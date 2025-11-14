Partidos de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 14 de noviembre, la jornada tendrá partidos imperdibles: continuarán las Eliminatorias Europeas, Argentina hará lo suyo con Angola en amistoso, Venezuela se medirá con Australia, Bolivia tendrá acción con Corea del Sur, y mucho más.
Los ‘albicelestes’, con Lionel Messi en la cabeza, continuarán con su preparación rumbo al Mundial 2026. La visita histórica de los argentinos a África servirá para que el entrenador Lionel Scaloni observe y evalúe a jugadores que podrían sumarse próximamente al equipo. Entre los futbolistas que generan expectativas se encuentra Nico Paz, mediocampista del Como de Italia.
Por su lado, la escuadra boliviana aprovechará su encuentro con Corea del Sur para ajustar su preparación de cara al repechaje rumbo al Mundial 2026. El técnico Ócar Villegas convocó a 26 jugadores, integrando experiencia, regresos y algunas incorporaciones recientes. Entre los convocados resalta Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima, quien regresa a la titularidad en la selección.
Partidos de Eliminatorias UEFA
- Finlandia vs Malta (12:00 horas / estadio Olímpico de Helsinki / Disney+)
- Croacia vs Islas Feroe (14:45 horas / Stadion HNK Rijeka / Disney+)
- Eslovaquia vs Irlanda del Norte (14:45 horas / Kosicka futbalova arena / Disney+)
- Luxemburgo vs Alemania (14:45 horas / Luxembourg Stadium / Disney+)
- Gibraltar vs Montenegro (14:45 horas / Europa Sports Complex / ESPN 2, Disney+)
- Polonia vs Países Bajos (14:45 horas / estadio Nacional / Disney+)
Partidos amistosos internacionales
- Japón vs Ghana (05:20 horas / estadio Toyota de Nagoya / Disney+)
- Kenia vs Guinea Ecuatorial (10:00 horas / Nyayo National Stadium / Disney+)
- Oman vs Sudán (10:00 horas / Al-Seeb Stadium / Disney+)
- Comoras vs Namibia (11:00 horas / Stade Omnisports de Malouzini / ESPN 2, Disney+)
- Uzbekistán vs Egipto (11:00 horas / Hazza Bin Zayed Stadium / Disney+)
- Arabia Saudita vs Costa de Marfil (11:30 horas / Prince Abdullah Al-Faisal Stadium / Disney+)
- Túnez vs Jordania (11:45 horas / Stade Olympique Hammadi Agrebi / Disney+)
- Burkina Faso vs Niger (14:00 horas / Brann Stadion de Bergen / Disney+)
- Marruecos vs Mozambique (14:00 horas / Grand Stade de Tanger / ESPN 2, Disney+)
- Venezuela vs Australia (21:30 horas / Shell Energy Stadium / Disney+)
Partidos de Mundial Sub 17
- Portugal vs Bélgica (07:30 horas / estadio Field 3 / DGO, DirecTV Sports y ViX)
- Zambia vs Mali (07:30 horas / estadio Aspire Zone / DGO)
- Suiza vs Egipto (08:00 horas / estadio Field 5 / DGO, DirecTV Sports y ViX)
- Francia vs Colombia (08:30 horas / estadio Aspire Zone / DGO, DirecTV Sports y ViX)
- Argentina vs México (09:45 horas / Aspire Zone Sports Complex / DGO, DirecTV Sports y ViX)
- Irlanda vs Canadá (10:15 horas / estadio Field 4 / DGO, DirecTV Sports y ViX)
- Brasil vs Paraguay (10:45 horas / estadio Aspire Zone / DGO, DirecTV Sports y ViX)
- Estados Unidos vs Marruecos (10:45 horas / estadio Field 7 / DGO, DirecTV Sports y ViX)
Partido de fútbol argentino
- Lanús vs Atlético Tucumán (18:00 horas / estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez / ESPN y Disney Plus)