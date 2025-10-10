Perú vs Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso en Santiago por fecha FIFA 2025

Horarios del Perú vs Chile

Este encuentro comenzará a las 18:00 horas de Perú y a las 20:00 horas de Chile. Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:00 horas de México; a las 18:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 20:00 horas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.