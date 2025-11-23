Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ recibirán al ‘gavilán del norte’ hoy, domingo 23 de noviembre, en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 . El horario establecido es a las 15:00 horas Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:00 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Matute con la previa, minuto a minuto, goles. mejores jugadas, declaraciones, resultados de la fecha, tabla de posiciones, y mucho más.

El choque será transmitido por L1 Max , canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferentes operadores DirecTV, Best Cable, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. También estará disponible por L1 Play , plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Los hinchas todavía pueden adquirir sus boletos para alentar al equipo de sus amores a través del portal de Joinnus . Quedan tribunas disponibles.

- Si Alianza Lima pierde con UTC: los ‘grones’ se quedarán como terceros de la competencia y serán rivales de Sporting Cristal en la primera semifinal por cupo a la Copa Libertadores 2026.

- Si Alianza Lima empata con UTC: este resultado acabará con las chances del equipo de Néstor Gorosito de quedar segundos en la Liga 1 2025. Sin importar el resultado de los ‘dorados’, los victorianos se quedarán con la tercera posición.

- Si Alianza Lima le gana a UTC: este escenario será la mitad de la tarea de los ‘blanquiazules’ para quedarse con el segundo lugar porque deberá cruzar los dedos para que Cusco FC pierda con Sport Huancayo de visita. Solo así, asegurará su lugar en la tabla acumulada.

El equipo cajamarquino está en el puesto 16 con 32 puntos, tiene solo tres unidades más que los ‘zorros’ y deberá mantener la ventaja para manterse en Primera División.

El ‘gavilán del norte’ está luchando para no descender y el partido con Alianza Lima es vital para lograr su objetivo. UTC está obligado a sacar un triunfo ante los ‘blanquiazules’ y esperar que Ayacucho FC pierda con Cienciano en su condición de visita para salvarse de la baja.

Alianza Lima quiere cerrar el Torneo Clausura como segundos para llegar de la mejor manera a los ’play offs’ por boleto a la Copa Libertadores 2026 . Y para lograrlo, le deberá ganar a UTC en Matute y cruzar los dedos para que los ‘dorados’ pierdan ante Sport Huancayo de visita.

El equipo de Néstor Gorosito tienen una última chance para terminar en el segundo lugar de la Liga 1 2025 . Los ‘blanquiazules’ no dependen de sí mismo debido a que Cusco FC tiene una ventaja de dos puntos, pero lucharán para adueñarse de esa posición.

Con el regreso de Pablo Lavandeira, Néstor Gorosito presentó a sus convocados para enfrentar a UTC en Matute.

¡Domingo crucial! Alianza Lima recibirá a UTC hoy, domingo 23 de noviembre, en Matute por la fecha 19 del Torneo Clausura 2025 . El equipo de Néstor Gorosito necesita el triunfo y debe esperar que Cusco FC pierda con Sport Huancayo para quedarse con el segundo lugar de la Liga 1 2025 .

