A qué hora juega Bolivia vs Corea del Sur: partido amistoso en Daejeon por fecha FIFA 2025

Bolivia enfrenta a Corea del Sur en amistoso FIFA. Crédito: Agencias

La selección boliviana afronta un nuevo examen internacional que marcará su preparación rumbo al repechaje del Mundial 2026. Este viernes 14 de noviembre, la ‘verde’ visitará a Corea del Sur en un amistoso por fecha FIFA que promete medir el nivel competitivo del equipo dirigido por Óscar Villegas. En la presente nota, te compartimos el horario y todos los detalles del enfrentamiento.

El compromiso tendrá lugar en el Daejeon World Cup Stadium, uno de los escenarios más representativos del fútbol surcoreano. El encuentro arrancará a las 6:00 a.m. (hora de Perú) y 7:00 a.m. en Bolivia, y se perfila como una prueba determinante en el proceso de preparación de ambos combinados rumbo a sus próximos desafíos.

Bolivia busca afinar detalles antes del repechaje. Por, eso, para esta doble fecha en territorio asiático, Villegas llamó a 26 futbolistas, combinando experiencia, retornos esperados y algunas apuestas nuevas. Entre las presencias, destaca el guardameta de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, quien volverá a custodiar el arco de su selección.

Este amistoso será el primero de una especial gira del elenco altiplánico que continuará ante Japón el 18 de noviembre, un circuito de pruebas diseñado para medir el funcionamiento colectivo, explorar variantes tácticas y consolidar una base rumbo al repechaje intercontinental.

Convocados de Bolivia para su gira asiática de noviembre. Crédito: La Verde

Por su parte, Corea del Sur, ya clasificada al Mundial 2026, utilizará este encuentro como parte de su preparación hacia las Eliminatorias de la Copa de Asia 2027. El conjunto asiático mantiene a sus principales estrellas en plenitud, entre ellas Son Heung-min y Lee Kang-in, quienes aportarán velocidad y desequilibrio ante una defensa boliviana que buscará mostrar orden y solidez.

A qué hora juega Bolivia vs Corea del Sur en amistoso por fecha FIFA 2025

El encuentro entre Bolivia y Corea del Sur por amistoso FIFA está programado para iniciar a las 6:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela iniciará a las 7:00 a.m., mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial será a las 8:00 a.m.. Para quienes lo sigan desde México (Ciudad de México), el partido comenzará a las 5:00 a.m.

Qué canal transmite Bolivia vs Corea del Sur en amistoso por fecha FIFA 2025

El partido amistoso entre bolivianos y surcoreanos se podrá ver en vivo y en directo por Unitel, así como por los operadores de cable Tuves y Fútbol Canal, autorizados por la Federación Boliviana de Fútbol. Además, estará disponible en línea mediante Unitel.tv y FBF Play. En Corea del Sur, la transmisión será emitida por Coupang Play, la plataforma oficial para el público local.

Corea del Sur recibe a Bolivia en amistoso FIFA 2025. Crédito: Korea Football

El contexto del repechaje para Bolivia

La selección boliviana aseguró su boleto al repechaje rumbo al Mundial 2026 tras finalizar en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, al cierre de una campaña exhaustiva. El triunfo obtenido ante Brasil en la última jornada permitió que la ‘verde’ se adueñe del cupo de repesca, desplazando a Venezuela y manteniendo vivo el sueño de volver a una cita mundialista. Ahora, se prepara para dar el último paso que podría llevarlo a Norteamérica.

En lo competitivo, el equipo altiplánico todavía aguarda por la definición de su rival. Podría avanzar directamente a la final intercontinental si Gabón obtiene el cupo por África; de lo contrario, deberá disputar una semifinal frente a un representante de Asia —Emiratos Árabes Unidos o Irak— o de la Concacaf. Este escenario convierte cada amistoso en una instancia crucial para sumar ritmo, afinar mecanismos y fortalecer la convicción de cara al desafío decisivo.

Bolivia vs Corea del Sur: antecedente más reciente

El último choque entre las selecciones de Bolivia y Corea del Sur data de 2019, un empate sin goles en Ulsan. Seis años después, la ‘verde’ buscará romper esa paridad y llevarse una victoria que sirva como impulso anímico antes de los desafíos oficiales.