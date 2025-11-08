Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos.

Este fin de semana se vivirá una nueva jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, que promete dejar grandes partidos y buenas actuaciones individuales. Todo iniciará por la tarde del sábado 8 y terminará en la noche del domingo 9 de noviembre.

Luego de jugarse las dos primeras fechas, es muy temprano para señalar a los equipos candidatos al título nacional, pero sí hay clubes que han demostrado un nivel superior. Por ejemplo, Universitario de Deportes, Alianza Lima y San Martín han ganado sus dos compromisos.

Las ‘blanquiazules’ armaron una plantilla para competir en el Mundial y Sudamericano de Clubes, y eso se nota dentro de la cancha del Coliseo Miguel Grau del Callao. Lo mismo con la ‘U’ y la USMP que invirtieron mucho para competir y evitar el tricampeonato de las dirigidas por Facundo Morando.

Las 'blanquiazules' se impusieron 25-16 en el tercer parcial. (Latina TV)

Después de los tres elencos mencionados, vienen dos conjuntos que protagonizaron la primera sorpresa de la temporada. Deportivo Géminis derrotó 3-1 a Regatas Lima, el actual subcampeón, con una propuesta basada en una recepción efectiva y un ataque rápido.

Aunque, este resultado no valió para que el técnico brasileño Otávio Machado permanezca al mando del club de Comas, el cual decidió cambiar de dirección y fichó a la histórica Natalia Málaga. La exjugadora peruana hará su debut este fin de semana.

Géminis le dio la bienvenida a Natalia Málaga destacando su pasión y liderazgo. Crédito: Captura

Circolo Sportivo Italiano y Atlético Atenea, al igual que Géminis, se perfilan para ser una de las sorpresas en esta nueva edición de la Liga Peruana de Vóley. Ambos equipos mantuvieron a su técnico y se reforzaron en zona puntuales con extranjeras y nacionales.

Rebaza Acosta y Olva Latino han ofrecido grandes performances en el coliseo porteño, pero todavía no han mostrado su solidez. Esta nueva jornada puede ser un escenario perfecto para ratificar lo hecho en sus dos primeros partidos y seguir su camino para quedar dentro del top 10.

También están los elencos que no han podido sumar triunfo en lo que va del certamen doméstico y marchan en la parte baja de la tabla: Deportivo Soan, Deportivo Wanka y Olva Latino. Este último consiguió el ascenso recientemente.

Tabla de posiciones en el inicio de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Programación y resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025

Sábado 8 de noviembre

Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta / 14:45 horas

Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano / 17:00 horas

Universitario de Deportes vs Deportivo Soan / 19:00 horas

Domingo 9 de noviembre

Deportivo Wanka vs Deportivo Géminis / 12:30 horas

Regatas Lima vs Atlético Atenea / 15:15 horas

Alianza Lima vs Olva Latino / 17:00 horas

Programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Perú Vóley

Dónde ver los partidos de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley

Latina TV es el único canal que tiene los derechos de transmisión de la Liga Peruana de vóley durante esta temporada, por lo que los partidos de la fecha 3 pasarán por señal abierta en el canal 2.

Asimismo, los ‘voleilovers’ podrán disfrutar de estos compromisos mediante la web y la aplicación. Esta última cuenta con la repetición de los cotejos pasados para que se vean las veces que quieran.

Eso sí, Latina ya no emite los encuentros a través de su canal de Youtube como la temporada pasada. Esto con el objetivo de potenciar su app.