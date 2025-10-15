Perú Deportes

Alianza Lima ficharía a dos delanteros para el 2026: Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán, pero tendrían este nuevo rol

El periodista Horacio Zimmermann dio a conocer que el panorama del ‘Pirata’ y el ‘Depredador’ cambiaría para el próximo año debido a una drástica decisión del club ‘blanquiazul’

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
El periodista deportivo detalló la intención del club 'blanquiazul' con el 'Pirata' y el 'Depredador'. (Video: Doble Punta)

En Alianza Lima saben que la actual temporada no ha sido la mejor. Y es que a pesar de llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el hecho de alejarse considerablemente del título de la Liga 1 ha generado mucha inquietud en la cúpula de la institución ‘blanquiazul’, que desde ahora vienen pensando cómo mejorar el plantel. En ese sentido, se conoció que Hernán Barcos y Paolo Guerrero seguirán en el club, aunque con un rol distinto.

Esta información fue revelada por el periodista deportivo, Horacio Zimmermann, en el programa de YouTube, ‘Doble Punta’, donde aclaró que ambos referentes renovarán sus respectivos contratos que culminan a final del vigente curso. “En Alianza Lima para el 2026, Hernán Barcos seguirá en Alianza Lima. Paolo Guerrero también seguirá”, precisó en primera instancia, marcando distancias con los rumores de salidas en la ofensiva de la entidad ‘victoriana’.

La decisión obedece a la evaluación que realizó la directiva sobre el aporte estadístico del ‘Pirata’ y el ‘Depredador’ durante 2025. “Pese a la intención de Alianza Lima de mantener en el plantel a Paolo Guerrero y Hernán Barcos, cuyo año desde lo estadístico respalda la decisión de la directiva ‘blanquiazul’, en Alianza tienen muy en claro que el dinero para el próximo año será en traer dos delanteros centros”, señaló el periodista, sin espeficar la situación de Matías Succar, otrora delantero de Alianza Lima.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos
Paolo Guerrero y Hernán Barcos juegan juntos en Alianza Lima desde mediados de 2024. - créditos: Tabatha Belén

Horacio Zimmermann destacó que aún no existen certezas en torno a las nacionalidades de los nuevos futbolistas, aunque abrió la posibilidad a distintas combinaciones. “Pueden ser uno peruano y uno extranjero, dos extranjeros o dos peruanos”, acotó.

El anuncio de las renovaciones y posibles llegadas marca el inicio de una nueva estrategia deportiva para Alianza Lima bajo la conducción de los Navarro (padre e hijo). La idea es potenciar el ataque sin prescindir de la experiencia acumulada de Barcos y Guerrero, quienes cumplirán 42 años en 2026.

Las versiones sobre el futuro de ambos referentes tomaron fuerza en semanas recientes, ante dudas sobre su continuidad en Alianza Lima. Justamente, el periodista Eddie Fleischman se mostró en contra de sus renovaciones con duros comentarios.

Hernán Barcos consiguió el bicampeonato
Hernán Barcos consiguió el bicampeonato nacional con Alianza Lima en 2021 y 2022. - créditos: Difusión

El nuevo rol de Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza Lima

Por otro lado, Horacio Zimmermann ahondó en las implicancias que tendrá la incorporación de dos delanteros para la dinámica interna de la plantilla. El comunicador explicó que Barcos y Guerrero dejarían de ser titulares fijos, adaptando un nuevo papel dentro del equipo. “Entonces, Alianza pretende mantener a Barcos y a Guerrero en el plantel, traer dos delanteros, y que los dos inicialmente mencionados, tengan un rol en el equipo distinto al de la titularidad asegurada. Ya no será Barcos o Guerrero, sino ‘x’ o ‘x’. Y si falta gol en un partido, entra ‘x’, Barcos o Guerrero, según disponibilidad”, puntualizó.

La perspectiva de una rotación ofensiva abre la competencia por los minutos de juego. El periodista destacó la dificultad del desafío: “¿Es fácil esa tarea? No”. A propósito, el actual DT, Néstor Gorosito, ya anticipó la complicación de tener a los dos artilleros compitiendo por un puesto.

