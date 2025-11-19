Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto por fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima mantiene el liderato tras el triunfazo que sacó contra Deportivo Géminis por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Cabe destacar que las ‘blanquiazules’ tienen tres puntos más debido a la victoria que sacó con Circolo Sportivo Italiano , en duelo adelantado por la fecha 7.

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El duelo adelantado se jugará hoy, miércoles 19 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 . El horario establecido será a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:00 horas.

Horarios de Alianza Lima vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Horarios de Alianza Lima vs Deportivo Soan por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Coliseo Miguel Grau con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.

El choque entre las ‘íntimas’ y la escuadra de Puente Piedra llegará a todos los hogares peruanos por medio de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También se podrá seguir por la web oficial y aplicativo de la casa televisora.

Los hinchas podrán alentar a su equipo favorito desde el Coliseo Miguel Grau del Callao. Todavía quedan entradas para el vibrante duelo y para asegurar sus asientos deberán ingresar al portal de Joinnus .

Deportivo Soan necesita los puntos para poder salir del fondo de la tabla: marcha en onceavo lugar con un punto. Su última derrota fue contra Regatas Lima por 3-0 con parciales de 13-25, 15-25, y 19-25.

El equipo de Puente Piedra no han tenido un buen arranque de temporada, no han podido celebrar triunfos hasta el momento y están obligados a sacar su primera victoria frente Alianza Lima .

Sin embargo, no tendrá mucho tiempo para celebrar porque quedó listo para enfrentar a Deportivo Soan para sostener su liderato. Cabe precisar, que las ‘íntimas’ están adelantando sus encuentros en el torneo nacional por su participación en el Mundial de Clubes 2025 , que se llevará a cabo en diciembre.

Las ‘blanquiazules’ viven un gran momento en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 , son punteras y mantienen su invicto hasta el momento. Alianza Lima acaba de celebrar un triunfazo ante Deportivo Géminis por 3-0 con sets de 25-19, 25-16 y 27-25.

¡Miércoles de vóley! Alianza Lima enfrentará a Deportivo Soan en duelo adelantado por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Las ‘blanquiazules’ defenderán su liderato e invicto frente la escuadra de Puente Piedra que no ha ganado hasta el momento.

Últimas noticias

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 El cuadro ‘celeste’, con nueve ausencias, se enfrentará en Sullana contra un conjunto ‘albo’ que no tendrá a cinco jugadores, incluido Raúl Ruidíaz. Sigue las incidencias

Alianza Lima planea el regreso de un viejo conocido para Liga 1 2026: oferta de préstamo a Racing Club por Adrián Balboa Ha habido un consenso total en la Dirección Deportiva del club de La Victoria para acometer una operación por ‘Rocky’, quien actualmente pertenece a la ‘academia’ hasta el 2027

Partidos de hoy, martes 18 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo Agenda intensa en el plano internacional. Desarrollo amplio de encuentros amistosos al igual que clasificatorios. Revisa el extenso itinerario

Juan Pablo Varillas y Gonzalo Bueno avanzan con solvencia a la segunda ronda del Challenger 75 de Guayaquil Los deportistas peruanos superaron sin mayores complicaciones su debut en el postergado torneo ecuatoriano, el que podría ser el último evento de ambos en la temporada