Perú Deportes

Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cremas’ vuelven al Monumental, pero lo hacen con el rótulo de tricampeones. El choque contra los cusqueños tan solo será un preámbulo para la enorme fiesta que se vivirá en Ate

Guardar
José Rivera celebrando un gol
José Rivera celebrando un gol contra Deportivo Garcilaso. - Crédito: Difusión

Se prevé que 80.0000 espectadores acudirán al recinto de Ate, con alegría desbordante, para darle la bienvenida que se merece a Universitario de Deportes, tras tirar de épica contra ADT y así llevarse la Liga 1 por tercera vez consecutiva. El invitado de la fiesta de gala será el Deportivo Garcilaso, que le tocará lidiar con un oponente de envergadura local.

Los de Jorge Fossati vuelven al estadio Monumental, pero con el rótulo de tricampeón nacional después de 25 años. Los ‘cremas’ han tenido más de una semana de descanso, desde su última aparición heroica en la ciudad de Tarma, y saldrán con un ánimo renovado frente a su público para medirse con los cusqueños.

La felicidad estará instaurada en cada una de las graderías. Ningún simpatizante de la ‘U’ querrá perderse el ingreso del vigente y revalidado monarca a la hierba del escenario de Ate. El encuentro, que se asumirá con una entera responsabilidad para mantener el invicto regular, dará pie luego a una espectacular fiesta para celebrar el logro deportivo, que se extenderá hasta pasada la medianoche.

En esta inolvidable exhibición, Universitario tendrá a disposición a todos sus efectivos —salvo a Sebastián Britos en expulsión— y sobre todo en ataque a su mayor estrella: Alex Valera, goleador incontestable que, además, se presentará en sociedad con un particular peinado, en honor a Ronaldo Nazário, como parte de una promesa cumplida por la consecución del tricampeonato.

El cuadro 'crema' derrotó 1-0 a los cusqueños y quedaron a un empate del título. (Video: L1MAX)

El Deportivo Garcilaso no quiere ser una simple comparsa en medio del espectáculo que se prepara. Llega a la capital con la firme consigna de robar unidades que contribuyan en el objetivo de reforzar el acceso a la edición próxima de la Copa Sudamericana 2026. De ahí que el delantero Pablo Erustes se tome este examinatorio como un verdadero reto.

Y de cumplir con lo suyo, es decir hacerse presente en el tablero electrónico, quizás active las alarmas en la ‘U’ para aterrizar la idea de llevarlo al equipo para la próxima temporada. Por ahora, eso sí, ese tema es solo un trascendido que podría tomar forma con el transcurrir de las semanas.

Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2025

El Universitario vs Deportivo Garcilaso será transmitido por GOLPERU, canal dueño de los derechos de televisión de los partidos de local de los ‘cremas’. Los hinchas podrán seguir el partido mediante el canal 14 o 714 HD de Movistar TV.

Asimismo, este encuentro se emitirá por la aplicación llamada Movistar Play, que es gratuita para todos los usuarios de Movistar. Finalmente, Infobae Perú hará la cobertura con la previa y el minuto a minuto en su página web. ¡No te lo puedes perder!

Horario de Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2025

Según el calendario oficial de la Liga 1 2025, Universitario y Deportivo Garcilaso se medirán HOY, viernes 7 de noviembre. El partido, válido por la jornada 18° del Torneo Clausura, comenzará a las 21:00 horas y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

Posibles alineaciones del Universitario vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2025

- Universitario: Miguel Vargas; Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Anderson Santamaría; Andy Polo, José Carabalí, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes; Alex Valera, Jairo Vélez. DT: Jorge Fossati.

- Deportivo Garcilaso: Patrick Zubczuk; Erick Canales, Aldair Salazar, Carlos Beltrán, José Gallardo; Xavi Moreno, Jefferson Portales, Inti Garrafa; Pablo Erustes, Kevin Sandoval, José Luis Sinisterra. DT: Carlos Bustos.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesLiga 1Deportivo Garcilasoperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro ‘crema’ pretende estirar su invicto en la temporada cuando reciba al ‘pedacito de cielo’, para luego festejar el tricampeonato ante sus hinchas. Sigue las incidencias

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ buscarán el triunfo frente al ‘papá’ para asegurar el tercer lugar en los ‘play offs’ para la Copa Libertadores 2026. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Sporting Cristal vs Cienciano EN

Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ reciben a los cusqueños en el Alberto Gallardo con un único objetivo: ganar para llegar un envión anímico importante a los playoffs. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Dónde ver Sporting Cristal vs

Gerente deportivo de Sporting Cristal aseguró que Gustavo Cazonatti y Luis Iberico “están listos” para afrontar los play-offs de Liga 1

Gustavo Zeballos sostuvo que ambos futbolistas se encuentran listos para integrar la convocatoria de Paulo Autuori de cara a las semifinales por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Gerente deportivo de Sporting Cristal

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El condimento especial de este duelo será la celebración del tricampeonato de los ‘cremas’, quienes serán condecorados luego del encuentro ante los cusqueños. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier contradice al jefe del

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Cuellos Blancos: implican a César Acuña en supuestas gestiones para favorecer a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación

Claudia Sheinbaum tiene nexos con el narcotráfico e interviene sobre Perú para ocultar sus “problemas”, señala fujimorista en Congreso

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martinez revela motivo del

Melanie Martinez revela motivo del quiebre de la relación entre Christian Domínguez y su hija: “Él le dio autorización al enamorado”

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

Melanie Martínez contó que Christian Domínguez ignoró a su hija tras audiencia, pese a que ella lo abrazó: “Ahí se quiebra”

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente: “No tenemos nada de que hablar”

Melanie Martínez llora por lo vivido en audiencia con Christian Domínguez: “¿Cuándo me voy a librar de este hombre?”

DEPORTES

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN

Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gerente deportivo de Sporting Cristal aseguró que Gustavo Cazonatti y Luis Iberico “están listos” para afrontar los play-offs de Liga 1

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025