Perú

Descubren bajo el Santuario de Santa Rosa de Lima los restos de un hospital que existió hace más de 450 años

Una investigación de Prolima en los alrededores de la avenida Tacna identificó muros, pisos originales, entierros humanos y azulejos coloniales, además del acceso a una capilla anexa, con nuevas evidencias sobre el urbanismo virreinal

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Prolima descubrió bajo el Santuario de Santa Rosa en Lima los vestigios del Hospital del Espíritu Santo, fundado en 1575.
Prolima descubrió bajo el Santuario de Santa Rosa en Lima los vestigios del Hospital del Espíritu Santo, fundado en 1575. (Prolima/Andina)

Un equipo de especialistas de Prolima descubrió recientemente bajo el Santuario de Santa Rosa de Lima los vestigios del Hospital del Espíritu Santo, fundado en 1575, aportando nuevos datos sobre la arquitectura y el urbanismo virreinal en la capital peruana. El hallazgo, dado a conocer en la última edición de El Pregonero, un boletín de la mencionada institución, marca un hito en la investigación arqueológica del Centro Histórico.

Durante las excavaciones dirigidas por el equipo de Prolima, gerencia de la Municipalidad de Lima, se identificaron restos estructurales del antiguo hospital y de una capilla anexa.

Según la información difundida por El Pregonero, los arqueólogos localizaron muros, pisos originales, entierros humanos y un conjunto de azulejos coloniales. Entre los elementos más destacados, figura el ingreso y los muros laterales de una capilla adyacente al hospital, construidos con piedra, ladrillo y adobe.

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Las excavaciones en el Centro Histórico de Lima identificaron muros, pisos originales, entierros humanos y azulejos coloniales del antiguo hospital y de una capilla anexa.
Las excavaciones en el Centro Histórico de Lima identificaron muros, pisos originales, entierros humanos y azulejos coloniales del antiguo hospital y de una capilla anexa. (Prolima)

Diego Pariona, arqueólogo y responsable de la investigación, explicó que “al interior de dicho espacio, debajo de un piso de ladrillos pasteleros, se registró una serie de entierros tanto directamente en el terreno como en estructuras tipo nicho”.

Funerarios del siglo XVI

El proceso de excavación permitió identificar un amplio piso empedrado elaborado con canto rodado, técnica característica de la arquitectura virreinal. Allí se observa el diseño de una flor de seis pétalos inscrita en un círculo, ubicada frente al antiguo ingreso del hospital. La investigación reveló también un grupo de azulejos valencianos del siglo XVIII, decorados con motivos vegetales, que los especialistas analizan para precisar su origen y conocer mejor los materiales empleados en las edificaciones coloniales limeñas.

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El descubrimiento de entierros humanos bajo los pisos originales evidencia el uso funerario del espacio. Las imágenes publicadas por El Pregonero muestran claramente esqueletos en diferentes posiciones, asociados a los nichos y a la estructura de la capilla.

El Día de Santa Rosa de Lima se celebra cada 30 de agosto en el Perú y otras partes del mundo. (Foto: Difusión)
El Día de Santa Rosa de Lima se celebra cada 30 de agosto en el Perú y otras partes del mundo. (Foto: Difusión)

Hospital del Espíritu Santo

El Hospital del Espíritu Santo se fundó en 1575 por iniciativa del comerciante griego Miguel de Acosta, con la autorización del virrey Francisco de Toledo. Su función inicial estuvo enfocada en atender a marinos, pilotos y trabajadores vinculados a actividades portuarias. Posteriormente, amplió sus servicios a otros habitantes de la entonces Ciudad de los Reyes.

Con el tiempo, el hospital fue adquiriendo mayor relevancia y prestigio, llegando a atender a distintos sectores de la sociedad virreinal. Una descripción de Bernabé Cobo (1582-1657) señala que el edificio contaba con una “muy grande y hermosa iglesia”, capilla y altar conectados a las tres enfermerías.

Como parte del proyecto, el equipo de Prolima ejecuta labores de conservación y restauración de los restos arqueológicos, respetando las técnicas constructivas originales. La institución busca preservar este patrimonio e incrementar el conocimiento sobre la evolución urbana e histórica de Lima.

Santa Rosa de Lima
La historia y la fe convergen en el próximo 30 de agosto, un feriado en conmemoración de Santa Rosa de Lima en el Perú. (Andina)

La publicación de El Pregonero subraya que se identificó el ingreso y los muros laterales de la antigua capilla, además del piso empedrado con el diseño floral. Los especialistas priorizan el análisis de los materiales y las técnicas de construcción, así como la documentación de los entierros hallados en el sitio.

Las labores de investigación continúan, con énfasis en la conservación de los hallazgos y en el estudio detallado de los elementos arquitectónicos y funerarios. El trabajo de Prolima en este contexto permite ampliar la comprensión sobre la arquitectura hospitalaria y religiosa del periodo virreinal en Lima, sustentado en documentos, testimonios y evidencias materiales, indicaron.

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