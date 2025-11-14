Perú Deportes

Dónde ver Bolivia vs Corea del Sur HOY: canal tv online del duelo amistoso por fecha FIFA 2025

La ‘verde’ da inicio a su gira por Asia pensando en llegar en óptimas condiciones a la repesca intercontinental del Mundial 2026. En esta ocasión pondrá a prueba su nivel contra los surcoreanos

Bolivia y Corea del Sur
Bolivia y Corea del Sur se enfrentan en amistoso internacional. - Crédito: AFP

Bolivia no se detiene en su búsqueda de un mejor libreto de juego. En esta oportunidad, la ‘verde’ se ha desplazado hacia el otro lado del mundo con el propósito de medirse contra Corea del Sur. Examinatorio de enorme rigor que puede compararse con el nivel de los contrincantes que disputarán la repesca intercontinental de la próxima cita planetaria.

El compromiso amistoso se disputará hoy, viernes 14 de noviembre, desde las 06:00 horas de Perú / 07:00 horas locales y las señales de transmisión en directo son Unitel y Fútbol Canal. Del mismo modo habrá una cobertura streaming a través de FBF Play.

Guillermo Viscarra se hizo del
Guillermo Viscarra se hizo del puesto de arquero en Bolivia en Eliminatorias 2026. - Crédito: Difusión

Con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al repechaje del Mundial 2026, Bolivia ha convocado a 26 futbolistas, mezclando veteranos, regresos y nuevas caras para una serie de partidos en una visita por Asia. El arquero Guillermo Viscarra, que juega en Alianza Lima, regresa al bloque nacional y será el encargado de la seguridad de la portería reemplazando al veterano Carlos Lampe.

El duelo actual marca el inicio de una gira especial que continuará frente a Japón días más tarde. Esta serie de compromisos, aprobados por el entrenador Óscar Villegas, busca analizar el rendimiento grupal, experimentar con variantes tácticas y fortalecer la estructura en vistas al desafío intercontinental que se aproxima en Norteamérica.

Corea del Sur, por su lado, se encuentra en un momento clave de transición. Bajo la dirección del técnico Hong Myung‑Bo, logró su clasificación al Copa Mundial 2026 tras vencer 2-0 a Irak con goles de Kim Jin‑Kyu y Oh Hyeon‑Gyu, asegurando su undécima participación consecutiva en Mundiales.

Con la clasificación ya asegurada, el enfoque ahora de los surcoreanos está en preparar la cita mundialista con calma, trabajar en la renovación generacional y mejorar la solidez defensiva, para intentar dar un salto de calidad en el torneo que se realizará en Norteamérica 2026.

Hwang Hee-chan, delantero indiscutible de
Hwang Hee-chan, delantero indiscutible de Corea del Sur. - Crédito: AP

Dónde ver Bolivia vs Corea del Sur en amistoso por fecha FIFA 2025

El partido amistoso se podrá seguir en tiempo real por la señal de Unitel, así como por Fútbol Canal, frecuencia autorizada por la Federación Boliviana de Fútbol (FBF). Además, habrá disponibilidad streaming mediante Unitel.tv y FBF Play. En Corea del Sur, por su lado, la transmisión será emitida por Coupang Play.

Horario de Bolivia vs Corea del Sur en amistoso por fecha FIFA 2025

El duelo de carácter amistoso, que además permitirá sumar unidades en la clasificación FIFA, está programado para las 06:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela iniciará a las 07:00 horas, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial será a las 08:00 horas.

Alineaciones probables del Bolivia vs Corea del Sur por amistoso internacional 2025

- Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Marcelo Jesús Torrez, Diego Arroyo, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Moisés Villarroel; Miguel Terceros, Enzo Monteiro, José Martínez.

- Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim Min-jae, Cho Yu-min, Lee Tae-seok; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Lee Kang-in, Kwon Hyeok-kyu; Hwang Hee-chan y Cho Gue-sung.

