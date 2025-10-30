Perú Deportes

“Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales tienen que dar un paso al costado”: la ácida crítica de excampeón con Sporting Cristal

Pedro Garay, ídolo del club ‘celeste’, se refirió al rendimiento de ‘Yoshi’ y ‘Canchita’, así como al duro presente del equipo en la Liga 1. También habló de Martín Távara

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Pedro Garay hizo un balance del presente del equipo 'celeste' y su evaluación de algunos jugadores. (Video: Exitosa Deportes)

Sporting Cristal ha mostrado una imagen muy alejada de lo que acostumbraba a realizar en sus mejores tiempos. Y es que esta temporada ha estado alejado de los primeros lugares e inclusive pelea por un lugar de forma directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, algo que ha generado la molestia de sus hinchas. En ese sentido, Pedro Garay aseguró que Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales no deben seguir en el club ‘celeste’.

“A veces veo partidos de Sporting Cristal y pienso en la época que nosotros vestimos esa camiseta. No hay esa identidad, no hay esa manera en la cual nosotros entrábamos y tratábamos de alegrar a la gente, defender con el corazón la camiseta de Sporting Cristal. Tampoco quiero meterme mucho en el trabajo de los directores técnicos que llegan a la institución, pero ojalá que Cristal llegue nuevamente a ganar campeonatos, jugar bien, alegrarle a la gente, cosas que nosotros hicimos”, fueron sus primeras palabras en diálogo con ‘Exitosa Deportes’.

Su testimonio remarca una diferencia entre la entrega y el sentido de pertenencia de las generaciones previas y la situación actual del equipo. De hecho, el ‘Pelado’ fue parte del tricampeonato nacional de los ‘cerveceros’ (1994, 1995 y 1996) e hizo historia con el subcampeonato en la Copa Libertadores 1997.

Pedro Garay hizo historia con Sporting Cristal entre 1994 y 1997, compartiendo con Julio César Balerio, Nolberto Solano, Marcelo Asteggiano, entre otras figuras. - créditos: Difusión

Pedro Garay pidió la salida de Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales de Sporting Cristal

El ídolo ‘celeste’ se refirió también a la importancia de abrir espacio a nuevas figuras dentro del plantel, enfatizando que Yoshimar Yotún ni Christofer Gonzales deberían dejar Sporting Cristal. “Yo pienso que ‘Canchita’ Gonzales como Yotún son buenos elementos, pero también ya están en una edad que, de repente, tienen que dar un paso al costado y dar oportunidad a gente joven”, manifestó.

Las palabras de Garay apuntan a un aspecto esencial en la historia de la institución ‘rimense’: la exigencia interna de competir siempre al máximo nivel y de representar con orgullo los valores tradicionales de un equipo que en temporadas anteriores compitió en lo más alto de la Liga 1, realizando fichajes de gran renombre. No obstante, desde la salida de Backus ha hecho que se generen varios cambios y con diversas críticas, tanto de los hinchas como de personas allegadas al club.

“Yoshimar Yotún y Christofer Gonzales tienen que dar un paso al costado”: la ácida crítica de excampeón con Sporting Cristal.

Pedro Garay sobre Martín Távara en Sporting Cristal

Consultado específicamente sobre la presencia de Gustavo Cazonatti, del perfil de Pedro Garay, pero admitió no haberlo visto jugar, pero sí optó por opinar sobre Martín Távara, canterano de Sporting Cristal, a quien le detectó una falencia para resaltar.

“Sinceramente, no he visto jugar a Gustavo Cazonatti. De verdad no puedo opinar mucho de él, pero sí puedo opinar de Távara, que es bueno técnicamente pero le falta todavía el sacrificio que tiene que hacer un volante de marca. Él es muy bueno técnicamente pero en la parte de sacrificio le falta bastante. En ese aspecto, creo que debe poner de su parte, trabajar para mejorar y así sea de la columna vertebral del equipo porque las condiciones las tiene”.

El exjugador paraguayo, actualmente entrenador en la reserva de Sport Huancayo, se refirió también al último desenlace adverso que vivió el club, tras el penal fallado en el partido contra Los Chankas, donde Távara erró un penal en los minutos finales que pudo haber sido el gol del empate.

“En ese aspecto, cada uno tiene su manera de patear una pelota parada, penal en este caso. Hay jugadores que sí lo hacen bastante bien. En mi caso como DT, le pido a mis jugadores que le peguen bien fuerte en un sector. Él quiso hacerla bien, pero bueno, es su manera de patear y ese aspecto no se le puede cambiar”, acotó.

El cuadro 'celeste' desperdició dos ocasiones claras de gol en duelo por Torneo Clausura 2025.

