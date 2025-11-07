Perú Deportes

Golazo de tiro libre de Martín Távara para la agónica victoria de Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

El volante peruano ejecutó un perfecto disparo al segundo palo para el 2-1 definitivo en el estadio Alberto Gallardo

El volante puso el gol de la victoria en el Gallardo. (Video: L1MAX)

El viernes 7 de noviembre, Sporting Cristal venció 2-1 a Cienciano en la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Martín Távara fue el gran salvador de los ‘celestes’ al anotar un golazo de tiro libre en los descuentos y darle los tres puntos en el estadio Alberto Gallardo.

Los dirigidos por Paulo Autuori vivieron una tarde de emociones en su recinto deportivo. Comenzaron perdiendo a los 39 minutos de juego con un gol de Cristian Souza, que tuvo mucha fortuna al desviarse en la cabeza de su defensor Miguel Araujo. Así se fueron al descanso.

En el segundo tiempo, los rimenses salieron con todo y encontraron el empate a los 47′ gracias a Leandro Sosa. El lateral derecho venció al portero Juan Cruz Bolado en su segundo remate y registró su quinta anotación en lo que va de la temporada.

El lateral puso el empate en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: L1MAX)

Los ‘cerveceros’ no pudieron mantener su alegría, debido a que Catriel Cabellos se ganó una expulsión a los 10 minutos de su ingreso. El exAlianza Lima le metió un codazo a un rival y el árbitro le mostró la tarjeta roja luego de ser llamado por el VAR y revisar la repetición.

Con uno menos y faltando pocos minutos, el empate caía de maduro. Pero, Cristal no renunció a atacar. De esta manera, ganó un tiro libre en los descuentos producto de un jalón a Felipe Vizeu, el cual provocó que se le rompa la parte de atrás de su camiseta.

Martín Távara tomó el balón, lo posicionó y pateó con su pierna izquierda. El esférico pasó la barrera, fue bajando con mucha velocidad y terminó ingresando muy cerca al segundo palo. El arquero Juan Cruz Bolado intentó robar algunos metros y eso le jugó una mala pasada.

De esta manera, Távara desató la felicidad en el Gallardo y se emocionó hasta el borde de las lágrimas. Su remate le dio la victoria a su elenco sobre la hora (95 minutos) y permite que se mantenga ese buen momento de cara a los playoffs de la Liga 1 2025.

Martín Távara anotó golazo de tiro libre para el 2-1 de Sporting Cristal vs Cienciano por la Liga 1 2025.

Zurda magistral

No es la primera vez que Martín Távara marca un gol desde un tiro libre. En lo que va de la temporada, completa tres tantos mediante esa vía. Antes de anotarle a Cienciano, lo había hecho ante Juan Pablo II y Alianza Universidad.

El mediocampista de 26 años tiene una zurda magistral que lo ha llevado a adueñarse de los balones quietos en el cuadro del Rímac. Además, le valió una convocatoria a la selección peruana para los amistosos ante Chile y Rusia durante este mes.

El volante nacional sacó un potente disparo de tiro libre para abrir el marcador ante los huanuqueños. (Video: L1 MAX)

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal cerrará su participación en el Torneo Clausura, visitando a Atlético Grau en el calor de Sullana. Hasta el momento, la Liga 1 no ha dado a conocer la programación exacta (día y hora) de este encuentro, pero se realizará después del parón por la fecha FIFA a nivel de selecciones.

Después de la fecha 19, Paulo Autuori y compañía se prepararán para los playoffs por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los ‘celestes’ esperarán para conocer a su rival en semifinales, que podría ser Alianza Lima o Cusco FC, los cuales luchan por el segundo lugar de la tabla acumulada.

