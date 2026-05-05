Senamhi: esta es la región del Perú que soportará un calor de hasta 34 ºC en pleno otoño y alta radiación UV

La región Ica presenta temperaturas por encima de lo normal durante la actual temporada de otoño. El Senamhi reporta anomalías térmicas y radiación UV en niveles elevados. Especialistas advierten riesgos para la salud, sobre todo en zonas rurales. Se recomienda a la población tomar precauciones y seguir reportes oficiales. (TV Perú)

El departamento de Ica ya enfrenta temperaturas de hasta 32 °C en pleno otoño y niveles elevados de radiación ultravioleta (UV), una situación que desafía las expectativas estacionales y genera preocupación por la salud de la población. Y el mismo panorama posiblemente continuará para los próximos días.

Así lo informó TV Perú, que recogió el testimonio del jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en Ica, ingeniero Ricardo Rosas, quien detalló las cifras registradas y los factores que inciden en el fenómeno.

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Según datos compartidos por la institución, la región de Ica muestra una anomalía positiva de dos grados respecto a los promedios tradicionales. “Lo normal en Ica es veintiséis grados, estamos con veintiocho. Para la zona sur lo normal es treinta y dos, estamos con treinta y cuatro grados. Esto es lo que hace que tengamos esa sensación de calor, de bochorno, sobre todo al mediodía, que es donde mayormente la población siente ese calor”, explicó el ingeniero Rosas.

La región de Ica enfrenta temperaturas superiores a 30 grados y niveles récord de radiación UV en pleno otoño, según reporta Senamhi. (Andina)

Esta variación, de acuerdo con el especialista, responde no solo a factores climáticos globales, sino también a condiciones locales como la tala de árboles y el crecimiento desmedido del ordenamiento territorial. “Está contribuyendo en estos momentos y, si las condiciones siguen así, nosotros vamos a seguir incrementándose la temperatura”, advirtió el jefe del Senamhi.

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Radiación UV

Otro aspecto destacado en el reporte es la alta radiación UV que afecta a la región durante todo el año. Lamentablemente en todo el año 2025 la hemos tenido alta y sobre su normal, y hoy día, también en este mes, 2026, justo ahorita en el mes de mayo que hemos empezado, una radiación debería ser de siete y estamos con nueve, o sea, totalmente alto”, precisó Rosas.

Esta situación ha generado un impacto directo en la salud, en especial entre las personas que trabajan al aire libre. El vocero del Senamhi sostuvo: “Esto lamentablemente está afectando a la salud, sobre todo a los que están expuestos al sol, especialmente a las personas que viven en la zona rural, que son los que ellos mayormente están visitando a los médicos por cáncer a la piel y también a los oculistas por problemas en los ojos”.

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El Senamhi advierte que Ica presenta una anomalía positiva de dos grados en la temperatura media respecto a los valores tradicionales.

Sensación térmica

El experto recalcó que la sensación térmica en la región suele superar los valores registrados bajo sombra. Según dijo, “cuando nosotros damos un pronóstico de un dato, eso quiere decir que ese dato es bajo sombra. Imagínate en las condiciones a la intemperie, son aproximadamente a dos grados de diferencia”. De esta manera, la exposición directa al sol puede elevar la percepción de calor hasta los 34 °C en algunas zonas, intensificando las molestias en la vida diaria.

Consultado sobre el panorama para el resto del año, Rosas comentó que la región se prepara para un escenario de inviernos cálidos, en el cual la variabilidad climática generará días típicos de verano y otros de invierno, incluso dentro de la misma estación.

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“Vamos a tener también influencia y, por lo tanto, no vamos a tener de repente la humedad 100 % que sí hemos tenido en nuestros inviernos normales”, indicó el representante del Senamhi a TV Perú.

El especialista subrayó que uno de los indicadores de esta variabilidad es la presencia de aguas calientes en la región, lo que refuerza la tendencia hacia temperaturas más altas de lo habitual.

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Factores como la tala de árboles y el crecimiento urbano desordenado contribuyen al alza de temperaturas y bochorno en Ica.(Foto: Andina)

Recomendaciones

Ante este escenario, el vocero del Senamhi instó a la población y a las autoridades a seguir el monitoreo permanente de la información emitida por la institución. “La principal recomendación es a la población y sobre todo a las autoridades, seguir con el monitoreo de la información que sacamos a diario. A veces vemos en las redes sociales algunas noticias que lamentablemente no se acercan a la verdad y eso es lo que nos preocupa”, señaló.

Además, Rosas hizo un llamado especial a los sectores de educación y salud para que mantengan un contacto más estrecho con la información meteorológica y así proteger a los grupos más vulnerables, como los niños y trabajadores rurales.

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“Aquí yo los convoco una vez más, porque son ellos que están más cerca a los niños y por lo tanto esta información es importante que ellos lo conozcan”, expresó.