Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¡Viernes de partido! Sporting Cristal se enfrentará a Cienciano a las 15:15 horas en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025. Los ‘celestes’ están obligados a sacar un triunfo para alcanzar un mejor lugar en los ‘play offs’ de la Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal mantiene como meta alcanzar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Para lograrlo, primero debe pasar el ‘play offs’, donde Alianza Lima y Cusco FC se presentan como los rivales más cercanos en la disputa por la clasificación. Paulo Autuori enfrenta el reto con un equipo que en los últimos cinco partidos registró dos victorias y tres derrotas, lo que evidencia cierta irregularidad en su rendimiento.
La victoria más reciente llegó en el duelo frente a Comerciantes Unidos, partido en el que Sporting Cristal ganó 4-1 como visitante y que lo posicionó en el cuarto lugar en la tabla acumulada del campeonato nacional.
Para la etapa decisiva del torneo, la plantilla contará con una sola ausencia notable: Christofer Gonzales, quien se encuentra inhabilitado por una lesión en la rodilla, quedando fuera de toda actividad hasta el cierre de la Liga 1 2025. A excepción de ‘Canchita’, el resto de los jugadores se mantiene disponible, lo que permite al cuerpo técnico planificar con casi todos sus recursos la recta final y mantener las aspiraciones internacionales intactas.
Cienciano busca asegurar un lugar en un torneo internacional para la próxima temporada. Actualmente ocupa el octavo puesto con 47 puntos, igual que Los Chankas, pero se mantiene por encima debido a la diferencia de goles.
La pelea por acceder a la Copa Sudamericana 2026 está muy disputada, lo que obliga al equipo a sumar victorias para consolidar su posición. Debido a su desempeño irregular, el ‘papá’ necesita conseguir un resultado positivo en su visita al estadio de Sporting Cristal para cumplir su objetivo y no perder terreno frente a sus rivales en la tabla de posiciones.
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Santiago González, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori
Cienciano: Juan Bolado, Leonel Galeano, Maximiliano Amondarain, Jimmy Valoyes, Claudio Torrejón, Santiago Arias, Cristian Neira, Agustín González, Alejandro Hohberg, Beto da Silva y Carlos Garcés. DT: Carlos Desio
El crucial choque será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, plataforma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.
Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el estadio Alberto Gallardo con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.
Los ‘celestes’ recibirán al ‘papá’ hoy, viernes 7 de noviembre, en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025. El horario establecido es a las 15:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:15 horas.
Los boletos están disponibles en el portal de Joinnus.
- Popular: S/. 19.90 soles
- Oriente Lateral: S/. 29.90 soles
- Oriente Central Butaca: S/. 39.90 soles
- Occidente Lateral: S/. 59.90 soles
- Occidente Butaca Zona D: S/. 69.90 soles
- Occidente Butaca Zona C: S/. 79.90 soles
- Occidente Butaca Zona B: S/. 94.90 soles
- Occidente Butaca Zona A: S/. 99.90 soles
- Occidente VIP: S/. 129.90 soles
- Palco: S/. 149.90 soles