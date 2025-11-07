Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 18 del Torneo Clausura y Acumulada

Este fin de semana se disputa la penúltima fecha del Torneo Clausura 2025. Crédito: Liga 1

Falta muy poco para que el Torneo Clausura 2025 llegue a su fin y, con él, la temporada del fútbol peruano. Esta semana se disputará la penúltima jornada, que tendrá como gran atractivo la coronación de Universitario de Deportes, flamante tricampeón nacional. El conjunto ‘crema’ levantará el trofeo en el estadio Monumental de Ate ante su hinchada, cerrando así una campaña brillante en la que consolidó su dominio local.

El cuadro dirigido por Jorge Fossati tuvo que esperar algunos días para celebrar oficialmente su título, ya que descansó en la fecha anterior. Ahora, con su gente en las tribunas en el duelo frente a Deportivo Garcilaso a desarrollarse este viernes, podrá dar la vuelta olímpica y celebrar por partida doble: como ganador del Clausura y campeón absoluto de la Liga 1.

Universitario mostró a lo largo de la temporada una solidez defensiva ejemplar, una regularidad constante y una clara identidad de juego que le permitió dominar el certamen de principio a fin. Gracias a ello, se consagró por tercer año consecutivo y añadió la estrella número 29 a su histórico palmarés.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Universitario de Deportes dominó con autoridad el Torneo Clausura y se volvió inalcanzable para sus rivales. Su regularidad y contundencia le permitieron asegurar el título con anticipación. Así quedó la tabla del Clausura 2025:

Tabla del Torneo Clausura 2025.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025

A poco del cierre de la temporada, la tabla acumulada toma protagonismo. En ella se definen los clasificados a la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y los equipos que luchan por no descender. Así marcha la tabla general:

Tabla de posiciones Acumulada de Liga 1 2025.

Pelea por los cupos internacionales y la permanencia

Con el título asegurado, Universitario también garantizó su clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 como Perú 1, cerrando un ciclo exitoso bajo la dirección de Jorge Fossati. Sin embargo, el campeonato aún no está definido. Detrás del tricampeón, la pelea por los puestos internacionales y la permanencia sigue encendida.

Entre Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Melgar se encuentra la disputa por el boleto como Perú 2, con todos aspirando al segundo lugar en la tabla acumulada. Este cupo se definirá en los playoffs, donde el segundo, tercero y cuarto puesto lucharán por acceder directamente a la fase de grupos de la Libertadores.

La pugna por clasificar a la Copa Sudamericana también está al rojo vivo entre los equipos ubicados del quinto al octavo lugar, donde cada punto puede marcar la diferencia. En la parte baja, Ayacucho FC y Alianza Universidad buscan escapar del descenso, mientras Comerciantes Unidos, UTC y Juan Pablo II tratan de asegurar su continuidad en la máxima categoría.

Con solo dos jornadas por disputar, la Liga 1 2025 entra en su tramo final. Mientras Universitario celebra un histórico tricampeonato, el resto de los clubes libra sus propias batallas: algunos por alcanzar un torneo internacional y otros por no perder su lugar en la élite del fútbol peruano.

Programación de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

- Cusco FC 3-0 Sport Boys (Finalizado)

– Sporting Cristal vs Cienciano (15:15 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max y Liga 1 Play)

- Universitario vs Deportivo Garcilaso (21:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Sábado 8 de noviembre

- Ayacucho FC vs Comerciantes Unidos (13:00 horas / estadio Ciudad de Cumaná / L1 Max y Liga 1 Play)

- Juan Pablo II vs Atlético Grau (15:15 horas / Complejo Juan Pablo II / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 9 de noviembre

- UTC vs Sport Huancayo (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Atlético vs Alianza Universidad (15:15 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

Lunes 10 de noviembre

- ADT vs Los Chankas (15:00 horas / estadio Unión de Tarma / L1 Max y Liga 1 Play)

Descansan: Alianza Lima y Melgar.