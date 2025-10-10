Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

El FC Bayern cuenta con varios futbolistas que responderán a la citación de sus respectivas selecciones en la Fecha FIFA. Pero uno de ellos pertenece al Campus y está comenzando a dar señales de crecimiento exponencial. La referencia es para Felipe Chávez, cuya alza no ha pasado desapercibida por la selección peruana.
El entrenador interino Manuel Barreto ha visto necesario reforzar aún más la selección peruana para su presentación contra Chile. A los nombres nuevos conocidos, siendo Felipe Chávez el más conocido por su llegada desde FC Bayern II, se unen dos más que, sin mayor exposición, cumplen con roles positivos en Liga 1: Álvaro Rojas y D’ Alessandro Montenegro.
La selección peruana da inicio al relevo generacional con nuevos rostros, siendo el de Felipe Chávez el más representativo por su progresión inmediata en el FC Bayern II.
¡Día de partido! Perú y Chile protagonizarán hoy, viernes 10 de octubre, un nuevo clásico del Pacífico en el marco de la fecha FIFA. Este compromiso está pactado para comenzar a las 18:00 horas y tendrá como escenario el estadio Bicentenario de La Florida, situado en la ciudad de Santiago.
La selección peruana quedó penúltima en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas, por lo que -una vez más- no irá a un Mundial de fútbol. Esto desató una ola de críticas hacia la ‘bicolor’ y posteriormente la destitución de Óscar Ibáñez.
Jean Ferrari, director general de la FPF, optó por colocar a Manuel Barreto como entrenador interino mientras que busca al nuevo técnico, y el exjugador lanzó una sorpresiva lista con varios nombres nuevos, entre ellos el de Felipe Chávez, reservista de Bayern Múnich.
Por su parte, Chile terminó las clasificatorias en el último lugar y tampoco irá a la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva. La ‘roja’ también cesó a Ricardo Gareca y se encuentra con un estratega de manera interina. Nicolás Córdova, un viejo conocido de Perú por su pasado en Universitario, o Sebastián Miranda dirigirán este viernes.
La escuadra ‘mapocha’ también consideró a muchos jóvenes talentos y los integrantes de la ‘generación dorada’-ganadora de dos Copa América- quedaron al margen en la convocatoria para este fecha FIFA. Nombres como el de Ben Brereton y Lucas Cepeda encabezan la lista.
Esta será la primera vez que Perú y Chile se enfrenten durante el 2025, no obstante, no la última. La más reciente se dio el pasado 15 de noviembre del año pasado cuando igualaron sin goles en el Estadio Nacional de Lima. Dicho compromiso marcó el regreso de Ricardo Gareca a la nación peruana, pero desde el banquillo chileno.
No será el único choque entre estas dos selecciones sudamericanas, debido a que se enfrentarán otra vez en la fecha FIFA de noviembre. En este segundo amistoso, la ‘bicolor’ y la ‘roja’ medirán fuerzas en territorio ruso.
Este encuentro comenzará a las 18:00 horas de Perú y a las 20:00 horas de Chile. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 20:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
Este clásico del Pacífico será transmitido por señal abierta y clave. América TV (canal 4) lo pasará para todo el Perú, mientras que Movistar Deportes (canal 3 o 703 HD de Movistar TV) también lo emitirá para sus usuarios.
Los seguidores de la selección peruana podrán ver todas las acciones del choque ante los chilenos mediante la plataforma de streaming llamada Movistar Play, la cual es gratuita para todas las personas que cuentan con algún servicio en esta teleoperadora.
Manuel Barreto apostó por una convocatoria con muchos nombres nuevos. En ese sentido, el técnico interino de la selección peruana pondría el siguiente once: Diego Romero en el arco; César Inga, Marcos López, Anderson Santamaría y Miguel Araujo conforman la línea defensiva; Erick Noriega, Jairo Concha y Felipe Chávez se repartirán el mediocampo; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Juan Pablo Goicochea comandarán el ataque.