Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Cienciano vs Sporting Cristal: dónde ver partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal se enfrenta hoy, viernes 7 de noviembre, a Cienciano en el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este encuentro está pactado para las 15:15 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

Cristal aseguró su presencia en los playoffs por el cupo de Perú 2 para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Paulo Autuori ya no tiene opciones de alcanzar el segundo lugar de la tabla acumulada, por lo que utilizará sus últimos dos partidos para reforzar el aspecto anímico antes de disputar la instancia decisiva del torneo.

En la fecha anterior, el conjunto ‘celeste’ goleó 4-1 a Comerciantes Unidos en condición de visitante, resultado destacado por el doblete de Irven Ávila -quien superó a Luis Alberto Bonnet en la lista de máximo anotadores del club- y los tantos de Maxloren Castro y Santiago González. Esta victoria fue determinante para recargar confianza.

En el tramo final de la temporada, el técnico brasileño enfrentará la dificultad de no contar con Christofer Gonzales debido a una lesión ligamentaria en la rodilla, una baja sensible en el armado del equipo. La escuadra de La Florida buscará seguir afinando su funcionamiento colectivo y llegar en buen estado futbolístico y emocional a los playoffs, donde intentará quedarse con el boleto internacional.

Goles y resumen de la victoria de los 'celestes' ante las 'águilas cutervinas'. (Video: Cristal TV)

Cienciano busca asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa Sudamericana y pelea punto a punto por permanecer en la zona de clasificación internacional. Actualmente, el conjunto cusqueño ocupa la séptima posición con 47 puntos, los mismos que Los Chankas, aunque los supera por diferencia de goles. La definición será ajustada: restan dos jornadas y cada punto puede marcar el futuro internacional del equipo.

En la fecha pasada, el ‘papá’ se impuso en un duelo clave ante Juan Pablo II. A pesar de comenzar en desventaja por el tanto de Mauricio Affonso, el equipo revirtió el marcador con goles de Jimmy Valoyes y Osnar Noronha en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El resultado afianzó su objetivo y mantuvo vivas las aspiraciones de alcanzar un lugar en el torneo continental.

Osnar Noronha marcó el gol de la victoria de Cienciano ante Juan Pablo II.

Horario de Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura 2025

El árbitro dará el pitazo inicial en el Gallardo a las 15:15 horas de Perú. Si te encuentras en otro países, revisa la siguiente programación: a las 14:15 horas de México; a las 15:15 horas de Ecuador y Colombia; a las 16:15 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 17:15 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura 2025

El Sporting Cristal vs Cienciano será transmitido por L1 Max, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que se puede encontrar en las parrillas de los diferentes teleoperadores como Best Cable, Win, DirecTV, Claro, entre otros más. Además, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play, la cual es de paga.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este compromiso en su sitio web y en esta nota. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Sporting Cristal chocará con Cienciano por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Santiago González, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori

- Cienciano: Juan Bolado, Leonel Galeano, Maximiliano Amondarain, Jimmy Valoyes, Claudio Torrejón, Santiago Arias, Cristian Neira, Agustín González, Alejandro Hohberg, Beto da Silva y Carlos Garcés. DT: Carlos Desio