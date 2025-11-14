Perú Deportes

Dónde ver Argentina vs Angola HOY en Perú: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

Con Lionel Messi en la cabeza, los ‘albicelestes’ continuarán con su preparación rumbo al Mundial 2026 en territorio africano. Entérate cómo sintonizar el emocionante duelo

Argentina quedó listo para afrontar un nuevo amistoso internacional, y esta vez será frente Angola. Hoy, viernes 14 de noviembre, ambos equipos estarán frente a frente en Luanda, por la fecha FIFA 2025. Este partido se dará en un contexto especial: el evento coincide con el 50° aniversario de la independencia de Angola, motivo por el que se espera un clima festivo y la asistencia de los actuales campeones del mundo genera gran expectativa en la ciudad africana.

El encuentro resulta relevante para Lionel Scaloni, ya que permite evaluar variantes tácticas y ampliar el abanico de opciones en el plantel. Con la cercanía del Mundial 2026, estos cotejos se utilizan para observar nuevos futbolistas y ajustar detalles en el funcionamiento colectivo, tanto en defensa como en ataque.

El compacto de la goleada 6-0 de Argentina sobre Puerto Rico

El plantel presenta algunas bajas significativas: Enzo Fernández no fue convocado por lesión en la rodilla derecha, mientras que Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron marginados por requerimientos sanitarios vinculados con la vacunación contra la fiebre amarilla. Por otro lado, el grupo suma la incorporación de Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía, así como el regreso de Lisandro Martínez tras su recuperación de una lesión prolongada.

La rotación también se observa en la portería. Ante la ausencia de Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gerónimo Rulli y Walter Benítez tendrán la oportunidad de alternar como titulares. Se perfilan modificaciones en la defensa y el mediocampo, con Alexis Mac Allister ocupando una posición más retrasada y la opción de ver a Máximo Perrone en el inicio del partido.

Lionel Messi está confirmado desde el arranque y comandará el ataque argentino. Lo acompañarán futbolistas que buscan consolidarse en la selección, como Emiliano Buendía y Lautaro Martínez. Entre las caras nuevas, Scaloni decidió citar a Valentín Barco, Gianluca Prestianni y Joaquín Panichelli, jóvenes que podrían debutar en el combinado mayor durante este compromiso. El duelo en Luanda será una instancia de evaluación y un banco de pruebas de cara a los desafíos internacionales del próximo año.

Horario de Argentina vs Angola en amistoso por fecha FIFA 2025

El choque de los argentinos y los angolanos se jugará hoy, viernes 14 de noviembre, en el estadio 11 de Novembro de Luanda por la fecha FIFA 2025. El horario establecido es a las 11:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 12:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 13:00 horas.

Dónde ver Argentina vs Angola en amistoso por fecha FIFA 2025

El emocionante cotejo será transmitido por Telefé y TyC Sports, y también se podrá seguir a través de la versión de streaming de la plataforma de Youtube de Telefé. Además, Infobae informará todos los detalles de la visita de la ‘albiceleste’ en territorio africano con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones, y mucho más.

¿Cómo llegará Angola al partido?

Angola afronta el amistoso ante Argentina con entusiasmo y el deseo de sorprender. El seleccionado local, que no consiguió la clasificación al Mundial 2026, buscará aprovechar este encuentro tanto en lo deportivo como en el marco de los festejos por el 50° aniversario de su independencia. Clinton Mata, actualmente en el Lyon, y David Carmo, jugador del Real Oviedo, sobresalen como referentes dentro del plantel angoleño.

El choque anterior entre Argentina y Angola ocurrió en 2006, en la antesala del Mundial de Alemania. En ese partido, la selección sudamericana ganó 2-0, con goles convertidos por Maxi Rodríguez y Juan Pablo Sorín. Casi veinte años después, ambos equipos volverán a encontrarse en un amistoso, con Argentina en el papel de favorita y un contexto que acentúa el interés por el evento futbolístico en Luanda.

