Perú Deportes

Alan Diez le pidió a Joel Raffo que fiche a Hernán Barcos para Sporting Cristal: “Llámalo, muévele el piso a Alianza Lima”

El periodista deportivo le dejó un mensaje al presidente del club ‘celeste’ para que busque al ‘Pirata’, que no tiene claro su futuro en el cuadro ‘blanquiazul’

Guardar
El periodista deportivo le dejó un mensaje al presidente del club 'rimense' para buscar al 'Pirata', que no tiene definido su futuro en Alianza Lima. (Video: Vamos al VAR / RPP)

Alianza Lima todavía no termina la temporada 2025, pero la dirigencia mira de reojo la planificación para el próximo año. De hecho, se conoció que la intención es no continuar con los dos delanteros de experiencia, Paolo Guerrero y Hernán Barcos, y que todo apuntaría a la continuidad del ‘Depredador’. En ese contexto, Alan Diez le pidió a Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, que fiche al ‘Pirata’ y dé un golpe sobre la mesa.

“Si yo fuese Alianza, la pensaría. Pero si tengo plata para uno, elegiría Paolo. No obstante, lo de Hernán Barcos es que ha hecho 16 o 15 goles. Pero si la política del club es bajarle el promedio de edad al equipo y solamente tengo plata para uno, yo me quedaría con Paolo”, fueron sus primeras palabras en el programa ‘Vamos al VAR’.

A la vez, el comunicador aclaró que este análisis no implica una valoración negativa sobre el rendimiento del artillero argentino. “Eso no quiere decir que Hernán Barcos haya hecho un mal año, sea un mal profesional o sea un mal delantero. No, ni siquiera debería estar en evaluación eso”, sostuvo. “Yo creo que Hernán Barcos, si quiere seguir jugando al fútbol, es decisión de él. Si no quiere seguir jugando al fútbol, si yo fuera Alianza Lima, le daría una escuela de delanteros. Así como Alianza Lima tiene un montón de academias, lo llevaría cada semana a cada academia para que vea nuevos valores de Alianza Lima, nuevos delanteros”.

Alan hizo referencia al interés de otras instituciones, en especial del recién ascendido de Uruguay, Albion FC, al advertir que el atacante cuenta con alternativas en el mercado internacional. “Si quiere seguir jugando al fútbol y Alianza no lo necesita, él es un profesional y se puede ir al club recién ascendido de Uruguay. ¿Y por qué no aquí en el Perú?”, apuntó.

El 'Pirata' habló sobre su renovación con el cuadro 'blanquiazul' y de los sondeos desde Albion FC. (Video: Jax Latin Media)

Alan Diez le pidió a Joel Raffo que fiche a Hernán Barcos para Sporting Cristal

En un giro inesperado en el espacio radial, Alan Diez realizó un llamado público a Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, para que evalúe sumarse a la puja por Hernán Barcos. “¡Raffo! ¡Raffo! ¡Joel! Tímbralo. Golpea la mesa, le estás quitando un goleador a Alianza. ¡Llámalo!“, expresó.

El periodista deportivo amplió su sugerencia e instó a la directiva del club ‘cervecero’ a actuar antes que otros clubes y dar lo que podría significar un batacazo. “Si sabes de esto, llámalo. Si estás inmerso en el fútbol peruano, llámalo. Muévele el piso a Alianza”, sostuvo Alan, quien remarcó la oportunidad que representa Barcos para un equipo que ha mostrado déficit en la delantera. “¿Eso no lo tiene que ver Zevallos y Uribe? Sí, pero ¿quién ve la plata? El dueño del circo tiene que decirle ‘oye, ¿te interesa Cristal? Sí’. ‘Gustavo, Julio César, llámenlo mañana. ¿Y si a Julio César no le interesa? Ese es otro tema. Pero para Cristal sería una buena opción tener a Barcos”.

En su análisis, Diez cuestionó el desempeño de los actuales delanteros de Sporting Cristal y destacó la diferencia que ofrecería Barcos. “Para Cristal, que ha adolecido de gol, porque han traído a (Felipe) Vizeu y a mí no me convence porque a Ayacucho FC le hace dos goles, ya se le cae la baba a los dirigentes. A mí no me emociona para nada, pero 16 goles de Barcos, ¿cómo que no? Yo golpeo la mesa, muevo a mi rival. Es más, lo llamo antes del 2 de diciembre, lo llamo ahorita. Muevo la cabecita del jugador, pero en Cristal no entiende”, explicó, dando a entender que ve poco probable un movimiento de parte de los altos mandos en base a experiencias pasadas con fichajes frustrados.

