Natalia Málaga regresa con triunfo a la Liga Peruana de Vóley: debut ideal con Géminis para iniciar una nueva era

La entrenadora nacional consiguió su primera victoria al mando del cuadro de Comas, que se impuso con autoridad por 3-0 ante Deportivo Wanka en la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley

El equipo de Comas se impuso 3-0 sobre Deportivo Wanka en la tercera fecha del campeonato. (Video: Latina)

El esperado regreso de Natalia Málaga al banquillo de la Liga Peruana de Vóley comenzó de la mejor manera. La reconocida entrenadora nacional debutó oficialmente con una victoria contundente de Deportivo Géminis sobre Deportivo Wanka por 3-0, en un partido válido por la tercera fecha del torneo disputado este fin de semana en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Los parciales del encuentro fueron 25-19, 26-24 y 25-14, reflejando la superioridad del equipo de Comas, que mostró orden, energía y una actitud renovada en la cancha, factores que marcaron el inicio del nuevo ciclo bajo la dirección de una de las estrategas más emblemáticas del vóley peruano.

Desde el primer set, Géminis impuso su ritmo y aprovechó los errores de su rival para tomar el control del juego. Con una ofensiva efectiva y una defensa más sólida que en presentaciones anteriores, el cuadro dirigido por Málaga logró mantener la ventaja en los momentos clave, especialmente en un segundo set más reñido que terminó definiéndose por 26-24.

En el tercer parcial, el sexteto de Comas mostró su mejor versión: dominó de principio a fin con una actuación más cohesionada y un ataque efectivo que le permitió cerrar el encuentro con autoridad por 25-14. Deportivo Wanka no logró sostener el ritmo ni contener la intensidad de su rival. La dominicana Vielka Peralta fue la máxima anotadora con 15 puntos, seguida por su compatriota Florangel Terrero con 14.

El triunfo no solo marca los primeros tres puntos de la era Natalia Málaga, sino que también representa una inyección anímica clave para un plantel decidido a recuperar protagonismo en la Liga Peruana de Vóley. Géminis busca dejar atrás la irregular campaña pasada —en la que no logró superar la fase inicial— y consolidarse nuevamente entre los equipos protagonistas del campeonato

