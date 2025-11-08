Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase

Alianza Lima, Universitario y San Martín son los tres equipos que están invictos y buscarán mantener la tendencia en la tercera fecha de la competición. Entérate cómo van las ubicaciones

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley tras la fecha 3. (Infobae Perú)

Hoy, sábado 8 de noviembre, arranca la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 y habrán partidos emocionantes. Alianza Lima, Universitario de Deportes y San Martín son los tres equipos que mantienen su invicto, y le permite estar en la cima de la tabla de posiciones.

Las ‘blanquiazules’ son las dueñas absolutas de la competición: marchan en el primer lugar con seis puntos, y no tiene ningún set en contra. Sumó su segundo triunfo la jornada anterior tras derrotar por 3-0 a Deportivo Wanka con parciales de 25-12,25-15 y 25-16.

El equipo de Facundo Morando quedó listo para mantener su tendencia frente Olva Latino, quien le ganó a Kazoku No Perú. Las victorianas deberán sacar una victoria más para defender la punta.

Las 'blanquiazules' se impusieron 25-16 en el tercer parcial. (Latina TV)

Mientras que la ‘U’ festejó contra Atlético Atenea luego de ganarle por 3-0 con sets de 25-22, 25-22 y 25-18, y ahora buscarán repetir el resultado con Deportivo Soan, que no pudo con Circolo Sportivo Italiano y cayó por 3-1 con resultados de 25-23, 22-25, 18-25 y 9-25.

Las ‘pumas’ tienen dos victorias al igual que las ‘grones’, pero tiene un set en contra, y eso las ubica en la segunda posición. Y muy cerca están las ‘santas’, quienes también tienen el mismo puntaje, sin embargo tiene dos parciales en contra, y por ello, son terceras.

Las de Santa Anita se lucieron con Rebaza Acosta: le ganaron por 3-1 con 25-11, 25-23, 25-27 y 25-23. Buscará repetir la tendencia ante el cuadro de Pueblo Libre. Y las chorrillanas sufrieron su primera caída en la competencia después de perder por con Deportivo Géminis por 3-1. Deberá levantarse ante las ‘diosas’.

El puntazo de Daniela Muñoz que sentenció la victoria de las 'pumas'. (Video: Latina)

Tabla de posiciones en el inicio de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima, Universitario de Deportes y San Martín están en la cima de la tabla de posiciones, los tres equipos tienen 6 puntos, pero las diferencian los set en contra. Las ‘blanquiazules’ no tienen ninguno y eso les permite ser punteras, mientras que las ’pumas’ tiene uno y ocupan el segundo lugar y las ‘santas’ tienen dos quedándose con la tercera casilla.

Así arrancarán las escuadras protagonistas del torneo nacional en el inicio de la tercera fecha. La ‘U’ y las de San Anita abriran la jornada este sábado 8 de noviembre, y las ‘íntimas’ harán lo suyo el domingo 9 de noviembre.

Tabla de posiciones en el inicio de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados y programación de la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 8 de noviembre

  • Kazoku No Perú vs Rebaza Acosta (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)
  • Universidad San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web, aplicativo)
  • Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web, aplicativo)

Domingo 9 de noviembre

  • Deportivo Wanka vs Deportivo Géminis (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)
  • Regatas Lima vs Atlético Atenea (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)
  • Alianza Lima vs Olva Latino (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)
Así se jugará la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Precio de entradas

Los boletos están disponibles en el portal Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

