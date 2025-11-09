Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¡Domingo de vóley! Alianza Lima se enfrentará a Olva Latino en el Coliseo Miguel Grau por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Las ‘blanquiazules’ buscarán defender su invicto y el liderato absoluto del torneo nacional.
Las ‘blanquiazules’ están a paso firme rumbo al titulo nacional, tiene dos triunfos consecutivos y está invicto en el arranque de temporada. Y como si fuera poco, son los líderes de la competencia con 6 puntos y no tiene sets en contra, eso le permite adueñarse de la tabla de posiciones sacando ventaja a Universitario de Deportes y San Martín, sus perseguidores.
El equipo de Facundo Morando festejó contra Deportivo Wanka con un contundente 3-0 con parciales de 25-12,25-15 y 25-16 en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 2. Las bicampeonas se alistan para asumir otro reto en la temporada: Mundial de Clubes 2025 de vóley, que arrancará el próximo martes 9 al domingo 14 de diciembre en Sao Paulo, Brasil.
El equipo del técnico Walter Lung llegará motivado tras sacar triunfazo frente Kazoku No Perú por 3-2 con set de 17-25, 25-23, 20-25, 30-32 y 16-14. Esa fue su primera victoria en la competición y buscarán festejar uno más frente Alianza Lima.
Olva Latino debutó con Universidad de San Martín y perdió por 3-1 con parciales de 25-22, 9-25, 22-25 y 16-25. Esos resultados le permitió ubicarse en la novena posición con 2 puntos.
Los boletos se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus. Los ‘voleilovers’ tienen chances de poder asegurar su asiento para alentar a su equipo favorito.
- General: S/. 20.00 soles
- Sur: S/. 25.00 soles
- Norte: S/. 25.00 soles
- Oriente: S/. 35.00 soles
- Occidente: S/. 45.00 soles
Los hinchas de Alianza Lima podrán seguir el tercer duelo del equipo de sus amores por la señal abierta de Latina Televisióna través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y aplicativo oficial de la casa televisora. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de las protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.
Las ‘blanquiazules’ se medirán con su similar hoy, domingo 9 de noviembre, en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario establecido es a las 17:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 18:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 19:00 horas.
Domingo 9 de noviembre