Pedro Gallese confirmó su prioridad tras dejar Orlando City y si Universitario es una opción: “Me tomaré mi tiempo para optar la mejor decisión”

Pedro Gallese es uno de los mejores jugadores peruanos de los últimos 20 años y de los arqueros más destacados que el país ha visto nacer. Sin embargo, su futuro ha quedado comprometido luego de no renovar su contrato con Orlando City, noticia que lo sorprendió considerablemente. Universitario de Deportes ha aparecido como posibilidad en su horizonte para llevárselo en 2026. En ese sentido, el ‘Pulpo’ confirmó cuál es su prioridad tras salir de los ‘leones’ y si la ‘U’ es una opción.

“Uno siempre extraña la selección, quiere estar aquí y estoy feliz de estar acá. Hay muchas caras nuevas, jóvenes, pero se les nota que quieren estar aquí, dar su granito de arena y consolidarse en la selección. Creo que los chicos y compañeros nuevos deben saber lo que es jugar en selección y tener el roce”, fueron sus primeras palabras ante la prensa en Videna.

El arquero analizó los próximos enfrentamientos internacionales y anticipó que el equipo debe prepararse para dos desafíos de alta exigencia. Sobre Rusia, advirtió el rigor táctico y físico característico de los equipos europeos. Respecto a Chile, valoró la evolución reciente de ese plantel con un funcionamiento ordenado y líneas compactas, además de destacar el progreso de la selección peruana en ese tipo de pruebas: “Al final se perdió por un detallito pero hubo una buena señal para la selección. Que los chicos sepan lo que es la selección, el roce de jugar con otras selecciones”.

Pedro Gallese sobre las posibilidades de la MLS y Universitario

Por otro lado, el destino profesional de Pedro Gallese se encuentra abierto tras su desvinculación de Orlando City. El portero dijo que se tomará el tiempo necesario para elegir su próximo club, analizando ofertas tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Entre las alternativas, su nombre ha sido relacionado a Inter Miami de la MLS y también a un posible regreso al fútbol peruano con Universitario.

“Todavía voy a tomarme mi tiempo para seguir la mejor opción, hay algunas opciones pero todavía no se concreta nada. Voy a tomarme mi tiempo y ojalá tomar la mejor decisión. Me gustaría tener una opción concreta, hay rumores pero todavía se está hablando. Me gustaría saber dónde voy a estar, yo también ando esperando”, mencionó.

Sobre los rumores que lo vinculan con los ‘cremas’, Gallese aclaró su postura y remarcó que por ahora prioriza continuar en el extranjero, aunque no descarta ninguna alternativa: “Sobre la ‘U’ más que todo lo hablan ustedes. Yo declaré que no le cierro las puertas a nadie. Mi prioridad es quedarme en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nadie. Si no aparece una buena decisión en el extranjero, obviamente sí me gustaría volver al Perú pero vamos a ver. Todo a su tiempo”.

Durante su paso por Orlando City en seis temporadas, el experimentado futbolista disputó un total de 201 partidos, siendo el guardameta con más encuentros del club, lo que le valió recibir varias distinciones y cosechar un título (US Open Cup en 2022).

Además, el ser uno de los capitanes de la selección peruana le otorga a Gallese Quiroz un cartel atractivo para cualquier club. Justamente, los ‘merengues’ vienen de salir tricampeones y, ante la inminente salida de Sebastián Britos, buscan un reemplazo ante la incertidumbre de lo que harán con Diego Romero. El objetivo es el ‘tetra’ y hacer historia en la Copa Libertadores 2026.

Pedro Gallese sobre su salida de Orlando City

La desvinculación de Pedro Gallese con Orlando City ocurrió de manera inesperada, luego de varias conversaciones previas con el club. Según el guardameta, existía un escenario de renovación que finalmente no se concretó, pese a que había recibido señales favorables durante las negociaciones.

“Me sorprendió porque había hablado con los dirigentes de Orlando City, con el técnico y siempre me manifestaron que me querían, que era una pieza importante para ellos, que la renovación iba a tomar su tiempo pero la tenían clara. La última reunión me dijeron que no iba a seguir y les di las gracias. Obvio que dolió, pero es fútbol. Respeto las decisiones, di todo para estar y seguir”.

