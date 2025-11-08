Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras la fecha 3. (Infobae Perú)

Hoy, sábado 8 de noviembre, arranca la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y habrán partidos emocionantes. Alianza Lima, Universitario de Deportes y San Martín son los tres equipos que mantienen su invicto, y le permite estar en la cima de la tabla de posiciones.

Las ‘blanquiazules’ son las dueñas absolutas de la competición: marchan en el primer lugar con seis puntos, y no tiene ningún set en contra. Sumó su segundo triunfo la jornada anterior tras derrotar por 3-0 a Deportivo Wanka con parciales de 25-12,25-15 y 25-16.

El equipo de Facundo Morando quedó listo para mantener su tendencia frente Olva Latino, quien le ganó a Kazoku No Perú. Las victorianas deberán sacar una victoria más para defender la punta.

Las 'blanquiazules' se impusieron 25-16 en el tercer parcial. (Latina TV)

Mientras que la ‘U’ festejó contra Atlético Atenea luego de ganarle por 3-0 con sets de 25-22, 25-22 y 25-18, y ahora buscarán repetir el resultado con Deportivo Soan, que no pudo con Circolo Sportivo Italiano y cayó por 3-1 con resultados de 25-23, 22-25, 18-25 y 9-25.

Las ‘pumas’ tienen dos victorias al igual que las ‘grones’, pero tiene un set en contra, y eso las ubica en la segunda posición. Y muy cerca están las ‘santas’, quienes también tienen el mismo puntaje, sin embargo tiene dos parciales en contra, y por ello, son terceras.

Las de Santa Anita se lucieron con Rebaza Acosta: le ganaron por 3-1 con 25-11, 25-23, 25-27 y 25-23. Buscará repetir la tendencia ante el cuadro de Pueblo Libre. Y las chorrillanas sufrieron su primera caída en la competencia después de perder por con Deportivo Géminis por 3-1. Deberá levantarse ante las ‘diosas’.

El puntazo de Daniela Muñoz que sentenció la victoria de las 'pumas'. (Video: Latina)

Así arrancarán las escuadras protagonistas del torneo nacional en el inicio de la tercera fecha. La ‘U’ y las de San Anita abriran la jornada este sábado 8 de noviembre, y las ‘íntimas’ harán lo suyo el domingo 9 de noviembre.

Tabla de posiciones en el inicio de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados y programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 8 de noviembre

Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web, aplicativo)

Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web, aplicativo)

Domingo 9 de noviembre

Deportivo Wanka vs Deportivo Géminis (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)

Regatas Lima vs Atlético Atenea (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

Alianza Lima vs Olva Latino (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)

Precio de entradas

Los boletos están disponibles en el portal Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles