Perú Deportes

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Alianza Lima y Universitario buscarán su tercer triunfo consecutivo para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del certamen nacional

Guardar
Resultados de la fecha 3
Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.

Este fin de semana se vivirá una nueva jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, que promete dejar grandes partidos y buenas actuaciones individuales. Todo iniciará por la tarde del sábado 8 y terminará en la noche del domingo 9 de noviembre.

Luego de jugarse las dos primeras fechas, es muy temprano para señalar a los equipos candidatos al título nacional, pero sí hay clubes que han demostrado un nivel superior. Por ejemplo, Universitario de Deportes, Alianza Lima y San Martín han ganado sus dos compromisos.

Las ‘blanquiazules’ armaron una plantilla para competir en el Mundial y Sudamericano de Clubes, y eso se nota dentro de la cancha del Coliseo Miguel Grau del Callao. Lo mismo con la ‘U’ y la USMP que invirtieron mucho para competir y evitar el tricampeonato de las dirigidas por Facundo Morando.

Las 'blanquiazules' se impusieron 25-16 en el tercer parcial. (Latina TV)

Después de los tres elencos mencionados, vienen dos conjuntos que protagonizaron la primera sorpresa de la temporada. Deportivo Géminis derrotó 3-1 a Regatas Lima, el actual subcampeón, con una propuesta basada en una recepción efectiva y un ataque rápido.

Aunque, este resultado no valió para que el técnico brasileño Otávio Machado permanezca al mando del club de Comas, el cual decidió cambiar de dirección y fichó a la histórica Natalia Málaga. La exjugadora peruana hará su debut este fin de semana.

Géminis le dio la bienvenida
Géminis le dio la bienvenida a Natalia Málaga destacando su pasión y liderazgo. Crédito: Captura

Circolo Sportivo Italiano y Atlético Atenea, al igual que Géminis, se perfilan para ser una de las sorpresas en esta nueva edición de la Liga Peruana de Vóley. Ambos equipos mantuvieron a su técnico y se reforzaron en zona puntuales con extranjeras y nacionales.

Rebaza Acosta y Olva Latino han ofrecido grandes performances en el coliseo porteño, pero todavía no han mostrado su solidez. Esta nueva jornada puede ser un escenario perfecto para ratificar lo hecho en sus dos primeros partidos y seguir su camino para quedar dentro del top 10.

También están los elencos que no han podido sumar triunfo en lo que va del certamen doméstico y marchan en la parte baja de la tabla: Deportivo Soan, Deportivo Wanka y Olva Latino. Este último consiguió el ascenso recientemente.

Tabla de posiciones en el
Tabla de posiciones en el inicio de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Programación y resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025

Sábado 8 de noviembre

  • Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta / 14:45 horas
  • Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano / 17:00 horas
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Soan / 19:00 horas

Domingo 9 de noviembre

  • Deportivo Wanka vs Deportivo Géminis / 12:30 horas
  • Regatas Lima vs Atlético Atenea / 15:15 horas
  • Alianza Lima vs Olva Latino / 17:00 horas
Programación de la fecha 3
Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Perú Vóley

Dónde ver los partidos de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley

Latina TV es el único canal que tiene los derechos de transmisión de la Liga Peruana de vóley durante esta temporada, por lo que los partidos de la fecha 3 pasarán por señal abierta en el canal 2.

Asimismo, los ‘voleilovers’ podrán disfrutar de estos compromisos mediante la web y la aplicación. Esta última cuenta con la repetición de los cotejos pasados para que se vean las veces que quieran.

Eso sí, Latina ya no emite los encuentros a través de su canal de Youtube como la temporada pasada. Esto con el objetivo de potenciar su app.

Temas Relacionados

Liga Peruana de vóleyUniversitario vóleyAlianza Lima vóleyRegatas LimaSan Martínvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Los ‘dorados’ recuperaron el segundo lugar tras triunfo frente Sport Boys, y los ‘íntimos’ son terceros. Entérate cómo se va armando las llaves para el repechaje por el boleto al torneo internacional

Fechas confirmadas de los ‘play

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La fecha tendrá encuentros emocionantes: Atlético de Madrid se medirá con Levante, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Universitario defenderá el invicto en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 8

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ van por su tercer triunfo al hilo, mientras que la escuadra de Puente Piedra no ha ganado hasta el momento. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

Universitario vs Deportivo Soan EN

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase

Alianza Lima, Universitario y San Martín son los tres equipos que están invictos y buscarán mantener la tendencia en la tercera fecha de la competición. Entérate cómo van las ubicaciones

Tabla de posiciones de la

El apagón del Monumental al estilo 2023: así celebró Universitario el tricampeonato de Liga 1 ante sus hinchas

La ‘U’ apagó las luces del recinto deportivo de Ate para dar la vuelta olímpica con los tres trofeos conseguidos en las últimas temporadas

El apagón del Monumental al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga se va

Rafael López Aliaga se va de la MML y los trenes Caltrain quedan abandonados al sol en el Parque de la Muralla

Betssy Chávez permanecerá indefinidamente en la embajada de México a la espera de salvoconducto

Vicente Alanoca, candidato presidencial de izquierda, prefiere no llamar dictadura al régimen de Nicolás Maduro

Oficial Mayor asegura que no autorizó el uso de cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori, porque estaba de vacaciones

Cancillería peruana da por concluida labor de Carlos ‘Gallo’ Zamora como embajador de Cuba en el país

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez defiende a sus

Christian Domínguez defiende a sus padres por mensajes que enviaron a su hija y afirma que actuaron “en condición de abuelos”

Jesús Barco sobre el fin de su relación con Melissa Klug: “Estamos tratando de solucionar nuestros temas”

Actor Gonzalo Revoredo es acusado de ausencia paterna y económica: “Le rogamos para que vea a sus hijos y él no quiere”

Farruko sorprende con su visita a Cusco: conoció Machu Picchu, subió a la Montaña de Siete Colores y disfrutó de los paisajes peruanos

Pamela López destruye a Pamela Franco y la llama ‘mujerzuela’: “Jamás he comido algo clandestino”

DEPORTES

Fechas confirmadas de los ‘play

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Partidos de hoy, sábado 8 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase

El apagón del Monumental al estilo 2023: así celebró Universitario el tricampeonato de Liga 1 ante sus hinchas