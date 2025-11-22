Perú Deportes

Se filtró el contundente motivo que marcaría la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

La continuidad del ‘Pirata’ en Matute no está garantizada para el 2026, y surgieron varios rumores al respecto. Sin embargo, Enrique de la Rosa despejó algunas dudas

La posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima ha generado mucha controversia, tanto en redes sociales como en los medios deportivos. Todo se generó tras los rumores que los ‘blanquiazules’ habrían decidido no renovarle al ‘Pirata’ para el 2026.

Y creció la especulación luego de las declaraciones del delantero poniendo en duda su continuidad y confirmando interés de un club uruguayo: Albion Football Club. Muchos hinchas mostraron su desacuerdo y pidieron a gritos que se quede una temporada más.

Todo esto generó que salgan algunas afirmaciones al respecto, mucho se habla de que habrían diferencias entre los jugadores con Barcos y eso le habría bajado el dedo. Sin embargo, se conoció el contundente motivo por el que Hernán no sería parte del plantel el próximo año.

“Claramente, hace dos semanas pasó algo; Barcos mismo habló la semana pasada y pidió disculpas y que había pasado lo de Zambrano. Y a partir de eso uno podría decir, las cosas en el grupo se calentaron y no va a continuar Barcos. Pero yo creo que va más por la decisión de no tener dos delanteros de 42 años. Porque si no, hace 2 semanas también ya lo hubiesen llamado para renovar, es decir, antes del partido con Los Chankas. Y siempre hubo esa duda, ¿de cuál de los dos elijo? Ahí sí sé que hubo cierta preferencia por el cuerpo técnico y por todos por Paolo Guerrero. O sea, que si tenemos que elegir a uno, Guerrere", informó Enrique de la Rosa en el programa ‘Al Ángulo’.

¿Qué pasó entre Hernán Barcos y Carlos Zambrano por la cinta de capitán?

Hubo un hecho que dio muestra que algo estaba pasando con Hernán Barcos y eso fue por el incidente que tuvo con Carlos Zambrano tras pedirle la cinta de capitán en el duelo Alianza Lima vs Los Chankas en Andahuaylas.

El ‘Pirata’ reconoció su error y aseguró que pidió disculpas al ‘Kaiser’. Sin embargo, el rumor de que las cosas no estaban bien el camerino ‘blanquiazul’ crecieron y más con la información de que no se le renovaría al ‘9′.

Enrique de la Rosa contó qué pasó realmente entre el enfrentamiento de Barcos y Zambrano, y aseguró que ese no es el mmotivo por el que no está asegurada la permanencia del delantero de 41 años.

“La bronca por la cinta de capitán fue porque Barcos estaba caliente, creo que de algo que había pasado en la semana. La razón por la cual les discutieron, no lo sé. Ahí hay una palabra clave de Barcos, cuando lo frenan en la semana en el carro. Y él dice: Yo estaba caliente. ¿Y por qué estaba caliente? Porque no desayunó, no pues. Estaba caliente por un tema, discutió. Después, Alianza descansó, volvió un sábado, el grupo hablaron, y después se acomodaron. Pero como les dije, eso fue esa semana y no había ningún problema", comentó el periodista deportivo.

Las disculpas de Hernán Barcos a Carlos Zambrano

Tras el polémico hecho en Andahuaylas, Hernán Barcos reveló que le pidió disculpas a Carlos Zambrano por quitarle la cinta de capitán y aseguró que todo está bien entre ellos.

Fue un error mío. Estaba con la cabeza un poco caliente. Se la pedí a Carlos de mala manera. No era tan importante tampoco. No fue bueno para mí, no tenía necesidad“, declaró el ‘Pirata’.

Hernán Barcos se disculpó con Carlos Zambrano por exigirle la cinta de capitán en Andahuaylas. Crédito: L1MAX

