La reacción de Manuel Barreto cuando periodista ruso le dijo que Bolivia “sí le creó problemas” y que Perú no

El entrenador interino valoró el esfuerzo y denuedo de los suyos para sacar adelante un encuentro rocoso. Aun así, un comunicador local le recordó que su alineación no ocasionó mayores problemas

Manuel Barreto dando indicaciones en
Manuel Barreto dando indicaciones en el Perú vs Rusia, en Gazprom Arena. - Crédito: Petr Kovalev

Manuel Barreto ha quedado más que encantado con el importante despliegue físico que ha realizado la selección peruana en el Gazprom Arena. Producto de esa entrega se concretó la igualada a uno frente a Rusia con una anotación dramática de Alex Valera, ingresado en el complemento, desde afuera del área.

Aun así, la prensa local le inquirió por el nulo ejercicio de presión constante de la ‘bicolor’ en grandes tramos del lance. Incluso se empleó un comparativo inesperado con Bolivia, rival que fue arrollado (3-0), pero que sí presentó esa idea con la que generó más de un sobresalto en el DT Valeri Karpin.

Manuel Barreto conversando con Jesús
Manuel Barreto conversando con Jesús Pretell antes de hacerlo ingresar al Perú vs Rusia. - Crédito: FPF

Al respecto, el técnico interino de Perú explicó que en todo momento la intención del bloque nacional era asfixiar a Rusia, pero que eso es imposible de mantener durante el desarrollo en un envite, mas aún si se prioriza el correcto manejo del balón en escenario ajeno.

“Esa era nuestra idea. Pero no se puede presionar durante 90 minutos sin descanso. Hay que bajar el ritmo a veces, controlar más el balón. Vi el partido de Bolivia contra Rusia; en un momento dado se desesperaron, lo que permitió a Rusia marcar tres goles. Podrían haber marcado más. Si un equipo no está preparado para presionar constantemente, no vale la pena”, suscribió.

El cuadro peruano terminó empatando 1-1 en condición de visita. (Video: Movistar Deportes)

Seguidamente, Manuel Barreto expresó su dicha por la manera en cómo cada uno de los integrantes de la selección peruana cumplió al pie la tarea trazada: “No solo estoy satisfecho, sino orgulloso de nuestra defensa. Nuestra idea era defender arriba. Rusia jugaba agresivamente en el centro del campo y teníamos que contrarrestarlo. En el primer tiempo nos faltó precisión”

Remarcó, además, que la auténtica esencia del equipo recién quedó en manifiesto en el complemento. "En el segundo tiempo empezamos a jugar nuestro partido; se hizo más fácil, quizás gracias a los cambios. Incluso pudimos habernos puesto en ventaja al final. Fue un partido muy difícil y agotador, pero estoy contento con cómo jugamos”, destacó.

Alex Valera soportando la marca
Alex Valera soportando la marca de un oponente ruso. - Crédito: FPF

Observaciones

No fue sencillo para la delegación de Perú desplazarse hacia Rusia. Iniciando el viaje se presentaron dificultades, que se subsanaron a la brevedad posible para no alterar el calendario de juego establecido. A pesar del complicado traslado, la ‘bicolor’ cumplió y salió bien librado en San Petersburgo.

“Quiero decir que hemos recorrido un largo camino. Ha sido un camino largo con muchos desafíos, pero hicimos todo lo posible para participar en esta celebración del fútbol, ​​para jugar contra un gran equipo ruso en un estadio magnífico. Estamos contentos de estar aquí y de jugar este partido histórico", mencionó Manuel Barreto.

El delantero puso el empate con potente remate desde fuera del área. (Video: Movistar Deportes)

Acerca del escenario donde se desarrollaron las acciones, el técnico provisional de Perú señaló que “el estadio en sí es muy bonito, uno de los mejores estadios modernos del mundo. Sin embargo, el estado del terreno de juego no era satisfactorio y no estaba a la altura del estadio“.

Aprobado el reciente examinatorio con Rusia, tras el empate a uno forzado por Alex Valera, la selección peruana se trasladará hacia la ciudad de Sochi, donde prepara todo lo correspondiente al último cruce frente a Chile.

