Mr Peet deslizó que Hernán Barcos dejaría Alianza Lima tras inminente renovación de Paolo Guerrero: “A cualquier profesional le va a incomodar”

El periodista deportivo dio detalles de la continuidad de ambos atacantes y del proyecto del club 'blanquiazul' para el 2026. (Video: A Presión)

Alianza Lima mantiene opciones en la Liga 1 2025, a la espera de la última jornada del Torneo Clausura y los ‘playoffs’ que definirán su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Mientras tanto, la dirigencia evalúa la continuidad de varios futbolistas, incluidos Hernán Barcos y Paolo Guerrero. En ese sentido, según Mr. Peet, el ‘Pirata’ podría ser el que abandone el club ‘blanquiazul’ ante la probable renovación del ‘Depredador’.

“El deseo institucional de que los dos se retiren con la camiseta de Alianza está claro. Hay un proyecto que lo saben ellos y que es de público conocimiento, es que Alianza va a traer jugadores para la delantera. Ya es una decisión propia de los jugadores si aceptan o no”, fueron sus primeras palabras en su canal de YouTube, ‘A Presión’.

El proyecto deportivo mencionado consiste en la llegada de dos atacantes (uno nacional y otro extranjero), lo que podría impactar de forma concreta en los minutos de juego de los experimentados futbolistas. “Priorizando el proyecto que tiene Alianza para la próxima temporada, que es traer dos delanteros, y que probablemente uno de los dos esté en la tribuna y otro en el banco; yo creo que a cualquier profesional seguramente no le va a caer bien, le va a incomodar”, explicó el narrador de fútbol.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos han disputado el puesto de delantero centro por un año y medio en Alianza Lima. - créditos: Tabatha Belén

Mr. Peet sobre las posturas de Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Mr. Peet detalló las posiciones tomadas por Paolo Guerrero y Hernán Barcos de cara a la próxima temporada. El periodista sostuvo que el capitán de la selección peruana muestra determinación por continuar su carrera en Alianza Lima y asumir el desafío que representa compartir la titularidad.

“Paolo tiene claro el asunto, ya manifestó que se quiere quedar y ha aceptado el reto por una razón muy sencilla: quiere lograr el campeonato con Alianza, algo que no ha podido lograrlo. Distinto es el caso de Barcos: ha sido dos veces campeón con Alianza (2021 y 2022), finalista el 2023″, contó.

En el caso del artillero argentino, la situación se interpreta como más compleja por su deseo explícito de competir y mantenerse activo en el campo. Para Arévalo, el ‘Pirata’ —muy identificado con los colores ‘aliancistas’— podría priorizar las oportunidades de jugar por encima de cualquier proyecto institucional. “Barcos, que es muy identificado con Alianza, puede decir ‘el proyecto es ese y puedo querer mucho a la institución pero yo quiero jugar’, y está en todo su derecho. El deseo de él puede ir contra el deseo de la institución, que es que se queden los dos y se retiren vestidos con la camiseta de Alianza”, precisó.

Así fue la reacción del delantero sobre su compañero en el cuadro 'blanquiazul'. (Video: Canal N)

Peter Arévalo profundizó en la posible resolución de Hernán Barcos, teniendo en cuenta el esquema táctico actual y las prioridades del cuerpo técnico comandado por Néstor Gorosito. “El tema de Barcos es que él, con lo competitivo que es, quiere jugar, y él podría sacar cuentas y decir ‘bueno, va a venir otro delantero probablemente para ser titular, si permanece o no permanece Gorosito la próxima temporada, para Gorosito está claro que el titular es Paolo, y por lo tanto Paolo iría al banco y yo me voy a ir a la tribuna’. Entonces, el ‘Pirata’, con justa razón y se entiende, podría decir al final del torneo ‘yo quiero jugar y en Alianza voy a jugar poco’”, reflexionó.

Mr. Peet. remarcó que el debate dejó de ser un rumor y ahora forma parte de la agenda mediática y dirigencial de Alianza Lima. “Ya esto más que un rumor ya se ha viralizado. Todo el mundo habla de esto. Y cuando eso pasa es porque algo ha trascendido (...). Así que es un tema que seguramente se va a definir en los próximos días”, finalizó.

Hernán Barcos consiguió el bicampeonato nacional con Alianza Lima en 2021 y 2022. - créditos: Difusión