Perú Deportes

Regatas sufrió su segunda derrota en el inicio de la Liga Peruana de Vóley: fue sorprendido por Atenea en un partidazo

El equipo chorrillano no pudo recuperarse de su tropiezo en la jornada anterior y volvió a caer en esta primera etapa del torneo, dejando sensaciones negativas en el arranque de la temporada

Guardar
Regatas cayó 1-3 ante Regatas
Regatas cayó 1-3 ante Regatas por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley. Crédito: Regatas

Regatas Lima parte como uno de los principales candidatos al título en esta nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, que se perfila como una de las más competitivas de los últimos años. Sin embargo, el inicio del torneo no ha sido el esperado para el conjunto chorrillano, que tras disputarse tres fechas acumula dos derrotas y ha dejado dudas en su rendimiento.

Aunque su debut fue prometedor, con una sólida victoria ante Deportivo Wanka, el vigente subcampeón nacional no logró sostener el impulso inicial. En la segunda jornada, el sexteto dirigido por Horacio Bastit fue sorprendido por Géminis de Comas, y en esta nueva fecha volvió a tropezar frente a Atlético Atenea, un rival que, pese a su corta trayectoria en la máxima categoría, ha demostrado un crecimiento sostenido y se perfila como una de las revelaciones del campeonato.

El encuentro fue intenso de principio a fin y terminó con triunfo para el conjunto de de las ‘diosas’ por 3-1 (25-20, 25-22, 20-25 y 25-23). La gran figura del partido fue la argentina Nicole Pérez, quien se convirtió en una auténtica pesadilla para la defensa de Regatas. La atacante de Atenea firmó 31 puntos, guiando a su equipo hacia una victoria histórica y consagrándose como la MVP del encuentro.

Con esta nueva caída, Regatas acumula su segunda derrota consecutiva en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, generando preocupación entre sus hinchas. Los resultados negativos han dejado momentáneamente al club chorrillano en el sexto lugar de la tabla, con solo tres puntos sumados en lo que va de la primera etapa del certamen.

Atenea sorprendió y derrotó 3-1
Atenea sorprendió y derrotó 3-1 a Regatas Lima. Crédito: Regatas

A pesar del difícil comienzo, el elenco dirigido por Bastit confía en recuperar su mejor versión en las próximas jornadas y reencontrarse con el nivel que lo llevó a disputar la final de la temporada pasada. El cuadro ‘regatino’ tiene el talento y la experiencia para revertir el momento y volver a posicionarse entre los grandes favoritos del torneo.

Regatas y un inicio preocupante

Regatas Lima, el club más exitoso en la historia del vóley peruano, atraviesa un inicio de temporada que genera preocupación. Acostumbrado a ser protagonista y a luchar por el título, el conjunto chorrillano no ha mostrado su mejor versión en las primeras fechas de la nueva campaña. Las derrotas consecutivas ante Géminis y Atlético Atenea han dejado sensaciones negativas y reflejan un arranque irregular para el vigente subcampeón nacional.

El elenco dirigido por Horacio Bastit, que representará al Perú en el Sudamericano de Clubes 2026, sabe que las expectativas son altas. El cuerpo técnico busca corregir los errores cometidos y recuperar la solidez mostrada en campañas anteriores. El reto inmediato será reencontrarse con su mejor juego para volver a posicionarse entre los candidatos al título.

Atenea y una victoria que confirma su crecimiento

Atlético Atenea continúa sorprendiendo y consolidándose como uno de los equipos revelación del torneo. Con su triunfo ante Regatas, alcanzó su segunda victoria de la temporada, tras haber vencido en la primera fecha a Circolo Sportivo Italiano por 3-1. En la jornada siguiente, le jugó de igual a igual a Universitario, aunque terminó cayendo en sets corridos. Esta vez, logró su triunfo más resonante: derrotar al club más ganador del país y actual subcampeón.

Con poco más de un año en la máxima categoría, el conjunto de las ‘diosas’ demuestra un crecimiento sostenido. Rápidamente se adaptó al nivel competitivo de la Liga Nacional y mantiene un estilo ordenado y ambicioso. Luego de ser protagonista en su primera temporada dentro del top 8, Atenea apunta a consolidarse entre los equipos fuertes del campeonato y parece ir por el camino correcto.

Temas Relacionados

Regatas LimaAtlético AteneaLiga Peruana de Vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ya se juega el cuarto set. El equipo ‘blanquiazul’ gana 2-1 y está a un parcial de concretar su victoria. Sigue las incidencias del enfrentamiento desde el Coliseo Miguel Grau

Alianza Lima vs Olva Latino

Nicole Pérez brilló en la victoria de Atenea vs Regatas Lima y confía en el potencial del equipo: “Podemos estar entre las cinco mejores”

La atacante argentina se erigió como la máxima anotadora en el encuentro liguero y se ubica en la primera posición en la lista de artilleras de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Nicole Pérez brilló en la

Basquetbolista juvenil peruano se sumará a las filas de Boca Juniors, aseguró entrenador de la selección nacional

Brunno Ponce de León, destacado deportista peruano, dejará su natal Trujillo para mudarse a Buenos Aires, donde defenderá la camiseta del último campeón de la liga argentina de básquet

Basquetbolista juvenil peruano se sumará

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase

Continúa la acción en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Entérate cómo van las ubicaciones durante el desarrollo de la tercera jornada

Tabla de posiciones de la

Sport Huancayo II se coronó campeón de la primera edición de la Liga 3 y disputará la segunda división del fútbol peruano

El cuadro filial dirigido por el paraguayo Pedro Garay igualó a uno con Estudiantil CNI, pero celebró en el IPD de Huancayo por la victoria en Iquitos

Sport Huancayo II se coronó
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez removió a la

Tomás Gálvez removió a la fiscal que lo investigaba por el caso Cuellos Blancos y ahora va por todo el equipo especial

Ministro Vicente Tiburcio pidió la renuncia de asesora por colocar “conflicto armado interno” en su tesis

Congresista Roberto Sánchez viajó a México y se habría reunido con Lilia Paredes para gestionar asilo de Betssy Chávez

Nadine Heredia pide bloquear su extradición desde Brasil, el arresto internacional y anular pruebas del caso Odebrecht

Defensa de Betssy Chávez acordó un mes atrás que la expremier debía asilarse: así se gestionó el refugio en México

ENTRETENIMIENTO

Diane Kruger y Anamaria Vartolomei

Diane Kruger y Anamaria Vartolomei revelaron a Infobae Perú la fuerza femenina detrás de The Seduction, la nueva serie de HBO Max

Películas para ver esta noche en Netflix Perú

El Valor de la Verdad EN VIVO: Susy Díaz promete una noche inolvidable donde hablará de política, amores y escándalos

Santos Bravos, retos durante su proceso de formación, anécdotas y su especial mensaje: “Perú es clave”

Santi Lesmes, su apoyo a Maju Mantilla y la llegada de Michelle Soifer y Ricardo Rondón a Arriba mi Gente: “Hay para todos”

DEPORTES

Alianza Lima vs Olva Latino

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Nicole Pérez brilló en la victoria de Atenea vs Regatas Lima y confía en el potencial del equipo: “Podemos estar entre las cinco mejores”

Basquetbolista juvenil peruano se sumará a las filas de Boca Juniors, aseguró entrenador de la selección nacional

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así marchan los equipos tras inicio fecha 3 de la primera fase

Sport Huancayo II se coronó campeón de la primera edición de la Liga 3 y disputará la segunda división del fútbol peruano