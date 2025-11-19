Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

¡Miércoles de vóley! Alianza Lima enfrentará a Deportivo Soan en duelo adelantado por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Las ‘blanquiazules’ defenderán su liderato e invicto frente la escuadra de Puente Piedra que no ha ganado hasta el momento.
Las ‘blanquiazules’ viven un gran momento en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, son punteras y mantienen su invicto hasta el momento. Alianza Lima acaba de celebrar un triunfazo ante Deportivo Géminis por 3-0 con sets de 25-19, 25-16 y 27-25.
Sin embargo, no tendrá mucho tiempo para celebrar porque quedó listo para enfrentar a Deportivo Soan para sostener su liderato. Cabe precisar, que las ‘íntimas’ están adelantando sus encuentros en el torneo nacional por su participación en el Mundial de Clubes 2025, que se llevará a cabo en diciembre.
El equipo de Puente Piedra no han tenido un buen arranque de temporada, no han podido celebrar triunfos hasta el momento y están obligados a sacar su primera victoria frente Alianza Lima.
Deportivo Soan necesita los puntos para poder salir del fondo de la tabla: marcha en onceavo lugar con un punto. Su última derrota fue contra Regatas Lima por 3-0 con parciales de 13-25, 15-25, y 19-25.
Los hinchas podrán alentar a su equipo favorito desde el Coliseo Miguel Grau del Callao. Todavía quedan entradas para el vibrante duelo y para asegurar sus asientos deberán ingresar al portal de Joinnus.
- General: S/. 20.00 soles
- Sur: S/. 25.00 soles
- Norte: S/. 25.00 soles
- Oriente: S/. 35.00 soles
- Occidente: S/. 45.00 soles
El choque entre las ‘íntimas’ y la escuadra de Puente Piedra llegará a todos los hogares peruanos por medio de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También se podrá seguir por la web oficial y aplicativo de la casa televisora.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.
El duelo adelantado se jugará hoy, miércoles 19 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. El horario establecido será a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:00 horas.
Alianza Lima mantiene el liderato tras el triunfazo que sacó contra Deportivo Géminis por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Cabe destacar que las ‘blanquiazules’ tienen tres puntos más debido a la victoria que sacó con Circolo Sportivo Italiano, en duelo adelantado por la fecha 7.