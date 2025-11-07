Perú Deportes

Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ reciben a los cusqueños en el Alberto Gallardo con un único objetivo: ganar para llegar un envión anímico importante a los playoffs. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Guardar
Cienciano vs Sporting Cristal: dónde
Cienciano vs Sporting Cristal: dónde ver partido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal se enfrenta hoy, viernes 7 de noviembre, a Cienciano en el marco de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este encuentro está pactado para las 15:15 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito de San Martín de Porres.

Cristal aseguró su presencia en los playoffs por el cupo de Perú 2 para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El equipo dirigido por Paulo Autuori ya no tiene opciones de alcanzar el segundo lugar de la tabla acumulada, por lo que utilizará sus últimos dos partidos para reforzar el aspecto anímico antes de disputar la instancia decisiva del torneo.

En la fecha anterior, el conjunto ‘celeste’ goleó 4-1 a Comerciantes Unidos en condición de visitante, resultado destacado por el doblete de Irven Ávila -quien superó a Luis Alberto Bonnet en la lista de máximo anotadores del club- y los tantos de Maxloren Castro y Santiago González. Esta victoria fue determinante para recargar confianza.

En el tramo final de la temporada, el técnico brasileño enfrentará la dificultad de no contar con Christofer Gonzales debido a una lesión ligamentaria en la rodilla, una baja sensible en el armado del equipo. La escuadra de La Florida buscará seguir afinando su funcionamiento colectivo y llegar en buen estado futbolístico y emocional a los playoffs, donde intentará quedarse con el boleto internacional.

Goles y resumen de la victoria de los 'celestes' ante las 'águilas cutervinas'. (Video: Cristal TV)

Cienciano busca asegurar su presencia en la próxima edición de la Copa Sudamericana y pelea punto a punto por permanecer en la zona de clasificación internacional. Actualmente, el conjunto cusqueño ocupa la séptima posición con 47 puntos, los mismos que Los Chankas, aunque los supera por diferencia de goles. La definición será ajustada: restan dos jornadas y cada punto puede marcar el futuro internacional del equipo.

En la fecha pasada, el ‘papá’ se impuso en un duelo clave ante Juan Pablo II. A pesar de comenzar en desventaja por el tanto de Mauricio Affonso, el equipo revirtió el marcador con goles de Jimmy Valoyes y Osnar Noronha en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El resultado afianzó su objetivo y mantuvo vivas las aspiraciones de alcanzar un lugar en el torneo continental.

Osnar Noronha marcó el gol
Osnar Noronha marcó el gol de la victoria de Cienciano ante Juan Pablo II.

Horario de Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura 2025

El árbitro dará el pitazo inicial en el Gallardo a las 15:15 horas de Perú. Si te encuentras en otro países, revisa la siguiente programación: a las 14:15 horas de México; a las 15:15 horas de Ecuador y Colombia; a las 16:15 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 17:15 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay.

Dónde ver Sporting Cristal vs Cienciano por Torneo Clausura 2025

El Sporting Cristal vs Cienciano será transmitido por L1 Max, canal de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), que se puede encontrar en las parrillas de los diferentes teleoperadores como Best Cable, Win, DirecTV, Claro, entre otros más. Además, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play, la cual es de paga.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este compromiso en su sitio web y en esta nota. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

Sporting Cristal chocará con Cienciano
Sporting Cristal chocará con Cienciano por la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Santiago González, Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro e Irven Ávila. DT: Paulo Autuori

- Cienciano: Juan Bolado, Leonel Galeano, Maximiliano Amondarain, Jimmy Valoyes, Claudio Torrejón, Santiago Arias, Cristian Neira, Agustín González, Alejandro Hohberg, Beto da Silva y Carlos Garcés. DT: Carlos Desio

Temas Relacionados

Sporting CristalCiencianoLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Gerente deportivo de Sporting Cristal aseguró que Gustavo Cazonatti y Luis Iberico “están listos” para afrontar los play-offs de Liga 1

Gustavo Zeballos sostuvo que ambos futbolistas se encuentran listos para integrar la convocatoria de Paulo Autuori de cara a las semifinales por un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Gerente deportivo de Sporting Cristal

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El condimento especial de este duelo será la celebración del tricampeonato de los ‘cremas’, quienes serán condecorados luego del encuentro ante los cusqueños. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Limeños y cusqueños se verán las caras en un duelo atractivo que promete sacar chispas, ya que ambos cuentan con grandes planteles. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Sporting

Cinco equipos en la cuerda floja: duelos decisivos de la penúltima fecha y la batalla por la permanencia en la Liga 1 2025

A dos jornadas del final, Comerciantes Unidos, UTC, Juan Pablo II College, Ayacucho FC y Alianza Universidad viven horas de máxima tensión en su intento por evitar la Liga 2

Cinco equipos en la cuerda

Nolberto Solano sueña en grande: “Algún día me gustaría dirigir en la Premier League, ese es el reto”

‘Nobby’ no renuncia a la idea de ubicarse en la parcela técnica del campeonato que lo encumbró como leyenda en Europa. “Tengo que demostrar mi valía como entrenador”, mencionó

Nolberto Solano sueña en grande:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Premier contradice al jefe del

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

Cuellos Blancos: implican a César Acuña en supuestas gestiones para favorecer a Tomás Gálvez, fiscal de la Nación

Claudia Sheinbaum tiene nexos con el narcotráfico e interviene sobre Perú para ocultar sus “problemas”, señala fujimorista en Congreso

CADE 2025: ¿Qué buscan los votantes? Peruanos apuestan por candidatos sin antecedentes de corrupción

Óscar del Portal postularía como diputado por Lima con el partido SíCreo, de Carlos Espá

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martinez revela motivo del

Melanie Martinez revela motivo del quiebre de la relación entre Christian Domínguez y su hija: “Él le dio autorización al enamorado”

La historia de amor y dolor entre Melanie Martínez y Christian Domínguez: del romance adolescente, la infidelidad y el conflicto legal actual

Melanie Martínez contó que Christian Domínguez ignoró a su hija tras audiencia, pese a que ella lo abrazó: “Ahí se quiebra”

Melanie Martínez expone los mensajes de Christian Domínguez y sus padres a su hija adolescente: “No tenemos nada de que hablar”

Melanie Martínez llora por lo vivido en audiencia con Christian Domínguez: “¿Cuándo me voy a librar de este hombre?”

DEPORTES

Dónde ver Universitario vs Deportivo

Dónde ver Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gerente deportivo de Sporting Cristal aseguró que Gustavo Cazonatti y Luis Iberico “están listos” para afrontar los play-offs de Liga 1

A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso HOY: partido en el Monumental por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cienciano HOY: partido en el Gallardo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Cinco equipos en la cuerda floja: duelos decisivos de la penúltima fecha y la batalla por la permanencia en la Liga 1 2025