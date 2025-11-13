Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025: los rivales confirmados de las ‘blanquiazules’ en el torneo.

Alianza Lima representará a Perú en el Mundial de Clubes de vóley 2025. Las ‘blanquiazules’ consiguieron su primera clasificación a este torneo al quedar subcampeonas en el Sudamericano y quieren seguir haciendo historia en el contexto internacional después de conocer a sus rivales.

Luego de que se confirmara Orlando Valkyries como el último participante de este certamen -producto de que se bajara VTV Binh Dien Long de Vietnam- la Federación Internacional de Voleibol (FIVB) definió los grupos para esta edición del campeonato mundial.

Alianza quedó ubicado en el Grupo A junto a poderosos contrincantes. Las dirigidas por Facundo Morando se medirán con el anfitrión Osasco São Cristóvão (Brasil), al campeón asiático VC Zhetysu (Kazajistán) y el subcampeón europeo Savino Del Bene Scandicci (Italia).

Mientras tanto el Grupo B quedó conformado de la siguiente manera: Imoco Conegliano (Italia), el campeón europeo; Dentil Praia Clube (Brasil), el campeón sudamericano; Zamalek SC (Egipto), campeón africano; y Orlando Valkyries, campeón de Estados Unidos.

La coincidencia de los dos campeones de Europa y Sudamérica en una misma serie responden a un solo argumento: "Esta configuración fue necesaria para evitar que dos equipos brasileños o dos italianos coincidieran en el mismo grupo, según el ranking de la FIVB. Algo similar ocurrió en el torneo masculino", explicó el medio Portal Volei.

Hasta el momento, no hay fixture oficial de las vigentes bicampeonas de la Liga Peruana de Vóley, pero se saben las fechas en las que se desarrollará esta edición del Mundial. Se jugará del lunes 8 al domingo 14 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.

Grupo de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025 - Créditos: Portal Volei.

Sede confirmada para el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Se sabía que la máxima competencia de la FIVB se llevará a cabo en la ciudad de Sao Paulo, más no se tenía conocimiento del estadio que la albergaría. A la par de la difusión de los grupos, la organización eligió el escenario.

Se trata del Complejo Deportivo Pacaembu, también conocido como Arena Mercado Livre, con una capacidad para albergar 3 mil espectadores. Este recinto aprobó las inspecciones, pero se harán algunos ajustes previo al inicio de la competencia.

Además, definió el centro de entrenamiento para las distintas delegaciones que llegarán a la ciudad brasileña para participar del Mundial de Clubes. “La FIVB anunció que el Centro Olímpico de Entrenamiento e Investigación (COTP), ubicado en el sur de São Paulo, será utilizado por los equipos participantes para entrenamientos, actividades físicas y ejercicios de gimnasio”, reveló Portal Volei.

En cuanto a la venta de entradas, todavía no hay detalles. Lo más probable es que se comparta la información con el pasar de los días. Hay mucha expectativa para adquirir los boletos, no solo en Perú, sino en todos los países que cuentan con hinchas amantes del voleibol.

El Mercado Livre Arena será el recinto del Mundial de Clubes de vóley 2025 en la rama femenina.

La preparación de Alianza Lima para el Mundial de Clubes de vóley 2025

Alianza Lima se reforzó de la mejor manera para afrontar el Mundial de Clubes. Entre sus incorporaciones, resaltan la armadora colombiana Maria Alejandra Marin y la punta argentina Elina Rodríguez. Ambas jugadoras de selección.

Además, disputó algunos encuentros de preparación en su pretemporada, tanto nacionales como internacionales. En su Noche Blanquiazul, venció 3-0 a Fluminense de Brasil y superó 3-1 a River Plate de Argentina.

Ahora, las ‘íntimas’ marchan líderes en la Liga Peruana de Vóley de forma invicta y con puntaje perfecto. En su última presentación, superó 3-0 a Circolo Sportivo Italiano, como parte de su partido adelantado por la fecha 7.

Las 'blanquiazules' se impusieron 3-0 en sets y consiguieron la victoria. (Video: Latina)