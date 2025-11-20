Perú Deportes

"No nos confiamos de nadie": Yanlis Féliz se ilusiona con el Mundial de Clubes tras sexto triunfo de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley

La atleta dominicana fue la MVP de la victoria ‘blanquiazul’ ante Deportivo Soan en el duelo adelantado por la fecha 8

Alianza Lima venció 3-1 a Deportivo Soan el miércoles 19 de noviembre como parte de la octava jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Con este triunfo, las ‘blanquiazules’ se mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones en solitario.

Este resultado se dio por el juego colectivo del elenco dirigido por Facundo Morando, pero también por las individualidades. Por ejemplo, la dominicana Yanlis Féliz fue elegida como la MVP al concretar 19 puntos, 3 de bloque y 16 de ataque.

La voleibolista extranjera brindó declaraciones luego de su gran performance en el Coliseo Miguel Grau del Callao. “Hemos venido trabajando súper fuerte porque en pocos días nos vamos al Mundial, poco a poco todo se irá mejorando, acomplándonos a su ritmo”, expresó.

Féliz se encuentra ilusionada con el Mundial de Clubes, que iniciará en diciembre, y asegura que hará todo lo mejor en la posición que Morando le ortogue dentro del campo. “Estoy aquí para hacer lo que el equipo necesita que haga, sea por ‘2’, ‘4’, ‘5’, por donde sea”, apuntó.

Y es que Yanlis fue utilizada como punta durante la victoria ante Soan cuando habitualmente se desempeña como opuesta e ingresa por la francesa Maeva Orle, una de las referentes de este elenco en las últimas temporadas.

Pese a no jugar en esa posición, destacó y permitió la sexta victoria consecutiva de las ‘íntimas’ en el campeonato doméstico. “Para eso trabajamos, somos un equipo, el logro de una es el logro del equipo completo”.

Yanlis Féliz se ilusiona con
Yanlis Féliz se ilusiona con el Mundial de Clubes tras sexto triunfo de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La clave del buen momento de Alianza Lima

Por otro lado, Yanlis Féliz señaló la clave para que Alianza Lima se encuentre en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley de forma invicta. “Todos somos profesionales y creo que estamos viendo el lado bueno de las exigencias porque queremos ser mejores”.

Este factor le ayudó durante el duelo ante Soan, ya que no comenzó de la mejor manera en cuanto a lo individual. “Al principio estaba un poco ‘down’ (baja) porque el clima me tiene loca. Pero, al final, trabajamos como equipo, y obtuvimos la victoria como equipo”.

La dominicana reconoció que la desconcentración de su club jugó a favor del sexteto de Puente Piedra, no obstante, dejó en claro que “no somos un equipo que se confía de nadie, respetamos a todos los oponentes, quizás ellas hicieron algo mejor que nosotras, pero al final ganamos”.

El cuadro 'blanquiazul' se impuso 25-13 y logró el triunfo en sets. (Video: Latina)

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: programación del partido por fecha 5

Ahora, Yanlis Féliz y compañía deberán enfocarse en el siguiente desafío de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima chocará con Rebaza Acosta en el marco de la quinta jornada del campeonato. El club del Callao no será un rival nada fácil, teniendo en cuenta que marcha quinto en la tabla.

Este cotejo está programado para el sábado 22 de noviembre desde las 19:00 horas de Perú en el Coliseo Miguel Grau del Callao, y será transmitido por la señal de Latina TV (canal 2 de señal abierta) de manera exclusiva. Además, pasará por su aplicación y web.

Su contrincante de turno viene de perder 3-2 ante Olva Latino, por lo que querrá dar la sorpresa en este encuentro para sacudirse de la derrota. Para lograrlo, cuenta con grandes elementos como las brasileñas Mariane Casas y Nátalia Monteiro.

