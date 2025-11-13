Perú Deportes

Diego Penny afirmó que Pedro Gallese no debería tapar en Perú vs Chile y señaló a su elegido para nuevo amistoso

El exarquero de la ‘bicolor’ explicó por qué el ‘Pulpo’ no tendría que arrancar en el clásico del Pacífico a jugarse el próximo martes 18 de noviembre

El exarquero señaló a su elegido para el próximo amistoso de la 'bicolor'. (Al Ángulo)

Perú rescató un empate ante Rusia en su primer amistoso en Europa. Este partido estuvo cargado de emociones para el portero nacional Pedro Gallese, quien pasó de comete un blooper que terminó en el 1-0 momentáneo del rival a ser figura, salvando dos ocasiones claras de gol.

El arquero de la ‘bicolor’ intentó salir jugando y un mal control hizo que Alekséi Miranchuk le quitara el balón y se lo entregue a su compañero Aleksandr Golovin para que marque el primer tanto del encuentro en el Gazprom Arena, situado en la ciudad de San Petersburgo.

Pero, Gallese se cobró su revancha en el segundo tiempo, tapando dos remates de Ivan Sergeyev y el propio Miranchuk. Así evitó que los rusos sacaran mayor ventaja, lo que permitió que Alex Valera iguale el compromiso con un disparo desde fuera del área.

El portero permitió el primero del cuadro ruso en amistoso. (Video: Movistar Deportes)

Pese a que el ‘1′ terminó mejor de lo que inició, se armó un debate en el programa deportivo llamado Al Ángulo sobre quién debería pararse bajo los tres palos en el próximo amistoso ante su clásico rival, Chile, a realizarse el martes 18 de noviembre en Sochi.

Diego Penny, exguardameta y uno de los panelistas, señaló que Pedro Gallese no debería atajar ante la ‘roja’ y explicó sus motivos. El ahora comentarista argumentó que el ‘Pulpo’ tenía la obligación de jugar ante los rusos, pero en el segundo amistoso deben darle oportunidad a los nuevos talentos.

“Yo creo que Pedro tenía que tapar este partido contra Rusia por todo lo que había pasado en el partido contra Chile, él quiso venir, está sin equipo, está buscando una nueva oportunidad, era el arquero que tenía que tapar contra Rusia”, comenzó.

En seguida, el excancerbero de la ‘blanquirroja’ dio a su elegido para el clásico sudamericano. “Ahora en el partido contra Chile el próximo martes, tiene que tapar Diego Romero o Diego Enríquez, yo me la jugaría por Diego Romero”.

Penny manifestó que el arquero de 24 años debe comenzar en el Perú vs Chile, más allá de que no tenga actividad en Banfield de Argentina. “No está tapando, pero si lo has llamado es para que jueguen todos”.

El último partido de Romero se remonta al 2 de abril cuando tapó 90 minutos en la victoria sobre Villa Mitre (1-0) en la Copa Argentina. Han pasado más de siete meses desde que no se para bajo los tres palos en una presentación oficial.

De concretarse su titularidad en el choque ante Chile, el arquero cuyo pase le pertenece a Universitario de Deportes hará su debut con la selección adulta. Previamente, fue convocado por Jorge Fossati a la Copa América, más no pudo disputar su primer cotejo.

Perú vs Chile: programación del amistoso por fecha FIFA

La selección peruana disputará un nuevo clásico del Pacífico ante Chile el martes 18 de noviembre a las 12:00 horas de Perú en el estadio Fisht de la ciudad de Sochi.

El partido se transmitirá en señal abierta por América TV (canal 4) y ATV (canal 9), además de estar disponible en Movistar Deportes (canal 3) y en la plataforma Movistar Play.

La ‘roja’, rival en este encuentro, llegará tras enfrentar a Rusia en el marco del triangular que se juega en Europa. La selección chilena se medirá con el conjunto ruso el sábado 15 de noviembre a partir de las 10:00 horas.

