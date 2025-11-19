Alianza Lima vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partido por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima mide fuerzas con Rebaza Acosta por la quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: LPV

Alianza Lima continúa firme en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y este fin de semana tendrá un nuevo desafío en su objetivo por mantenerse en la cima de la tabla. El cuadro ‘blanquiazul’, que llega con racha perfecta tras sus primeros seis compromisos, se enfrentará a Rebaza Acosta por la quinta fecha de la primera etapa del campeonato. En la presente nota, te compartimos todos los detalles del esperado encuentro.

El equipo dirigido por Facundo Morando atraviesa un excelente momento colectivo, respaldado por las actuaciones de varias de sus figuras, que han mantenido un rendimiento sostenido en este arranque de temporada. A ello se suma el reciente regreso de Ysabella Sánchez al sexteto titular, quien, tras superar una lesión de varios meses, ha potenciado aún más el ataque aliancista, que luce como uno de los más completos del torneo.

Con una exigente seguidilla de partidos en pocos días y el viaje a São Paulo cada vez más cerca, Alianza Lima busca mantener su ritmo competitivo, ajustar detalles y llegar de la mejor manera al Mundial de Clubes 2025. No obstante, el equipo no pierde de vista la liga local: su intención es sostener la racha positiva para viajar con la tranquilidad de haber cumplido en el torneo peruano.

Al frente estará Rebaza Acosta, conjunto que ha tenido un inicio irregular con dos triunfos y dos derrotas. Su objetivo será sorprender al vigente bicampeón nacional y reposicionarse en la tabla. Pese a los altibajos, el equipo chalaco ha mostrado pasajes de buen juego y tratará de sostenerlos para complicar a las íntimas y cortarles el invicto.

Alianza Lima y su competitivo plantel para la Liga Peruana de Vóley y el Mundial de Clubes 2025. Crédito: Prensa AL

El choque promete ser dinámico y de alta intensidad, con un Alianza decidido a prolongar su buen momento y un Rebaza que busca dar el golpe para acercarse a los primeros lugares de la competencia. El Coliseo Miguel Grau del Callao volverá a vibrar con uno de los duelos más atractivos de esta quinta fecha de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del partido

El duelo entre Alianza Lima y Rebaza Acosta, correspondiente a la quinta jornada de la primera etapa, se disputará este sábado 22 de noviembre desde las 19:00 (hora peruana). El encuentro tendrá lugar en el Coliseo Miguel Grau del Callao, sede principal de esta fase de la Liga Peruana de Vóley.Los aficionados que deseen asistir podrán adquirir sus entradas a través de Joinnus.

La transmisión estará a cargo de Latina Televisión, tanto en su señal abierta como en su plataforma digital y aplicación móvil. Además, como en cada fecha, los hinchas podrán seguir el partido de las vigentes bicampeonas punto a punto, con incidencias, análisis y el resumen completo en Infobae Perú, que ofrecerá cobertura en tiempo real.

El punto de Diana de la Peña que sentenció la victoria de las 'blanquiazules' en sets corridos. (Video: Latina)

Alianza Lima se alista para el Mundial de Clubes 2025

Alianza Lima se alista para afrontar en diciembre el Mundial de Clubes de Vóley 2025, torneo al que asistirá como representante de Perú y de Sudamérica. El certamen, que se disputará en São Paulo, reunirá a los equipos más poderosos del mundo, lo que convierte esta participación en un hito histórico para la institución y en una oportunidad para medir su proyecto deportivo en el máximo nivel internacional.

Con ese objetivo, el club ha reforzado su plantel con jugadoras de jerarquía internacional, además de sostener un exigente plan físico y táctico para llegar en óptimas condiciones a la competencia. El cuadro victoriano buscará competir con solvencia, mostrar su crecimiento colectivo y dejar en alto el nombre del vóley peruano en un escenario donde se escribe la élite del deporte.