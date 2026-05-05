Perú

Tres peruanos siguen sin retornar a Perú desde Rusia pese a lo informado por la Cancillería, denuncia abogado

Percy Salinas, defensor legal de las familias de más de 600 peruanos enviados a Rusia, afirma que los vuelos de repatriación anunciados por la Cancillería tienen menos pasajeros y que la respuesta de las autoridades no es suficiente

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Una presunta red de reclutamiento habría engañado a decenas de peruanos con jugosas ofertas laborales para enviarlos a Rusia, pero su destino final fue la guerra. Sus familias, sin noticias de su paradero, protestan exigiendo su retorno inmediato. | 24 Horas

El abogado Percy Salinas, defensor legal de las familias de peruanos llevados a Rusia con engaños para unirse al frente de batalla en la guerra contra Ucrania, advierte que más de 600 peruanos habrían sido captados mediante engaños y trasladados a zonas de conflicto en Rusia, con varios desaparecidos o incomunicados y reportes de amenazas directas a sus familias.

A pesar de que la Cancillería informó que 18 ciudadanos han retornado en las últimas dos semanas, Salinas sostiene que solo tres han llegado en los últimos vuelos y que el apoyo estatal sigue siendo insuficiente. Los familiares afirman que la asistencia presentada hasta ahora no responde a sus demandas, denuncian retrasos formales y señalan deficiencias en la atención consular.

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Solo han llegado tres peruanos (el lunes 4 de mayo) y ayer no debía llegar uno, sino tres (...). Hay más de 600 peruanos allá. ¿Qué van a esperar? La tramitología que siga no es justo, siguen muriendo (...) Señor Balcazar, ya que le gusta salir a hacer comentarios desatinados, ¿por qué no se preocupa por estos peruanos? 600 peruanos ahorita ¿Hay que buscarlos o no les interesa?”, afirmó el abogado de las familias desde el aeropuerto Jorge Chávez.

Salinas enfatizó en Exitosa que la mayoría de los reclutados no ha podido regresar, mientras las redes de trata mantienen un clima de miedo a través de intimidaciones. Remarcó la urgencia de una intervención gubernamental que permita localizar a quienes siguen en zonas de riesgo y repatriar los cuerpos de los fallecidos.

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Platón en exteriores de la embajada de Rusia por peruanos enviados al conflicto con Ucrania.
Platón en exteriores de la embajada de Rusia por peruanos enviados al conflicto con Ucrania.

Amenazas, intimidación y represalias a familiares

De acuerdo con denuncias presentadas a ATV, los familiares de los peruanos captados para la guerra han recibido amenazas de muerte por parte de los reclutadores. Estas intimidaciones han obligado a varias madres a dejar de acudir a la Policía Nacional y a no brindar testimonios ante los medios. “Los amenazan de muerte que no salgan a medios”, señaló Percy Salinas.

María Pachas, hermana de uno de los peruanos enviados a Rusia afirmó que “mi hermano hace 20 días no tuvo comunicación. Cuando comenzaron a salir noticias, yo me espanté y comencé a buscar hasta que di con el doctor Percy”. Según los testimonios de otros familiares, algunos peruanos enviaron audios en horas de la madrugada informando que fueron llevados al frente bajo falsas promesas, junto a otros compatriotas.

El abogado calcula que existen cerca de 180 familias afectadas, aunque hasta ahora 120 han sido plenamente identificadas. La mayoría de los captados proviene de ex miembros de la Policía o el Ejército.

Así funciona la red de captación de peruanos

Según datos divulgados por RPP, la red opera utilizando falsas ofertas laborales en áreas como seguridad, cocina o transporte. Los contratos están redactados en ruso, lo que dificulta su comprensión para los peruanos y oculta las condiciones reales del trabajo. “Les ofrecían 20 mil dólares y terminaron varios de ellos en la guerra con Ucrania”, afirmó.

Un militar en retiro, señalado como el principal reclutador de peruanos para el ejército ruso, rompe su silencio. En una entrevista exclusiva, defiende su accionar y explica cómo sus excompañeros de armas llegaron al frente de batalla, mientras surgen denuncias de engaños y malos tratos.| Panamericana TV / La Calle No Calla

Al llegar a Moscú, los reclutas son despojados de sus documentos, se enfrentan a adoctrinamiento y encuentran restricciones de movimiento. Gabriela Seminario, hermana de otro peruano enviado al frente de batalla, reveló que la comunicación se restringe y existe vigilancia constante. “Me dijo que lo estaban llevando a un campo de batalla y que ya no podía hablar mucho”, indicó.

El informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) indica que, desde febrero de 2022, al menos 27.000 extranjeros han sido reclutados por Rusia bajo patrones de trata de personas, con entre 1.000 y 8.000 latinoamericanos involucrados. Aunque Perú no aparece de forma explícita en las cifras, las experiencias narradas reflejan el mismo esquema: endeudamiento forzado, confiscación de pasaportes y envío a misiones de alto riesgo.

Respuesta oficial y contradicciones

La Cancillería del Perú asegura que ha repatriado a 18 ciudadanos en las últimas dos semanas y mantiene abiertas gestiones para el retorno de otros afectados. Los connacionales recibieron alojamiento y apoyo en la Sección Consular de Moscú, bajo protocolos internacionales de protección.

El presidente José María Balcázar informó en Exitosa que solicitó al canciller un informe y medidas urgentes para salvaguardar a los peruanos en Rusia. Por otra parte, la Embajada de Rusia en Perú sostiene que los ciudadanos firmaron contratos para prestar servicio militar y que su participación habría sido voluntaria.

José María Balcázar se refirió a peruanos engañados enviados a la guerra en Ucrania y a la operación militar que terminó en masacre en Huancavelica. Exitosa

La misión diplomática rusa remarcó que atenderá los pedidos de información de los familiares, siempre que se presenten los documentos requeridos.

A pesar de estas afirmaciones, los allegados consideran insuficiente la respuesta oficial, denuncian opacidad y demandan una acción directa del ministro de Relaciones Exteriores peruano para escuchar sus testimonios y tramitar la repatriación de las víctimas.

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