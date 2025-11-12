Perú Deportes

Clamoroso blooper de Pedro Gallese provocó gol de Rusia ante Perú en amistoso FIFA 2025

El capitán de la ‘bicolor’ se equivocó al querer salir jugando y Aleksandr Golovin anotó el 1-0 en el Gazprom Arena de San Petersburgo

El portero permitió el primero del cuadro ruso en amistoso. (Video: Movistar Deportes)

El miércoles 12 de noviembre, la selección peruana se enfrentó a Rusia como parte de la fecha FIFA. El arquero Pedro Gallese protagonizó clamoroso blooper al querer salir jugando y Aleksandr Golovin marcó el 1-0 para los locales en el Gazprom Arena.

Desde el pitazo inicial, los rusos se adueñaron del balón en el recinto de San Petersbugo, sin embargo, la doble línea de cuatro defensiva de los peruanos no les daba espacios para causar daño en su arco. Hasta que a los 18 minutos, Gallese cometió un error garrafal.

El arquero nacional puso el esférico sobre la línea de su área chica. Su compañero y defensor Miguel Araujo decidió salir jugando y le dio la pelota al ‘1′. Este último en mención se confió, hizo un control orientado con la parte externa de su botín, pero le quedó muy largo.

En ese momento, apareció Alekséi Miranchuk para arrebatarle la redonda y dejar solo a Golivin, quien definió a placer empujándola, ante la tardía reacción de Araujo para cerrar. De esta manera, se desató la euforia de todos los rusos en el complejo deportivo.

Desde el otro lado de la cancha, los peruanos no podían creer lo que había hecho su capitán y el más experimentado de su elenco. El mismo Gallese no salía de su asombro al haber -prácticamente- regalado el gol para el 1-0 de la escuadra dirigida por Valeri Karpin.

Pedro Gallese sin equipo

Pedro Gallese llegó a este amistoso de Perú ante Rusia sin equipo. El arquero nacional no alcanzó a un acuerdo salarial con Orlando City para renovar su contrato que finalizaba en este 2025. Así tuvo que despedirse de los ‘leones’ luego de seis temporadas.

De inmediato, su nombre fue vinculado con varios clubes en la Liga 1 y en el extranjero. Por ejemplo, se comenzó a hablar que el guardameta de la ‘bicolor’ podría reforzar al clásico rival, Inter Miami, donde actúa Lionel Messi, Luis Suárez y compañía. Pero, solo quedó en rumores.

A la par, el ‘Pulpo’ fue asociado a Universitario de Deportes, elenco que busca liberar el cupo de extranjero de Sebastián Britos y traer a un portero peruano para la próxima temporada, en la cual competirá por el tetracampeonato y llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores. Esto también no llegó a concretarse.

Hasta el momento, Gallese no define su futuro, sin embargo, ha dado a conocer que su objetivo es mantenerse en el extranjero. El ‘1′ cuenta con ofertas de la propia Major League Soccer (MLS) y otros campeonatos sudamericanos como el de Brasil y Argentina.

El 'Pulpo' habló sobre la opción de seguir en la MLS o fichar por Universitario. (Video: GOLPERU)

Próximo partido de la selección peruana

La selección peruana protagonizará un nuevo clásico del Pacífico con Chile. Este compromiso está pactado para el martes 18 de noviembre a las 12:00 horas de Perú en el estadio Fisht, situado en la ciudad de Sochi.

Este enfrentamiento será transmitido por televisión en el país. América TV (canal 4) y ATV (canal 9) lo pasarán por señal abierta, mientras que Movistar Deportes (canal 3) también lo emitirá. A la par, los hinchas podrán seguirlo mediante la app Movistar Play.

El rival de turno de la ‘bicolor’ llegará luego de medirse con Rusia. La ‘roja’ es parte de este triangular realizado en Europa y jugará ante los rusos este sábado 15 de noviembre desde las 10:00 horas.

