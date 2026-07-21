Azucena Calvay revela momentos de terror tras sufrir accidente con su orquesta: “Gracias a Dios estamos bien”

Azucena Calvay, en un concierto y luego junto a un vehículo, tras el accidente sufrido por su orquesta.

La tarde del domingo 19 de julio, Azucena Calvay y los integrantes de su orquesta experimentaron un accidente con el bus en el que se desplazaban por la sierra de La Libertad. El hecho ocurrió cuando el grupo se dirigía desde la provincia de Pataz hacia Trujillo, luego de una jornada de presentaciones que había comenzado en el centro poblado de Zarumilla.

Según lo relatado por Azucena Calvay a través de sus cuentas oficiales, el vehículo en el que viajaban sufrió daños materiales durante el trayecto y la situación dejó a la agrupación inmovilizada varias horas en el sector de Canaquiles. La preocupación fue inmediata tanto entre los músicos como entre los seguidores de la cantante, quienes aguardaron novedades sobre el estado de salud de los ocupantes.

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La propia Azucena Calvay explicó en un video publicado en redes sociales: “Estoy haciendo este video para informarles que, en el transcurso de Pataz a Trujillo hemos tenido un accidente que hemos llegado súper tarde. Son las 10.44 p. m., hemos llegado a Trujillo. Como ven el bus se ha roto la luna, ha pasado lo de la llanta que ya lo han cambiado. Se ha chocado y han tenido que colocarle cinta, se ha caído toda esta parte, para llegar a Trujillo”.

La cantante de cumbia expresó su preocupación por su equipo de trabajo, pero dejó en claro que su salud estaba a buen recaudo

El testimonio brindó detalles precisos sobre los desperfectos sufridos, entre ellos la rotura de una de las lunas del bus y el cambio de una llanta que complicó aún más el desplazamiento.

Estado de salud, itinerario previo y respaldo del público

A pesar del episodio, la artista de Chiclayo aseguró que ninguno de los ocupantes del vehículo resultó herido. En sus palabras, la situación generó momentos de tensión y angustia, pero tanto ella como sus compañeros pudieron continuar su viaje hasta la ciudad de Trujillo sin consecuencias físicas. “Gracias a Dios estamos bien”, enfatizó la cantante para tranquilizar a quienes seguían las novedades del incidente.

En el mismo mensaje, Azucena Calvay hizo hincapié en que la prioridad fue resguardar la integridad de su equipo de trabajo. También agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas tras la difusión del accidente. La artista no precisó si se verán afectados los próximos compromisos de la agrupación, aunque sí afirmó que se tomarán medidas para garantizar la seguridad en los futuros desplazamientos.

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La cantante Azucena Calvay se pronuncia tras el accidente vehicular que sufrió con su orquesta.

El recorrido de la orquesta había comenzado horas antes con una presentación en el centro poblado de Zarumilla, donde Azucena Calvay compartió escenario con sus músicos frente a decenas de asistentes. El traslado posterior hacia Trujillo se complicó a raíz del incidente carretero, lo que obligó al grupo a permanecer varado hasta resolver los problemas técnicos del autobús.

La noticia del accidente se propagó rápidamente entre los seguidores de la cantante, quienes manifestaron su preocupación y enviaron mensajes de aliento a través de diferentes plataformas digitales. El respaldo del público no pasó desapercibido para la intérprete, quien destacó la importancia de la colaboración en momentos de adversidad.

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Tras la experiencia, Azucena Calvay reiteró su compromiso con la seguridad de su equipo y agradeció la preocupación mostrada por fanáticos y colegas. La artista dejó abierta la posibilidad de revisar la logística de los traslados, con el objetivo de evitar situaciones similares en el futuro.

Azucena Calvay.

El accidente no alteró el estado de salud de los integrantes de la orquesta, pero sí puso de relieve las dificultades que enfrentan los músicos durante sus giras por el interior del país. La agrupación continuará con sus actividades habituales, priorizando la prevención y el bienestar de sus miembros.