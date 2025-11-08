Perú Deportes

Universitario vs Deportivo Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ van por su tercer triunfo al hilo, mientras que la escuadra de Puente Piedra no ha ganado hasta el momento. Sigue todas las incidencias de este gran enfrentamiento

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentan hoy, sábado 8 de noviembre, a Deportivo Soan en el marco de la fecha 3 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este compromiso está pactado para las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao.

¿Cómo llega Universitario?

Universitario afronta la tercera jornada de la Liga Peruana de Vóley en condición de invicto, luego de un inicio firme en el campeonato nacional. El equipo dirigido por Paco Hervás corrigió los problemas evidenciados durante una pretemporada negativa, en la que cayó ante Atlético Atenea y Gimnasia y Esgrima La Plata, y ahora se sostiene entre los candidatos tras dos victorias consecutivas.

La escuadra ‘crema’ se impuso en el debut por 3-1 sobre Géminis, incluso remontando tras perder el primer set, y posteriormente festejó un sólido 3-0 ante Atenea, en lo que significó su revancha respecto a los amistosos previos. Estos resultados cambiaron las críticas de los hinchas por halagos.

La opuesta peruana Daniela Muñoz y la punta estadounidense Cat Flood se han consolidado como figuras de las ‘pumas’, sumando una alta cantidad de puntos individuales y empujando al equipo hasta la segunda posición de la tabla, justo detrás de Alianza Lima.

¿Cómo llega Deportivo Soan?

El panorama es opuesto para Deportivo Soan, que aún no conoce la victoria en la presente temporada. El conjunto de Mauro Boasso ha registrado dos derrotas en fila: primero, cayó 3-2 ante Rebaza Acosta tras protagonizar un duelo cargado de emociones, y luego sucumbió ante Circolo Sportivo Italiano pese a adelantarse en el marcador.

La reestructuración del plantel, tras la salida de varias jugadoras respecto al torneo anterior, se reflejó en la falta de consistencia a lo largo de los partidos previos. Hasta el momento, el equipo de Puente Piedra no ha logrado mantener su nivel y necesita sumar para no perder terreno en la tabla de la Liga Peruana de Vóley.

Soan buscará sorprender a Universitario en el Callao y tiene jugadores para hacerlo. Su potencial, al igual que su rival de turno, radica en el bloque con las incorporaciones de la central estadounidense Allie Holland y la brasileña Talita Do Nascimento.

Deportivo Soan no ha podido ganar en la actual temporada y solo sumó un punto por su derrota 3-2 ante Rebaza Acosta.
Horarios del Universitario vs Soan

Este nuevo enfrentamiento iniciará a las 19:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 20:00 horas de Estados Unidos, Bolivia y Venezuela; y a las 21:00 horas de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile y Paraguay.

Dónde ver Universitario vs Soan: partido por la fecha 3

El Universitario vs Soan se podrá ver únicamente a través de Latina TV, que ofrecerá la transmisión en vivo por señal abierta (canal 2) y por medio de sus plataformas digitales, como su sitio web y aplicación.

Además, la televisora informó que en esta temporada no transmitirá los partidos de la Liga Peruana de Vóley mediante su canal de YouTube, buscando reforzar el uso de su aplicación, donde estarán disponibles las repeticiones de todos los encuentros.

¿Cómo quedaron los enfrentamientos entre Universitario y Soan en 2024/2025?

La temporada pasada, Universitario y Soan midieron fuerzas en dos ocasiones. En la primera fase, las ‘pumas’ se impusieron 3-0; mientras que en la segunda etapa, vencieron 3-1 a las de Puente Piedra. En ambos compromisos, coincidentemente, la central argentina Brenda Graff fue la figura.

