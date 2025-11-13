Perú Deportes

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: los rivales confirmados de las ‘blanquiazules’ en el torneo

Las dirigidas por Facundo Morando chocarán con tres duros elencos en el certamen que se realizará en Sao Paulo durante el mes de diciembre

Guardar
Grupo de Alianza Lima en
Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: los rivales confirmados de las ‘blanquiazules’ en el torneo.

Alianza Lima representará a Perú en el Mundial de Clubes de vóley 2025. Las ‘blanquiazules’ consiguieron su primera clasificación a este torneo al quedar subcampeonas en el Sudamericano y quieren seguir haciendo historia en el contexto internacional después de conocer a sus rivales.

Luego de que se confirmara Orlando Valkyries como el último participante de este certamen -producto de que se bajara VTV Binh Dien Long de Vietnam- la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) definió los grupos para esta edición del campeonato mundial.

Alianza quedó ubicado en el Grupo A junto a poderosos contrincantes. Las dirigidas por Facundo Morando se medirán con el anfitrión Osasco São Cristóvão (Brasil), al campeón asiático VC Zhetysu (Kazajistán) y el subcampeón europeo Savino Del Bene Scandicci (Italia).

Mientras tanto el Grupo B quedó conformado de la siguiente manera: Imoco Conegliano (Italia), el campeón europeo; Dentil Praia Clube (Brasil), el campeón sudamericano; Zamalek SC (Egipto), campeón africano; y Orlando Valkyries, campeón de Estados Unidos.

La coincidencia de los dos campeones de Europa y Sudamérica en una misma serie responden a un solo argumento: "Esta configuración fue necesaria para evitar que dos equipos brasileños o dos italianos coincidieran en el mismo grupo, según el ranking de la FIVB. Algo similar ocurrió en el torneo masculino", explicó el medio Portal Volei.

Hasta el momento, no hay fixture oficial de las vigentes bicampeonas de la Liga Peruana de Vóley, pero se saben las fechas en las que se desarrollará esta edición del Mundial. Se jugará del lunes 8 al domingo 14 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.

Grupo de Alianza Lima en
Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025 - Créditos: Portal Volei.

Sede confirmada para el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Se sabía que la máxima competencia de la FIVB se llevará a cabo en la ciudad de Sao Paulo, más no se tenía conocimiento del estadio que la albergaría. A la par de la difusión de los grupos, la organización eligió el escenario.

Se trata del Complejo Deportivo Pacaembu, también conocido como Arena Mercado Livre, con una capacidad para albergar 3 mil espectadores. Este recinto aprobó las inspecciones, pero se harán algunos ajustes previo al inicio de la competencia.

Además, definió el centro de entrenamiento para las distintas delegaciones que llegarán a la ciudad brasileña para participar del Mundial de Clubes. “La FIVB anunció que el Centro Olímpico de Entrenamiento e Investigación (COTP), ubicado en el sur de São Paulo, será utilizado por los equipos participantes para entrenamientos, actividades físicas y ejercicios de gimnasio”, reveló Portal Volei.

En cuanto a la venta de entradas, todavía no hay detalles. Lo más probable es que se comparta la información con el pasar de los días. Hay mucha expectativa para adquirir los boletos, no solo en Perú, sino en todos los países que cuentan con hinchas amantes del voleibol.

El Mercado Livre Arena será
El Mercado Livre Arena será el recinto del Mundial de Clubes de vóley 2025 en la rama femenina.

La preparación de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de vóley 2025

Alianza Lima se reforzó de la mejor manera para afrontar el Mundial de Clubes. Entre sus incorporaciones, resaltan la armadora colombiana Maria Alejandra Marin y la punta argentina Elina Rodríguez. Ambas jugadoras de selección.

Además, disputó algunos encuentros de preparación en su pretemporada, tanto nacionales como internacionales. En su Noche Blanquiazul, venció 3-0 a Fluminense de Brasil y superó 3-1 a River Plate de Argentina.

Ahora, las ‘íntimas’ marchan líderes en la Liga Peruana de Vóley de forma invicta y con puntaje perfecto. En su última presentación, superó 3-0 a Circolo Sportivo Italiano, como parte de su partido adelantado por la fecha 7.

