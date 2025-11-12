Perú Deportes

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ protagonizará un nuevo clásico del Pacífico con la ‘roja’, pero esta vez en Rusia. Conoce todos los detalles de este encuentro

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA.

El miércoles 12 de noviembre, la selección peruana se enfrentó a su igual de Rusia como parte de la fecha FIFA. Este encuentro tuvo como escenario el Gazprom Arena, que estuvo abarrotado de hinchas locales luego de agotarse todas las entradas.

La ‘bicolor’ no comenzó de la mejor manera este cotejo. Los dirigidos por Valeri Karpin se adueñaron de la posesión del balón, sin mucha profundidad, hasta que un error garrafal del portero Pedro Gallese les dio el 1-0 en el primer tiempo.

A los 18 minutos, los peruanos intentaron salir jugando y el ‘1′ hizo un control orientado, quedándole el esférico muy largo. En ese momento, apareció Alekséi Miranchuk para arrebatarle la redonda, y dejar solo a Aleksandr Golivin para que defina y ponga el primero y definitivo.

En el segundo tiempo, el técnico nacional Manuel Barreto hizo modificaciones y pudo encontrar la igualdad gracias un potente zurdazo de Alex Valera. El delantero de Universitario recibió un pase de Kevin Quevedo y probó desde fuera del área para anotar el 1-1 definitivo. Así terminó su primer amistoso en la nación de Europa.

El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

Programación del Perú vs Chile por fecha FIFA de noviembre

Luego de medirse con Rusia, la selección peruana protagonizará un nuevo clásico del Pacífico con Chile. Este compromiso está pactado para el martes 18 de noviembre a las 12:00 horas de Perú en el estadio Fisht, situado en la ciudad de Sochi.

La ‘roja’ -rival de los peruanos- sostendrá un cotejo previo al enfrentamiento del próxima martes. Como parte del triangular, los dirigidos por Nicolás Córdova chocarán con los rusos el sábado 15 de noviembre a las 10:00 horas (horario de Perú) en el estadio Fisht.

Programación de los amistosos de Perú por fecha FIFA de noviembre.

Dónde ver el Perú vs Chile

El encuentro entre Perú y Chile se podrá ver a través de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD en Movistar TV) y mediante la aplicación Movistar Play, disponible sin costo para los clientes de Movistar.

ATV y América TV también transmitirá el clásico del Pacífico que se realizará en territorio ruso. Ambos por señal abierta en los canales 9 y 4, respectivamente.

Infobae Perú realizará una cobertura completa de este encuentro a través de su sitio web, con información previa, seguimiento minuto a minuto, goles, incidencias y declaraciones.

Cómo quedó el último enfrentamiento Perú vs Chile

La última vez que peruanos y chilenos se encontraron en una cancha de fútbol no fue hace mucho. En la fecha FIFA de octubre, los dos conjuntos sudamericanos se enfrentaron en la ciudad Santiago y este compromiso tuvo un resultado positivo para los locales.

La ‘roja’ le volteó el partido a la ‘bicolor’ luego de que esta última escuadra en mención se ponga en ventaja con un golazo del lateral César Inga. El delantero Ben Brereton y el defensor Matías Lazo en propia portería marcaron los dos tantos para la remontada chilena.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

Los convocados de Chile para sus amistosos ante Perú y Rusia

Chile, al igual que Perú, se encuentra en un recambio generacional después de no clasificar a una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. Ahora, con Nicolás Córdova como entrenador interino, tras la destitución de Ricardo Gareca, viene convocando a nuevos elementos para estos partidos amistosos. Esta es su nómina para los amistosos de noviembre:

- Arqueros: Lawrence Vigouroux, Thomas Gillier y Sebastián Mella.

- Defensas: Fabián Hormazábal, Francisco Salinas, Ian Garguez, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo y Matías Sepúlveda.

- Volante: Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Marcelino Núñez, Felipe Loyola, Ignacio Saavedra, Javier Altamirano, Lautaro Millán y Agustín Arce.

- Delanteros: Darío Osorio, Ben Brereton, Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia, Alexander Aravena y Maximiliano Gutiérrez.

La lista de convocados de la selección chilena para los amistosos ante Rusia y Perú.

