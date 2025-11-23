Alan Diez le pidió a Joel Raffo que fiche a Hernán Barcos para Sporting Cristal: “Llámalo, muévele el piso a Alianza Lima”

El periodista deportivo le dejó un mensaje al presidente del club 'rimense' para buscar al 'Pirata', que no tiene definido su futuro en Alianza Lima. (Video: Vamos al VAR / RPP)

Alianza Lima todavía no termina la temporada 2025, pero la dirigencia mira de reojo la planificación para el próximo año. De hecho, se conoció que la intención es no continuar con los dos delanteros de experiencia, Paolo Guerrero y Hernán Barcos, y que todo apuntaría a la continuidad del ‘Depredador’. En ese contexto, Alan Diez le pidió a Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, que fiche al ‘Pirata’ y dé un golpe sobre la mesa.

“Si yo fuese Alianza, la pensaría. Pero si tengo plata para uno, elegiría Paolo. No obstante, lo de Hernán Barcos es que ha hecho 16 o 15 goles. Pero si la política del club es bajarle el promedio de edad al equipo y solamente tengo plata para uno, yo me quedaría con Paolo”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Vamos al VAR’.

A la vez, el comunicador aclaró que este análisis no implica una valoración negativa sobre el rendimiento del artillero argentino. “Eso no quiere decir que Hernán Barcos haya hecho un mal año, sea un mal profesional o sea un mal delantero. No, ni siquiera debería estar en evaluación eso”, sostuvo. “Yo creo que Hernán Barcos, si quiere seguir jugando al fútbol, es decisión de él. Si no quiere seguir jugando al fútbol, si yo fuera Alianza Lima, le daría una escuela de delanteros. Así como Alianza Lima tiene un montón de academias, lo llevaría cada semana a cada academia para que vea nuevos valores de Alianza Lima, nuevos delanteros”.

Alan hizo referencia al interés de otras instituciones, en especial del recién ascendido de Uruguay, Albion FC, al advertir que el atacante cuenta con alternativas en el mercado internacional. “Si quiere seguir jugando al fútbol y Alianza no lo necesita, él es un profesional y se puede ir al club recién ascendido de Uruguay. ¿Y por qué no aquí en el Perú?”, apuntó.

El 'Pirata' habló sobre su renovación con el cuadro 'blanquiazul' y de los sondeos desde Albion FC. (Video: Jax Latin Media)

Alan Diez le pidió a Joel Raffo que fiche a Hernán Barcos para Sporting Cristal

En un giro inesperado en el espacio radial, Alan Diez realizó un llamado público a Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, para que evalúe sumarse a la puja por Hernán Barcos. “¡Raffo! ¡Raffo! ¡Joel! Tímbralo. Golpea la mesa, le estás quitando un goleador a Alianza. ¡Llámalo!“, expresó.

El periodista deportivo amplió su sugerencia e instó a la directiva del club ‘cervecero’ a actuar antes que otros clubes y dar lo que podría significar un batacazo. “Si sabes de esto, llámalo. Si estás inmerso en el fútbol peruano, llámalo. Muévele el piso a Alianza”, sostuvo Alan, quien remarcó la oportunidad que representa Barcos para un equipo que ha mostrado déficit en la delantera. “¿Eso no lo tiene que ver Zevallos y Uribe? Sí, pero ¿quién ve la plata? El dueño del circo tiene que decirle ‘oye, ¿te interesa Cristal? Sí’. ‘Gustavo, Julio César, llámenlo mañana. ¿Y si a Julio César no le interesa? Ese es otro tema. Pero para Cristal sería una buena opción tener a Barcos”.

En su análisis, Diez cuestionó el desempeño de los actuales delanteros de Sporting Cristal y destacó la diferencia que ofrecería Barcos. “Para Cristal, que ha adolecido de gol, porque han traído a (Felipe) Vizeu y a mí no me convence porque a Ayacucho FC le hace dos goles, ya se le cae la baba a los dirigentes. A mí no me emociona para nada, pero 16 goles de Barcos, ¿cómo que no? Yo golpeo la mesa, muevo a mi rival. Es más, lo llamo antes del 2 de diciembre, lo llamo ahorita. Muevo la cabecita del jugador, pero en Cristal no entiende”, explicó, dando a entender que ve poco probable un movimiento de parte de los altos mandos en base a experiencias pasadas con fichajes frustrados.

Hernán Barcos consiguió el bicampeonato nacional con Alianza Lima en 2021 y 2022. - créditos: Difusión

El plan de Alianza Lima es rejuvenecer la delantera y apuntar a fichar a dos atacantes con características diferentes. Paolo Guerrero aceptó el reto de competir por el titularato, y quedaría un cuarto cupo que quedaría para Hernán Barcos.

Si bien el objetivo del ‘Pirata’ es seguir en La Victoria, ha surgido sondeos del exterior. Eso sí, en Lima tiene a su familia instalada y con negocios repartidos en toda la ciudad, por lo que no se descartaría que se quede en la capital. Sport Boys sonó y Universitario de Deportes, clásico rival ‘aliancista’, no sonaría factible.