Las 'blanquiazules' se impusieron 3-0 en sets y consiguieron la victoria. (Video: Latina)

Temas Relacionados

Alianza Lima vóleyMundial de clubes de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Reimond Manco criticó a Jairo Concha tras el Perú vs Rusia y le pidió ser el ‘10′: “Tiene que asumir la responsabilidad y manejar los hilos”

El ‘Rei’ cuestionó el rendimiento del volante de Universitario en el último amistoso y le hizo una petición. También habló de Alex Valera tras su gol

Reimond Manco criticó a Jairo

¿Pedro García tendrá programa en ‘Satélite+’ de Jefferson Farfán?: la firme postura del periodista deportivo

La ‘Foquita’ lanzó su nuevo canal de streaming y pretende hacerle la competencia a todos. El periodista deportivo sería uno de los fichajes junto a Diego Rebagliati, Mr Peet, y Julio Peña

¿Pedro García tendrá programa en

Grupo de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025: estos son los rivales de la selección sub 19 de vóley

Antonio Rizola y sus dirigidas conocieron a los contrincantes que enfrentará en el torneo que se realizará en Lima durante el mes de diciembre

Grupo de Perú en los

Reacción de hincha rusa al gol de Alex Valera se volvió viral: tuvo hasta narración del Perú vs Rusia a ras de cancha

El delantero de Universitario sorprendió a todos con su violento disparo de zurda desde fuera del área que significó el 1-1 definitivo en el Gazprom Arena

Reacción de hincha rusa al

José Carvallo quedó deslumbrado con Alex Valera tras su gol a Rusia y le pidió que salga al extranjero: “En Perú se va a estancar”

El exarquero se mostró impresionado por el nivel del delantero de Universitario y le dejó un sabio consejo para que crezca en su carrera deportiva. También hizo un análisis por el empate en San Petersburgo

José Carvallo quedó deslumbrado con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

IDL y CNDDHH rechazan pedido

IDL y CNDDHH rechazan pedido del congresista José Cueto ante la APCI y advierten intento de “maniobras políticas”

Tomás Gálvez y las extrañas movidas en Fiscalía ante la llegada de Delia Espinoza

Elecciones 2026: Ningún candidato supera el 10 % de preferencias y la mayoría de peruanos prefiere no votar, según IPSOS

A José Jerí “la presidencia le cayó de yapa”, asegura Fernando Andrade, fundador de Somos Perú

Abogado de Betssy Chávez renuncia en pleno juicio porque “no lo soporta”: ¿qué pasará ahora con su defensa?

ENTRETENIMIENTO

Melissa Linares asegura que Paco

Melissa Linares asegura que Paco Bazán no ve a su hija desde septiembre: “Aparece y desaparece, siempre ha tenido facilidades”

¿Cuántos hijos tiene Paco Bazán y quienes son sus madres?

¿Cuáles son los programas que tendría Satelite+, el canal de Jefferson Farfán?: se filtra la lista completa

¿Dónde ver hoy EN VIVO los Latin Grammy 2025 desde Perú? Canal TV y streaming de la ceremonia de premiación

Hincha rusa, que se impresionó con el gol de Alex Valera, quedó enamorada de los jugadores peruanos: “Quiero marido latino”

DEPORTES

Reimond Manco criticó a Jairo

Reimond Manco criticó a Jairo Concha tras el Perú vs Rusia y le pidió ser el ‘10′: “Tiene que asumir la responsabilidad y manejar los hilos”

¿Pedro García tendrá programa en ‘Satélite+’ de Jefferson Farfán?: la firme postura del periodista deportivo

Grupo de Perú en los Juegos Bolivarianos 2025: estos son los rivales de la selección sub 19 de vóley

Reacción de hincha rusa al gol de Alex Valera se volvió viral: tuvo hasta narración del Perú vs Rusia a ras de cancha

José Carvallo quedó deslumbrado con Alex Valera tras su gol a Rusia y le pidió que salga al extranjero: “En Perú se va a estancar”