A qué hora juega Argentina vs Angola en Perú: partido amistoso en África por fecha FIFA 2025

Lionel Messi será titular en el partido amistoso contra Angola. - Crédito: AFP

Argentina realiza una visita histórica a África para sostener un partido amistoso, el último del año dentro del marco FIFA con miras a la Copa del Mundo 2026, contra la modesta Angola, en el estadio 11 de Novembro, con capacidad de 45.000 espectadores, en la capital Luanda. Se da por descontada la titularidad de Lionel Messi.

El encuentro de carácter internacional, que se realizará en un clima gubernamental convulso, se desarrollara este viernes 14 de noviembre a las 11:00 horas de Perú / 13:00 horas locales y contará con la transmisión exclusiva de las cadenas Telefe y TyC Sports.

Leo Messi espera deleitar con su talento a los angoleños. - Crédito: AFP

Argentina no tiene otra idea más que aprovechar el nuevo compromiso como un banco de pruebas que le permita al entrenador Lionel Scaloni conocer a mayor detalle nuevos futbolistas con los que pueda contar en un futuro inmediato. De hecho, uno de los nombres que más ilusión despierta es el de Nico Paz, el revulsivo mediocentro del Como (ITA).

La ‘albiceleste’, que cuenta en sus filas con el histórico Leo Messi a la espera de una nueva exhibición con los suyos, viene en un ritmo descollante. En su gira pasada sacó resultados favorables contra Venezuela (1-0) y Puerto Rico (3-0).

Angola, dirigido por Patrice Beaumelle, afronta este amistoso internacional como un examen clave frente a un oponente superior que reluce el rótulo de campeón del mundo. En sus últimos compromisos por las Eliminatorias de África cosechó un empate sin goles con Camerún, igualó dos a dos ante Suazilandia y logró una victoria por tres a uno sobre Mauricio.

Con estos últimos marcadores, Angola evidencia una etapa de búsqueda de solidez y progreso para la selección angoleña, que considera el cruce con Argentina como una medida real de su desarrollo futbolístico. Con relación al inminente envite, se prevé que Zito Luvumbo y Randy Nteka sean titulares.

Zito Luvumbo, llamado al titularato contra Argentina. - Crédito: AP

A qué hora juega Argentina vs Angola en amistoso por fecha FIFA 2025

El partido se jugará HOY, viernes 14 de noviembre, y su inicio está pactado para las 11:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Venezuela, Bolivia y Miami el inicio será a las 12:00 horas.

Asimismo, en Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y Paraguay está previsto para las 13:00 horas. En México el compromiso arrancará a las 10:00 horas y en España tendrá inicio a las 17:00 horas.

Qué canal transmite Argentina vs Angola en amistoso por fecha FIFA 2025

El choque entre Argentina y Angola se jugará en el estadio 11 de Novembro, en Luanda. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de Telefe y TyC Sports. Conviene mencionar, además, que la website Infobae realizará una cobertura digital mediante un difusión de acciones en tiempo real.

Alineaciones probables del Argentina vs Angola por amistoso internacional 2025

- Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Thiago Almada.

- Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Randy Nteka; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia, Francisco Sacalumbo.