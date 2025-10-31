DT de Inter Miami se refirió al fichaje de Pedro Gallese: “Se intensificará la preparación de la próxima temporada cuando acabe el torneo”

DT de Inter Miami se refirió a la posible contratación de Pedro Gallese tras su salida de Orlando City.

La salida de Pedro Gallese de Orlando City es un hecho. El guardameta peruano dejó el club estadounidense luego de seis temporadas al no llegar a un acuerdo salarial y ahora tendrá que ver otras opciones, ya sea en la misma Major League Soccer (MLS) u otros campeonatos.

A raíz de los rumores de su posible partida -la cual terminó consumándose- comenzaron a vincular al ‘Pulpo’ con otras instituciones de la MLS, entre ellas el Inter Miami, donde actualmente milita Lionel Messi, Luis Suárez y otras estrellas del fútbol mundial.

En ese sentido, el técnico de Inter, Javier Mascherano, fue consultado por la probable incorporación de Gallese a su elenco. En primera instancia, el ‘Jefecito’ señaló que no hablará de la llegada de nuevos jugadores porque se encuentra enfoque en el torneo.

“No solemos hablar de jugadores que primero están en otros clubes y segundo que no forman parte de nuestro club. Estamos en una etapa donde lo más importante es centrarse en la definición de estos playoffs, no podemos estar gastando energías en rumores y en lo que pasa en otros clubes”, expresó en diálogo con Jax Latin Media.

Después, el entrenador argentino manifestó que Inter Miami comenzará a ver temas de contrataciones cuando finalice la temporada. “El club empezará a trabajar, está trabajando de alguna manera, pero seguramente intensificará todo el tema de preparar la temporada que viene, una vez terminado el campeonato”.

Javier Mascherano fue consultado por el portero peruano, quien dejó Orlando City. (Jax Latin Media)

Despedida de Pedro Gallese en Orlando City

Orlando City realizó un post de despedida para el arquero peruano este viernes 31 de octubre. “Gracias por todo, ‘Pulpo’. Tras seis temporadas en la Ciudad Bella, Pedro Gallese dejará el club al finalizar su contrato“, escribió junto a un póster.

Minutos después, sacó un emotivo video sobre el ‘1′ de la selección peruana, desatando múltiples comentarios en la publicación. Muchos hinchas se mostraron en contra de que el cancerbero abandone la institución.

El club estadounidense elaboró un video para despedirse del portero peruano luego de seis temporadas.

La respuesta de Gallese no tardó y se pronunció mediante su cuenta de Instagram. "Hoy me toca despedirme de un club que significó muchísimo para mí desde el primer día, Orlando City me hizo sentir en casa , el cariño de la afición , el apoyo de mis compañeros , el trabajo de cada persona dentro del club …. todo eso me acompañará siempre", comenzó.

“Sinceramente, me sorprendió la decisión de no seguir juntos, no lo esperaba pero entiendo que así es el fútbol y como lo manejan. A veces toca cerrar etapas, incluso cuando uno siente que todavía tiene más para dar. Me voy con el corazón lleno de gratitud, con recuerdos increíbles y con la satisfacción de haberlo dado todo por estos colores. Gracias a cada uno de ustedes que me alentaron, me apoyaron y me hicieron sentir parte de esta familia”, añadió.

El post de despedida de Pedro Gallese tras finalizar contrato con Orlando City.

Por las palabras del arquero peruano, claramente, no fue una decisión suya el dejar Orlando City tras seis temporadas. Lo que se pudo conocer es que el cuadro de Estados Unidos no podía pagar el monto solicitado por el ‘Pulpo’. Esa cifra, de acuerdo a DSports, bordeaba el millón de dólares.

Ahora, Gallese deberá estudiar las ofertas que le han llegado. Hay posibilidades de que siga su carrera en la Major League Soccer; así como también permanezca en el extranjero -entre otros campeonatos- o regrese a la Liga 1 de Perú. Su futuro se resolverá en los próximos días.