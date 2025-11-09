Perú Deportes

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ buscarán defender el liderato y su invicto en la competencia: tiene dos triunfos consecutivos. Sigue las incidencias del emocionate cotejo

23:57 hsAyer

¡Domingo de vóley! Alianza Lima se enfrentará a Olva Latino en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Las ‘blanquiazules’ buscarán defender su invicto y el liderato absoluto del torneo nacional.

23:56 hsAyer

¿Cómo llega Alianza Lima al partido?

Las ‘blanquiazules’ están a paso firme rumbo al titulo nacional, tiene dos triunfos consecutivos y está invicto en el arranque de temporada. Y como si fuera poco, son los líderes de la competencia con 6 puntos y no tiene sets en contra, eso le permite adueñarse de la tabla de posiciones sacando ventaja a Universitario de Deportes y San Martín, sus perseguidores.

El equipo de Facundo Morando festejó contra Deportivo Wanka con un contundente 3-0 con parciales de 25-12,25-15 y 25-16 en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 2. Las bicampeonas se alistan para asumir otro reto en la temporada: Mundial de Clubes 2025 de vóley, que arrancará el próximo martes 9 al domingo 14 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.

23:56 hsAyer

¿Cómo llega Olva Latino al partido?

El equipo del técnico Walter Lung llegará motivado tras sacar triunfazo frente Kazoku No Perú por 3-2 con set de 17-25, 25-23, 20-25, 30-32 y 16-14. Esa fue su primera victoria en la competición y buscarán festejar uno más frente Alianza Lima.

Olva Latino debutó con Universidad de San Martín y perdió por 3-1 con parciales de 25-22, 9-25, 22-25 y 16-25. Esos resultados le permitió ubicarse en la novena posición con 2 puntos.

23:56 hsAyer

Precios de entradas

Los boletos se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus. Los ‘voleilovers’ tienen chances de poder asegurar su asiento para alentar a su equipo favorito.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

23:56 hsAyer

Dónde ver Alianza Lima vs Olva Latino

Los hinchas de Alianza Lima podrán seguir el tercer duelo del equipo de sus amores por la señal abierta de Latina Televisióna través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y aplicativo oficial de la casa televisora. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de las protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

23:56 hsAyer

A qué hora juega Alianza Lima vs Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘blanquiazules’ se medirán con su similar hoy, domingo 9 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario establecido es a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:00 horas.

23:55 hsAyer

Programación de partidos que resta de la fecha 3

Domingo 9 de noviembre

  • Deportivo Wanka vs Deportivo Géminis (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina web y aplicativo)
  • Regatas Lima vs Atlético Atenea (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)
  • Alianza Lima vs Olva Latino (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau / Latina Televisión, web y aplicativo)
