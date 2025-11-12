Golazo de Alex Valera con potente zurdazo para empate de Perú vs Rusia por amistoso FIFA 2025.

El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

La selección peruana jugó ante su igual de Rusia en la fecha FIFA de noviembre. La ‘bicolor’ comenzó perdiendo con un blooper de Pedro Gallese, pero Alex Valera empató el marcador con un disparo potente de zurda desde fuera del área. El delantero desató la euforia en el Gazprom Arena.

El técnico nacional Manuel Barreto hizo muchas modificaciones en el segundo tiempo en búsqueda de emparejar las acciones, debido a que los locales tenían el dominio total. Entre ellas, se decidió por el ingreso de Valera en lugar de Adrián Ugarriza.

Conforme fueron pasando los minutos, la ‘blanquirroja’ adelantó algunos metros y comenzó a presionar alto. Fue así como a los 82 minutos, con una defensa rusa replegada, Jairo Concha jugó hacia adelante y Kevin Quevedo descargó en primera para el ‘nueve’ de Universitario.

Nadie se imaginó -ni los propios rivales- que el jugador de 29 años iba a controlar y sacar un fuerte remate con su pierna izquierda desde fuera del área. La pelota tomó velocidad y sorprendió al mismo arquero Matvey Safonov, que se arrojó para atajar.

El disparo de Valera fue potente porque el guardameta del PSG logró bloquearlo con sus dos manos, pero terminó ingresando a su valla, ante el asombro de muchos. Así, Perú consiguió igualar 1-1 con Rusia en lo que significó su primer amistoso en territorio europeo.

Alex Valera anotó gol con la selección peruana después de 3 años

Este tanto ante Rusia significó mucho para Alex Valera, ya que pudo romper una sequía goleadora con la selección peruana después de tres años. Su último festejo había sido en el amistoso ante Paraguay realizado el 16 de noviembre del 2022 en Lima.

Además, con este gol, el centrodelantero de la ‘U’ alcanzó su cuarta anotación con la ‘bicolor’ en 22 partidos disputados. Previamente, también había celebrado en los encuentros de preparación ante Panamá y Jamaica.

Alex Valera le dio el empate a Perú ante Rusia y alcanzó su cuarto gol con la 'bicolor'.

Pedro Gallese, de cometer un ‘blooper’ a figura

Hay un dicho que señala que el fútbol da revanchas, a veces se dan de inmediato y otras toman tiempo. En esta oportunidad, Pedro Gallese pudo sacarse la espina rápidamente. El arquero peruano pasó de cometer un garrafal ‘blooper’ a salvar a su selección de la goleada.

A los 18 minutos, el guardameta nacional decidió salir jugando y no se percató de la presión de Alekséi Miranchuk, quien le arrebató el balón y se la dio a Aleksandr Golovin para que marque el 1-0 momentáneo en San Petersburgo. No obstante, en el segundo tiempo, crecería la figura del ‘1′.

El ‘Pulpo’ hizo honor a su apelativo y se estiró para frenar el disparo de Ivan Sergeyev. Después, voló para manotear un remate de Miranchuk. Estas dos acciones, sumado al gol de Alex Valera, permitieron que Manuel Barreto y compañía se quedaran con el empate.

El cuadro peruano terminó empatando 1-1 en condición de visita. (Video: Movistar Deportes)

Próximo partido de Perú

La selección peruana disputará un nuevo clásico del Pacífico ante Chile el martes 18 de noviembre a las 12:00 horas de Perú en el estadio Fisht de la ciudad de Sochi.

El partido se transmitirá en señal abierta por América TV (canal 4) y ATV (canal 9), además de estar disponible en Movistar Deportes (canal 3) y en la plataforma Movistar Play.

La ‘roja’, rival en este encuentro, llegará tras enfrentar a Rusia en el marco del triangular que se juega en Europa. La selección chilena se medirá con el conjunto ruso el sábado 15 de noviembre a partir de las 10:00 horas.