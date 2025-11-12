Perú Deportes

Golazo de Alex Valera con potente zurdazo para empate de Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025

El delantero de Universitario se atrevió desde fuera del área y colocó el 1-1 en el Gazprom Arena de San Petersburgo

Guardar
El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana jugó ante su igual de Rusia en la fecha FIFA de noviembre. La ‘bicolor’ comenzó perdiendo con un blooper de Pedro Gallese, pero Alex Valera empató el marcador con un disparo potente de zurda desde fuera del área. El delantero desató la euforia en el Gazprom Arena.

El técnico nacional Manuel Barreto hizo muchas modificaciones en el segundo tiempo en búsqueda de emparejar las acciones, debido a que los locales tenían el dominio total. Entre ellas, se decidió por el ingreso de Valera en lugar de Adrián Ugarriza.

Conforme fueron pasando los minutos, la ‘blanquirroja’ adelantó algunos metros y comenzó a presionar alto. Fue así como a los 82 minutos, con una defensa rusa replegada, Jairo Concha jugó hacia adelante y Kevin Quevedo descargó en primera para el ‘nueve’ de Universitario.

Nadie se imaginó -ni los propios rivales- que el jugador de 29 años iba a controlar y sacar un fuerte remate con su pierna izquierda desde fuera del área. La pelota tomó velocidad y sorprendió al mismo arquero Matvey Safonov, que se arrojó para atajar.

El disparo de Valera fue potente porque el guardameta del PSG logró bloquearlo con sus dos manos, pero terminó ingresando a su valla, ante el asombro de muchos. Así, Perú consiguió igualar 1-1 con Rusia en lo que significó su primer amistoso en territorio europeo.

Golazo de Alex Valera con
Golazo de Alex Valera con potente zurdazo para empate de Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025.

Alex Valera anotó gol con la selección peruana después de 3 años

Este tanto ante Rusia significó mucho para Alex Valera, ya que pudo romper una sequía goleadora con la selección peruana después de tres años. Su último festejo había sido en el amistoso ante Paraguay realizado el 16 de noviembre del 2022 en Lima.

Además, con este gol, el centrodelantero de la ‘U’ alcanzó su cuarta anotación con la ‘bicolor’ en 22 partidos disputados. Previamente, también había celebrado en los encuentros de preparación ante Panamá y Jamaica.

Alex Valera le dio el
Alex Valera le dio el empate a Perú ante Rusia y alcanzó su cuarto gol con la 'bicolor'.

Pedro Gallese, de cometer un ‘blooper’ a figura

Hay un dicho que señala que el fútbol da revanchas, a veces se dan de inmediato y otras toman tiempo. En esta oportunidad, Pedro Gallese pudo sacarse la espina rápidamente. El arquero peruano pasó de cometer un garrafal ‘blooper’ a salvar a su selección de la goleada.

A los 18 minutos, el guardameta nacional decidió salir jugando y no se percató de la presión de Alekséi Miranchuk, quien le arrebató el balón y se la dio a Aleksandr Golovin para que marque el 1-0 momentáneo en San Petersburgo. No obstante, en el segundo tiempo, crecería la figura del ‘1′.

El ‘Pulpo’ hizo honor a su apelativo y se estiró para frenar el disparo de Ivan Sergeyev. Después, voló para manotear un remate de Miranchuk. Estas dos acciones, sumado al gol de Alex Valera, permitieron que Manuel Barreto y compañía se quedaran con el empate.

El cuadro peruano terminó empatando 1-1 en condición de visita. (Video: Movistar Deportes)

Próximo partido de Perú

La selección peruana disputará un nuevo clásico del Pacífico ante Chile el martes 18 de noviembre a las 12:00 horas de Perú en el estadio Fisht de la ciudad de Sochi.

El partido se transmitirá en señal abierta por América TV (canal 4) y ATV (canal 9), además de estar disponible en Movistar Deportes (canal 3) y en la plataforma Movistar Play.

La ‘roja’, rival en este encuentro, llegará tras enfrentar a Rusia en el marco del triangular que se juega en Europa. La selección chilena se medirá con el conjunto ruso el sábado 15 de noviembre a partir de las 10:00 horas.

Temas Relacionados

Alex ValeraSelección peruanaSelección de Rusiaperu-deportes

Más Noticias

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

La ‘bicolor’ protagonizará un nuevo clásico del Pacífico con la ‘roja’, pero esta vez en Rusia. Conoce todos los detalles de este encuentro

Perú vs Chile: día, hora

Comerciantes Unidos responde y exige justicia deportiva tras la suspensión del duelo con Ayacucho FC: “Genera un precedente gravísimo”

El club cutervino rechazó las acusaciones de haberse retirado del campo por voluntad propia y señaló que la suspensión fue una decisión del árbitro, por lo que pidió a la FPF un fallo justo

Comerciantes Unidos responde y exige

Perú vs Rusia 1-1: goles y resumen del empate en amistoso por fecha FIFA 2025

Alex Valera entró desde el banco de suplentes y marcó el gol de la igualdad en en el Gazprom Arena de San Petersburgo, que lució un lleno total. El próximo rival de la ‘bicolor’ será Chile, también en tierras rusas

Perú vs Rusia 1-1: goles

Se filtró la condición para que Luis Advíncula se vaya de Boca Juniors y fiche por Alianza Lima

El ‘Rayo’ tiene contrato vigente con los ‘xeneizes’ hasta fines del 2026, pero podría desvincularse para cambiar de rumbo el próximo año

Se filtró la condición para

Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos emocionantes: la selección peruana se enfrentará a Rusia en territorio europeo, Alianza Lima se verá con Circolo en el Coliseo Miguel Grau, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 12
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Cueto asegura que Vladimir

José Cueto asegura que Vladimir Cerrón “está fuera de la realidad” al decir que Pedro Castillo fue víctima de los militares

Juntos por el Perú anuncia que Pedro Castillo postulará al Senado y Roberto Sánchez a la presidencia

¿Se reducirá la jornada laboral a seis horas en Perú? Esto dice la ley vigente y los proyectos en debate

José Jerí imita a Dina Boluarte y canta ‘De música ligera’ durante acto oficial en Huánuco, pero falla al tocar guitarra

Congreso: aprueban que menores de 16 años tengan prohibido usar servicios digitales sin la autorización de un adulto

ENTRETENIMIENTO

Pati Lorena sorprende al ser

Pati Lorena sorprende al ser captada con esposo de Laura Spoya y ella responde: “No tengo tiempo para tonterías”

Jefferson Farfán lanza oficialmente su canal de streaming ‘Satélite+’ y confirma continuidad de ‘Enfocados’

Perfect Blue, la obra maestra de Satoshi Kon, regresa a los cines peruanos en una versión remasterizada en 4K

¿Quién es Roberto Reátegui, pareja de Mávila Huertas y exesposo de Mónica Delta?

Latin Grammy 2025: Los artistas peruanos que aspiran ganar un galardón de este jueves 13 de noviembre

DEPORTES

Perú vs Chile: día, hora

Perú vs Chile: día, hora y canal TV del próximo partido de la ‘bicolor’ por fecha FIFA 2025

Comerciantes Unidos responde y exige justicia deportiva tras la suspensión del duelo con Ayacucho FC: “Genera un precedente gravísimo”

Perú vs Rusia 1-1: goles y resumen del empate en amistoso por fecha FIFA 2025

Se filtró la condición para que Luis Advíncula se vaya de Boca Juniors y fiche por Alianza Lima

Partidos de hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo