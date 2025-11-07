Partidos de hoy, viernes 7 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, viernes 7 de noviembre, la jornada tendrá partidos emocionantes: Universitario de Deportes celebrará su tricampeonato, Sporting Cristal buscará celebrar un triunfo en su casa, Cusco FC saldrá a recuperar el segundo lugar del Torneo Clausura 2025, y mucho más.

Los ‘dorados’ abrirán la fecha frente Sport Boys en Cusco por la fecha 18, tendrán la misión de asegurar el triunfo para arrebatarle la segunsa casilla a Alianza Lima de la tabla acumulada en la lucha por los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026: tiene 65 puntos, uno más que la escuadra ‘imperial’.

Mientras que los ‘cerveceros’ recibirán a Cienciano en su condición de local mentalizado en el repechaje por un cupo al torneo internacional de la próxima temporada. Paulo Autuori no contará con Christofer Gonzales por lesión.

Horarios del Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Clausura 2025

Por su lado, la ‘U’ vivirá una noche inolvidable porque tendrá la premiación por su tercer título nacional de la Liga 1. El equipo de Jorge Fossati enfrentará a Deportivo Garcilaso en su casa que lucirá un lleno total, ningún hincha se perderá la fiesta del tricampeonato.

El duelo con el ‘rico Garci’ es para completar el fixture porque los ‘cremas’ aseguraron su trofeo ante ADT en Tarma, el pasado domingo 26 de octubre. Mientras que el cuadro cusqueño quiere asegurar su cupo a la Copa Sudamericana 2026: marcha séptimo con 51 puntos en la tabla acumulada.

Partidos de Liga 1

- Cusco FC vs Sport Boys (13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Partido de LaLiga

- Elche vs Real Sociedad (15:00 horas / estadio Manuel Martínez Valero / ESPN 2, Disney Plus)

Partido de Bundesliga

- Werder Bremen vs Wolfsburg (14:30 horas / Weserstadion / Disney Plus)

Partido de Serie A

- Pisa vs Cremonese (14:45 horas / Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani / ESPN 4, Disney Plus)

Partido de Ligue 1

- París FC vs Rennes (14:45 horas / estadio Charléty / Disney Plus)

Partido de Primeira Liga

- Estoril vs Arouca (15:15 horas / estadio António Coimbra da Mota / GOLTV)

Partido de fútbol argentino

- Rosario Central vs San Lorenzo (19:00 horas / estadio Gigante de Arroyito / TyC Sports)

Partido de fútbol chileno

- Unión La Calera vs Deportes Iquique (18:00 horas / estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar / Max, TNT Sports)

Partidos de fútbol colombiano

- Envigado vs Millonarios (15:30 horas / estadio Polideportivo Sur / Win Sports)

- Deportivo Pereira vs Medellín (18:15 horas / estadio Hernán Ramírez Villegas / Win Sports)

- Deportes Tolima vs Llaneros (20:20 horas / estadio Manuel Murillo Toro / Win Sports)

Partido de fútbol ecuatoriano

- Deportivo Cuenca vs Macará (19:00 horas / estadio Alejandro Serrano Aguilar / Canal del Fútbol, Zapping)

Partido de fútbol paraguayo

- Deportivo Recoleta vs Sportivo Luqueño (16:30 horas / estadio Roque F. Batelhana / Tigo Sports+)

Partidos de fútbol uruguayo

- Miramar Misiones vs Racing (14:30 horas / Parque Palermo / Disney Plus)

- Cerro Largo vs Liverpool (17:30 horas / estadio Municipal Arq. Antonio Eleuterio Ubilla / Disney Plus)

Partidos del Mundial Sub 17

- El Salvador Sub-17 vs Colombia Sub-17 (07:30 horas / Complejo Deportivo de Aspire / DIRECTV, DGO)

- Inglaterra Sub-17 vs Haití Sub-17 (07:30 horas / estadio Aspire Zone Pitch 3 / DIRECTV, DGO)

- Alemania Sub-17 vs Corea del Norte Sub-17 (08:00 horas / estadio Aspire Zone Pitch 1 / DIRECTV, DGO)

- Egipto Sub-17 vs Venezuela Sub-17 (08:30 horas / estadio Aspire Zone Pitch 5 / DIRECTV, DGO)

- México Sub-17 vs Costa de Marfil Sub-17 (09:45 horas / estadio Aspire Zone Pitch 2 / DIRECTV, DGO)

- Suiza Sub-17 vs Corea del Sur Sub-17 (10:45 horas / estadio Aspire Zone Pitch 4 / DIRECTV, DGO)

- Zambia Sub-17 vs Honduras Sub-17 (10:45 horas / estadio Aspire Zone Pitch 9 / DIRECTV, DGO)

- Brasil Sub-17 vs Indonesia Sub-17 (10:45 horas / estadio Aspire Zone Pitch 7 / DIRECTV, DGO)