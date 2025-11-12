Perú vs Rusia EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso por fecha FIFA 2025

El compromiso amistoso comenzará a las 12:00 horas de Perú y a las 20:00 horas de Rusia . En cuanto a otros países iniciará de la siguiente manera: a las 11:00 horas de México; a las 12:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 13:00 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 14:00 horas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Karpin citó a sus nombres principales, incluidos Matvey Safonov , portero del PSG, Aleksandr Golovín del Monaco, y Aleksei Miranchuk de Atlanta United, para buscar continuidad y solidez internacional a pesar de la ausencia de duelos oficiales.

La selección de Rusia afronta este choque amistoso sin competencia oficial desde su exclusión del Mundial 2026 , resultado directo del conflicto político con Ucrania. El combinado dirigido por Valeri Karpin mantiene ritmo de competencia con una seguidilla de partidos amistosos y llega tras una victoria por 2-1 frente a Irán , con goles de Dmitri Vorobyov y Aleksey Batrakov. Luego, goleó 3-0 a Bolivia con tantos de Lechii Sadulaev, Alexey Miranchuk e Ivan Sergeev.

Cabe señalar que ‘el equipo de todos’ afrontará este encuentro ante los rusos con solo un día de entrenamiento contando con el plantel completo. El combinado patrio tuvo problemas con los vuelos (cancelación y escalas) y pasó dos días para que pueda llegar al país europeo.

Para el encuentro en San Petersburgo, Barreto apuesta otra vez por opciones foráneas, como Fabio Gruber (defensor nacido en Alemania pero con madre peruana), aunque no podrá contar con el extremo Joao Grimaldo -quien se perfilaba como titular- por lesión.

En su debut, Perú cayó 2-1 ante su clásico rival, Chile , fuera de casa, pese a adelantarse con tanto de César Inga . Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez marcaron los goles para la remontada. Un golpe del que el grupo busca recuperarse en este nuevo amistoso.

La selección peruana inicia una etapa de transición tras la salida de Óscar Ibáñez y el nombramiento de Manuel Barreto como entrenador interino. El principal objetivo del exUniversitario se centra en rejuvenecer el plantel, motivo por el cual apostó por la convocatoria de jóvenes futbolistas de la Liga 1 y jugadores con raíces peruanas en el extranjero.

¡Día de partido! La selección peruana se medirá hoy, miércoles 12 de noviembre, a su igual de Rusia en el marco de la fecha FIFA . Este partido amistoso está pactado para iniciar a las 12:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Gazprom Arena, situado en la ciudad de San Petersburgo.

Perú completó su primer y único entrenamiento en Rusia el pasado martes 11 de noviembre. Los jugadores hicieron trabajos con balón en medio del frío europeo.

Perú afrontará el primero de los dos duelos que disputará en territorio ruso ante la selección local. Al mando de Manuel Barreto , será una prueba de fuste para los futbolistas de la bicolor , pues se trata de un combinado europeo, pese a que no compite en torneos UEFA desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022.

Fabio Gruber ha llegado a la selección peruana . El defensor central del FC Nürnberg ha sido tenido en cuenta por el entrenador interino Manuel Barreto para formar parte del bloque nacional que disputará los últimos amistosos internacionales del año contra Rusia y Chile , en Europa. Tan solo hace falta saber cuál será su función (titular o suplente), aunque esa decisión se tomará dentro de los próximas horas.

Rusia anunció su día de partido con Perú . La selección europea parte como favorita para quedarse con la victoria en el Gazprom Arena.

Hinchas peruanos y rusos se enfrentaron en una ‘pichanga’ previo al amistoso FIFA. El resultado terminó con una goleada de los europeos (6-3). Lo deportivo quedó a un lado, pues todos compartieron como amigos tras el final del partido.

Manuel Barreto presentará una inédita alineación para jugar ante Rusia . Las titularidades más llamativas son las de Adrián Ugarriza como ‘nueve’ y Martín Távara en el mediocampo.

