Diego Rebagliati cuestionó la falta de liderazgo en Sporting Cristal y propuso insólito fichaje: “Te da un peso en Conmebol y te ganas un hincha”

El comentarista deportivo habló de la ausencia de jugadores de temperamento en el cuadro 'celeste' y nombró un sorpresivo nombre como posible contratación para 2026. (Video: Los Reba)

La participación de Sporting Cristal en la Liga 1 2025 todavía no acaba, ya que le queda jugar una fecha del Torneo Clausura y luego los ‘playoffs’, donde definirá si clasifica directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 o lo hace desde las etapas previas. Esta situación tiene angustiado a los hinchas que han visto un decrecimiento del equipo en las últimas temporadas, motivo por el cual exigen que la directiva realice mejores fichajes.

Una de los puntos más alarmantes ha sido la falta de jugadores de experiencia para recuperar terreno ante la fuerte inversión realizada por los ‘compadres’, Universitario de Deportes y Alianza Lima. Justamente, Diego Rebagliati cuestionó la falta de liderazgo en el plantel y propuso insólita contratación.

“Yo creo que Cristal hasta ahora no recupera el liderazgo de (Jorge) Cazulo y (Horacio) Calcaterra en el vestuario. Necesitas alguien que sea capaz de tocarle la puerta a un compañero en la concentración y decirle ‘me quiero agarrar a golpes contigo’, así salga golpeado. Necesitas un loco. ¿Crees que (Julio César) Balerio era cuerdo? Era bravísimo, estaba grande y viejo, pero si te tenía que pu...ar, Pedro Garay igual...”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Los Reba’.

Para el comentarista deportivo, la evolución de algunos futbolistas actuales será clave para fortalecer la estructura interna del elenco ‘rimense’. “Ahí es donde tiene que crecer Araujo, Abram, Pretell, ‘Yoshi’, ‘Canchita’ que espero se recupere en algún momento; Cazonatti que no creo que sea un tipo con poca personalidad. Ignácio (da Silva) sí tenía un liderazgo fuerte”, precisó.

Miguel Araujo, Christofer Gonzales e Irven Ávila son algunos de los jugadores de Sporting Cristal que apuntan a ser los líderes del equipo. - créditos: Liga 1

Diego Rebagliati propuso insólito fichaje para Sporting Cristal

Sobre la base de la necesidad de liderazgo, Diego Rebagliati sorprendió al proponer un fichaje poco usual para lo que suele buscar Sporting Cristal en el mercado de transferencias. “¿Sabes a quién traería? Me van a creer loco. A un jugador argentino. Yo iría a buscar al hijo del ‘Chiqui’ Tapia (Iván Tapia). El que le hace gol a Boca, el que lo expulsaron el otro día. Está jugando en Barracas Central, debe estar comodísimo, debe ser millonario”, expresó.

La motivación del exdirectivo apunta no solo al rendimiento que podría ofrecer el volante argentino, sino a lo simbólico y estratégico de contar con lazos cercanos a direcciones importantes de la Conmebol. “Le planteas el reto de jugar en un nivel así, en Copa Libertadores, y de paso te ganas... ¿Tú sabes lo que ayudó (Gustavo) Grondona a la ‘U’ en momentos difíciles siendo sobrino de Julio Grondona? Ayuda, te da un peso en Conmebol, te ganas un hincha. Al presidente de la AFA te lo traes de hincha”.

Iván Tapia (derecha) con su padre, Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, levantando el trofeo por la coronación de Barracas Central en la Primera B de Argentina en la 2018-2019. - créditos: Iván Tapia

Rebagliati consideró que jugadores con ese perfil suman desde su personalidad, su entorno y, al mismo tiempo, transmiten seguridad al resto. Insistió en que hay que cambiar el paradigma sobre los refuerzos extranjeros: “El hijo del ‘Chiqui’ Tapia juega bien. No sé si está disponible, no tengo ni idea quién es su representante, si lo tendrá o no, pero alguien así. Tienes que empezar a pensar que los extranjeros que traes, no solamente tienen que ser tipos que jueguen bien, sino que tengan una personalidad que a Cristal a veces le falta”.

Para el exfutbolista, la llegada de un elemento así podría no solo aportar jerarquía y carácter al camerino sino, además, abrirle al club nuevas relaciones institucionales con estructuras de peso en la región. Iván Tapia ha militado casi toda su carrera deportiva en Barracas Central, con un breve paso por San Lorenzo en 2024. A sus 26 años es el ‘10′ del ‘guapo’ y esta temporada lleva dos goles y dos asistencias en 30 compromisos.

Iván Tapia, de 26 años, juega como volante creativo en el 'guapo'. (Video: Pedro Servin)