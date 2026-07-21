Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: día, hora y canal TV del duelo por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.

Alianza Lima arrancó el Torneo Clausura con el pie derecho tras celebrar una victoria frente Sport Huancayo en Matute. Los ‘blanquiazules’ iniciaron su camino hacia el título nacional y buscarán mantener el buen momento en su siguiente reto: Comerciantes Unidos.

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: día y hora del partido por el Torneo Clausura 2026

El crucial choque de los ‘blanquiazules’ con las ‘águilas’ se jugará este domingo 26 de julio en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. El horario establecido será a las 15:30 horas para Perú, Colombia y Ecuador.

En Chile, Venezuela y Bolivia, el pitazo inicial se dará a las 16:30 horas. Para los aficionados que se encuentren en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, el choque arrancará a las 17:30 horas.

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Paolo Guerrero es el capitán de Alianza Lima. Crédito: ITEA

Dónde ver Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por la fecha 2

La cobertura de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 permitirá que los aficionados de todo el país accedan a cada partido sin restricciones de ubicación ni de proveedor de servicios. L1 Max transmitirá en exclusiva todos los encuentros, con disponibilidad en los principales sistemas de televisión por suscripción: Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar. Esto asegura que la señal llegue a los hogares sin depender de un operador específico.

Quienes optan por la vía digital cuentan con Liga 1 Play, la aplicación oficial que ofrece la transmisión en tiempo real desde teléfonos móviles y computadoras. Esta alternativa resulta ideal para quienes buscan flexibilidad, permitiendo seguir el torneo desde cualquier lugar y en cualquier momento, sin necesidad de una televisión tradicional.

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Además de las transmisiones en directo, Infobae Perú desplegará un seguimiento especial durante toda la jornada. El portal publicará información previa a cada partido, actualizaciones minuto a minuto, goles, jugadas destacadas y declaraciones de los protagonistas al finalizar los encuentros. De este modo, los seguidores del fútbol peruano podrán mantenerse informados sobre los resultados y hechos más relevantes, combinando televisión, plataformas digitales y periodismo en línea según sus necesidades y preferencias.

El Torneo Clausura está de vuelta este fin de semana con duelos emocionantes. (L1 Max)

Así llegará Alianza LIma y Comerciantes Unidos al choque

El debut de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026 confirmó el buen momento del equipo bajo la dirección de Pablo Guede, quien llegó a este segundo certamen tras la consagración en el Torneo Apertura. En el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, el conjunto blanquiazul superó por 2-1 a Sport Huancayo y ratificó sus aspiraciones de pelear por el título anual.

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La figura del partido fue Eryc Castillo, quien marcó los dos tantos para Alianza Lima a los 33 y 61 minutos. El rendimiento colectivo también sobresalió, con aportes destacados de Federico Girotti y Marco Huamán, quienes contribuyeron al dominio local en distintos pasajes del encuentro.

El capitán Paolo Guerrero comenzó entre los titulares, aunque tuvo que abandonar el campo a los 69 minutos tras presentar molestias físicas. La salida del delantero generó preocupación entre los hinchas, que aguardarán novedades sobre su estado para los próximos partidos.

En otra de las citas de la primera jornada, Comerciantes Unidos y CD Moquegua ofrecieron un duelo equilibrado que concluyó igualado 2-2. Este resultado deja a ambos equipos con un punto en la tabla, en una fecha donde los favoritos comenzaron marcando diferencia.

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El cuadro 'blanquiazul' remontó 2-1 gracias a un doblete de Eryc Castillo - Crédito: L1MAX.