El delantero puso el descuento en Cusco. (Video: L1MAX)

¿Qué delanteros podrían llegar a Alianza Lima?

Uno de los nombres de delanteros que ha sonado para llegar a Alianza Lima en 2026 es el de Adrián Balboa, actualmente en Racing Club de Argentina y con pasado en la entidad ‘aliancista’ (2019 y 2020). No obstante, su salida de la ‘academia’ sería complicada porque tiene contrato vigente hasta finales de 2027.

Otro atacante que también se voceó es el del peruano Luis Ramos, por quien la dirigencia ‘íntima’ ofertó este año, pero no lograron convencerlo de dejar América de Cali. Eso sí, no se descarta que vuelvan a la carga por sus servicios. Raúl Ruidíaz es una petición expresa de Jefferson Farfán, aunque su identificación con el clásico rival no lo haría posible más allá de que no haya podido concretar su retorno.

Temas Relacionados

Horacio ZimmermannHernán BarcosPaolo GuerreroAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

El entrenador, de 67 años, ha explicado que la compleja situación que atraviesa AUH comienza a pasar factura a todos. “Los números son fríos, todavía no alcanza”, expresó en rueda de prensa

La preocupación de Roberto Mosquera

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El periodista deportivo se refirió a la posibilidad de que el ‘Rayo’ deje el cuadro ‘xeneize’ para llegar a tienda ‘blanquiazul’ mediante un millonario desembolso

“¿Alianza Lima necesita gastar por

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

El joven arquero peruano se ha mantenido casi todo el año como suplente del inamovible Javier Sanguinetti. La situación puede cambiar, inesperadamente, por posturas técnicas

El debut de Diego Romero

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

La cúpula ‘xeneize’ aceptó la salida de ‘Chiquito’, cuyo rendimiento presentó una serie de claroscuros. Se marchó sin mayor trascendencia, aunque forjó una importante amistad con el ‘Rayo’

Luis Advíncula se despidió de

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘blanquiazul’, que presenta varias bajas, buscará imponerse a un recuperado elenco ‘rosado’ en Matute. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Aníbal Torres relata reacción de

Aníbal Torres relata reacción de Dina Boluarte cuando iba a ser destituida: “Los únicos ingresos que tengo son estos”

Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos por irregularidades, pero sucesor también es investigado: fue captado recibiendo S/ 5 mil

Corte Suprema aprueba pedir extradición de exasesor de María Agüero a España por el caso “mochasueldos”

Elecciones 2026: Esta es la lista actualizada de candidatos presidenciales a menos de 6 meses de los comicios generales

Carlos Malaver saluda designación de Vicente Tiburcio y pide continuar el trabajo que realizó: “Creo que he colaborado con un granito de arena”

ENTRETENIMIENTO

Will Smith peruano pasó por

Will Smith peruano pasó por casting de ‘Yo Soy’ y sorprendió al jurado al cantar ‘El príncipe del rap’ en español: “No sé inglés”

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: a qué hora y dónde ver EN VIVO desde Perú el desfile al que asistirá Natalie Vértiz

Imitadora de Michael Jackson sorprende al jurado de ‘Yo Soy’ y los deja con la boca abierta

Silvia Cornejo y todos los escándalos que protagonizó con su pareja Jean Paul Gabuteau

‘El Flaco’ Granda cuenta por qué aceptó la oferta de ‘El Gran Chef Famosos’: “Escuché el sueldo del programa”

DEPORTES

La preocupación de Roberto Mosquera

La preocupación de Roberto Mosquera por el posible descenso de Alianza Universidad: “Cuando uno toma un fierro caliente está en desventaja”

“¿Alianza Lima necesita gastar por Luis Advíncula?”: la cruda explicación de Pedro García sobre el lateral de Boca Juniors

El debut de Diego Romero con Banfield en la Liga Profesional Argentina puede darse pronto por decisión de Pedro Troglio

Luis Advíncula se despidió de Sergio Romero de Boca Juniors con un afectuoso mensaje: “Lo mejor siempre para ti”

A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys: partido en Matute por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025