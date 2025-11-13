Reacción de hincha rusa al gol de Alex Valera se volvió viral: tuvo hasta narración del Perú vs Rusia a ras de cancha.

El delantero sorprendió a todos con su remate desde fuera del área que terminó en el 1-1 de Perú. (Tik Tok)

Alex Valera rompió su sequía goleadora con la selección peruana y de qué manera. El delantero trasladó su buen momento con Universitario de Deportes a la ‘bicolor’ y marcó un golazo para el empate a uno ante Rusia en amistoso por fecha FIFA.

El Gazprom Arena se preparaba para celebrar la victoria de los dirigidos por Valeri Karpin cuando Valera recibió una pelota de Kevin Quevedo y, sin pensarlo dos veces, pateó desde fuera del área, sorprendiendo al arquero Matvéi Safónov, quien intentó bloquear el disparo sin éxito.

Así un silencio invadió las instalaciones del complejo deportivo de San Petersburgo y un pequeño grito -pero cargado de mucha euforia- se escuchó. Toda la delegación peruana lo celebró como si se tratase de un gol en un partido por los tres puntos.

Esta emoción contenida va de la mano de todo lo que vivieron para llegar a Rusia, con vuelos frustrados, varias escalas en distintos aeropuertos y apenas un entrenamiento realizado en la previa de este amistoso. Este empate era más valorado por los factores extradeportivos que lo futbolístico.

Reacción de hincha rusa al gol de Valera

Alex Valera sorprendió a todos, más a los rusos, que daban por hecha la victoria ante Perú. El trámite del encuentro -con dos ocasiones claras de gol atajadas por Pedro Gallese- también los inducía a pensar que se estiraría la buena racha de triunfos de la selección europea.

Pero, hubo una reacción que se volvió viral en Tik Tok. La influencer e hincha rusa, bajo el nombre ‘Lamashagoryacheva’, estuvo presente en este partido amistoso a ras de cancha del Gazprom Arena. Vivió desde la entrada de las escuadras nacionales hasta el pitazo final detrás del arco cerca a la tribuna norte.

También, pudo presenciar el gol de Valera desde muy cerca y no salía de su asombro al ver que los peruanos consiguieron el empate pasando los 80 minutos de juego. Lo llamativo de su clip fue la persona que estaba a su lado, quien se animó a narrar el tanto del delantero de Universitario.

“Gol, gol, gol, gooool Peruuuuu, no no, no, no, Alex Valera, Alex Valera anotando el del empate”, expresó el hombre de su costado, mientras que la fanática rusa lo enfocaba, a la par, de que captaba la celebración de los jugadores de la selección peruana.

Este video se viralizó en la plataforma china, alcanzando casi 800 mil reproduciones y más de 50 mil likes. Además, hinchas peruanos se hicieron presentes y dejaron comentarios positivos en su publicación.

Palabras de Valera tras marcar gol a Rusia

Alex Valera rompió su silencio luego de anotar el 1-1 en el Perú vs Rusia. El delantero destacó la entrega de su escuadra mediante las redes sociales oficiales de la ‘bicolor’. “Hola gente, le mandamos desde acá un saludo enorme, ha sido un partido muy duro, pero bueno dimos el 100, hemos corrido hasta el último, un abrazo, bendiciones”, expresó.

El delantero habló luego del empate de Perú. (FPF)

Próximo partido de Perú

La selección peruana disputará un nuevo clásico del Pacífico ante Chile el martes 18 de noviembre a las 12:00 horas de Perú en el estadio Fisht de la ciudad de Sochi. El partido se transmitirá en señal abierta por América TV (canal 4) y ATV (canal 9), además de estar disponible en Movistar Deportes (canal 3) y en la plataforma Movistar Play.