradas para Alianza
Precios de entradas para Alianza Lima vs UTC
02:34 hsHoy

Canal TV para ver Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2025

El choque será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.

02:34 hsHoy

Horarios de Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2025

Los ‘blanquiazules’ recibirán al ‘gavilán del norte’ hoy, domingo 23 de noviembre, en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 15:00 horas Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami)iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Horarios de Alianza Lima vs
Horarios de Alianza Lima vs UTC por el Torneo Clausura 2025

Temas Relacionados

Alianza LimaUTCLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Dónde ver Alianza Lima vs UTC HOY: canal TV online del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ necesitan ganar para situarse en el segundo lugar de la tabla acumulada y clasificar a la final de los playoffs por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Dónde ver Alianza Lima vs

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ salen a escena, en el Coliseo Miguel Grau, con la oportunidad de encauzar el camino ante el nuevo inquilino del campeonato. Sigue las incidencias del prometedor lance

Universitario vs Kazoku No Perú

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 19 del Torneo Clausura de Liga 1 2025

El estadio Alejandro Villanueva albergará el último juego de los ‘blanquiazules’ en temporada regular. Paolo Guerrero y Hernán Barcos, los veteranos goleadores, están en lista. Pablo Lavandeira regresa a convocatoria tras superar una dura lesión

A qué hora juega Alianza

Fabián Bustos mantiene un grato recuerdo de su paso por Universitario: “Me siento parte, me siento hincha y me siento una persona agradecida”

El entrenador argentino ha asegurado que se ha convertido en un simpatizante vehemente de la ‘U’, al que le desea siempre lo mejor. “Es un paso importantísimo en mi carrera”, externó

Fabián Bustos mantiene un grato

Alianza Lima vs Rebaza Acosta 3-0: resumen del triunfazo ‘blanquiazul’ por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las dirigidas por Facundo Morando sumaron su séptima victoria en el campeonato y siguen en lo más alto de la tabla de posiciones

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

ÚLTIMAS NOTICIAS

Beatriz Sarlo en la Noche

Beatriz Sarlo en la Noche de las Librerías: un homenaje con actualidad, ironía y anécdotas desconocidas

Tragedia en Chubut: murió el conductor que fue atropellado por su propio camión

Subasrtaron una cámara Leica del papa Francisco por una cifra millonaria

De Praga a Edimburgo: cuáles son las 10 ciudades de Europa que se vuelven mágicas en invierno

Otro domingo de accidentes en la Ciudad de Buenos Aires: choques, vuelcos y varios heridos

INFOBAE AMÉRICA

La entidad serbia de Bosnia

La entidad serbia de Bosnia elige presidente en medio de la peor crisis política desde la guerra

El Frente Institucional Militar de Venezuela llamó al régimen de Maduro a permitir una transición democrática

De tesoro nostálgico a inversión millonaria: el mercado de cómics coleccionables bate récords inéditos

Subasrtaron una cámara Leica del papa Francisco por una cifra millonaria

EEUU evalúa estrategias integrales para frenar los ataques terroristas contra cristianos en Nigeria

DEPORTES

Los mejores memes del GP

Los mejores memes del GP de Las Vegas de Fórmula 1: del “boicot” de Piastri a Norris a la foto viral de Colapinto con Verstappen

Los Pumas se medirán ante Inglaterra en el mítico Twickenham Stadium: hora, TV y formaciones

Manejó un taxi, pensó en el retiro y fue el héroe de Lanús campeón de la Sudamericana: la historia de superación de Nahuel Losada

Impacto en la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y el campeonato de pilotos está al rojo vivo

El detalle en el celular de Franco Colapinto que se volvió viral en el GP de Las Vegas de Fórmula 1