Hernán Barcos consiguió el bicampeonato
Hernán Barcos consiguió el bicampeonato nacional con Alianza Lima en 2021 y 2022. - créditos: Difusión

El plan de Alianza Lima es rejuvenecer la delantera y apuntar a fichar a dos atacantes con características diferentes. Paolo Guerrero aceptó el reto de competir por el titularato, y quedaría un cuarto cupo que quedaría para Hernán Barcos.

Si bien el objetivo del ‘Pirata’ es seguir en La Victoria, ha surgido sondeos del exterior. Eso sí, en Lima tiene a su familia instalada y con negocios repartidos en toda la ciudad, por lo que no se descartaría que se quede en la capital. Sport Boys sonó y Universitario de Deportes, clásico rival ‘aliancista’, no sonaría factible.

Temas Relacionados

Alan DiezJoel RaffoHernán BarcosSporting CristalAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ vuelven a la acción en el Coliseo Miguel Grau con la chance de retomar el rumbo triunfal frente al recién ascendido del torneo. Sigue aquí todas las incidencias de este atractivo duelo

Universitario vs Kazoku No Perú

Fondistas peruanos abren el medallero en la maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: Ferdinand Cereceda logra el primer oro para Perú

Ulises Martín Ambrocio conquistó la medalla de plata en la maratón de Lima. Sheyla Eulogio y Zarita Suárez subieron al podio femenino para Perú con las preseas de plata y bronce

Fondistas peruanos abren el medallero

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 19 del Torneo Clausura de Liga 1 2025

El estadio Alejandro Villanueva será escenario del último partido de la temporada regular de los ‘blanquiazul’, que tiene en lista a Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Pablo Lavandeira vuelve a la convocatoria luego de recuperarse de una lesión prolongada

A qué hora juega Alianza

Perú enfrentará a Alemania en los Qualifiers 2026: detalles del duelo ante el último semifinalista de la Copa Davis

El equipo capitaneado por Luis Horna ya conoce al rival que definirá su camino en la competencia, con Ignacio Buse liderando la búsqueda de un histórico avance

Perú enfrentará a Alemania en

Dónde ver Alianza Lima vs UTC HOY: canal TV online del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El elenco ‘íntimo’ está obligado a ganar para alcanzar el segundo puesto en la tabla acumulada y disputar la final de los ‘playoffs’ por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Dónde ver Alianza Lima vs
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Impedimento de salida para Dina

Impedimento de salida para Dina Boluarte: Corte Suprema verá este lunes 24 apelación de la Fiscalía por el caso Cirugías

JEE confirma sanción a alcalde del Callao por infringir neutralidad electoral

Abogados vinculados a Dina Boluarte, Caso Cócteles y Caso Odebrecht integran comisión para elaborar la Ley Orgánica de la Fiscalía

Poder Judicial decidirá el futuro de Víctor Polay Campos: ¿el líder del MRTA quedará libre o seguirá en prisión?

José Jerí desafía las normas internacionales por capturar a Betssy Chávez: No dudaría en entrar a la embajada de México

ENTRETENIMIENTO

La emotiva despedida de Renato

La emotiva despedida de Renato Rossini a Guillermo Rossini: “El tío favorito del Perú”

Guillermo Rossini, leyenda del humor peruano, falleció a los 93 años

Mayra Goñi justifica por qué se quitó los lentes en el concierto de Shakira: “Quería que me vea mi mamá”

Exproductor de Rodrigo González revela su mala experiencia y Sofía Franco afirma: “No hay productor que lo aguante”

Hernán Vidaurre y Manolo Rojas consternados con la partida de Guillermo Rossini: “Ha sido un golpe”

DEPORTES

Universitario vs Kazoku No Perú

Universitario vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Fondistas peruanos abren el medallero en la maratón de los Juegos Bolivarianos 2025: Ferdinand Cereceda logra el primer oro para Perú

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 19 del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Perú enfrentará a Alemania en los Qualifiers 2026: detalles del duelo ante el último semifinalista de la Copa Davis

Dónde ver Alianza Lima vs UTC HOY: canal TV online del partido por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025