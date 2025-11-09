Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Programación de partidos que resta de la fecha 3

Las ‘blanquiazules’ se medirán con su similar hoy, domingo 9 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario establecido es a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:00 horas.

A qué hora juega Alianza Lima vs Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los hinchas de Alianza Lima podrán seguir el tercer duelo del equipo de sus amores por la señal abierta de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y aplicativo oficial de la casa televisora. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de las protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

Los boletos se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus . Los ‘voleilovers’ tienen chances de poder asegurar su asiento para alentar a su equipo favorito.

Olva Latino debutó con Universidad de San Martín y perdió por 3-1 con parciales de 25-22, 9-25, 22-25 y 16-25. Esos resultados le permitió ubicarse en la novena posición con 2 puntos.

El equipo del técnico Walter Lung llegará motivado tras sacar triunfazo frente Kazoku No Perú por 3-2 con set de 17-25, 25-23, 20-25, 30-32 y 16-14. Esa fue su primera victoria en la competición y buscarán festejar uno más frente Alianza Lima.

El equipo de Facundo Morando festejó contra Deportivo Wanka con un contundente 3-0 con parciales de 25-12,25-15 y 25-16 en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 2. Las bicampeonas se alistan para asumir otro reto en la temporada: Mundial de Clubes 2025 de vóley , que arrancará el próximo martes 9 al domingo 14 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.

Las ‘blanquiazules’ están a paso firme rumbo al titulo nacional, tiene dos triunfos consecutivos y está invicto en el arranque de temporada. Y como si fuera poco, son los líderes de la competencia con 6 puntos y no tiene sets en contra, eso le permite adueñarse de la tabla de posiciones sacando ventaja a Universitario de Deportes y San Martín , sus perseguidores.

¡Domingo de vóley! Alianza Lima se enfrentará a Olva Latino en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 . Las ‘blanquiazules’ buscarán defender su invicto y el liderato absoluto del torneo nacional.

